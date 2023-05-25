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15 дизайнеров, которые превратили обычные предметы в полезные штуки

15 дизайнеров, которые превратили обычные предметы в полезные штуки

Автор:
25 мая 2023 23:50
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: Вещи   воображение   дизайнеры   знакомые   обычные   полезные   штуки   
884
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Дизайнеры всегда ломают себе голову, что бы такого придумать новенького. Но иногда бывает достаточно просто дать волю воображению, и по-новому взглянуть на хорошо знакомые вещи. В этом посте вы увидите, как сочетание изобретательности и креативности привело к созданию шедевров. Взгляните!

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Метки: Вещи   воображение   дизайнеры   знакомые   обычные   полезные   штуки   
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1  комментарий
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datotse 3 минуты назад
На пульте нужен таймер сна.
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