16 замечательных вещей, которые дизайнеры создали с заботой о людях

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Сочетание оригинального дизайна и комфорта можно увидеть во многих местах, а не только на страницах журналов. В повседневной жизни мы все чаще и чаще становимся свидетелями крутых решений, призванных сделать нашу повседневную жизнь намного проще и практичнее.В этом посте вы увидите яркие примеры, которые доказывают, что дизайнеры трудятся на благо людей не покладая рук.
1. В этом магазине электроники есть целый миниатюрный мир, где можно попробовать фотоаппараты
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