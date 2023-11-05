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16 замечательных вещей, которые дизайнеры создали с заботой о людях

16 замечательных вещей, которые дизайнеры создали с заботой о людях

Автор:
05 ноября 2023 22:05
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Замечательные   О людях   дизайнеры   забота   оригинальные   
1262
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Сочетание оригинального дизайна и комфорта можно увидеть во многих местах, а не только на страницах журналов. В повседневной жизни мы все чаще и чаще становимся свидетелями крутых решений, призванных сделать нашу повседневную жизнь намного проще и практичнее.В этом посте вы увидите яркие примеры, которые доказывают, что дизайнеры трудятся на благо людей не покладая рук.

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Метки: Вещи   Замечательные   О людях   дизайнеры   забота   оригинальные   
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1  комментарий
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47
Топор плывёт 15 минут назад
Комментарий к фото
А если дождик закончится?
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