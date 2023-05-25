15 дизайнеров, которые превратили обычные предметы в полезные штуки

Дизайнеры всегда ломают себе голову, что бы такого придумать новенького. Но иногда бывает достаточно просто дать волю воображению, и по-новому взглянуть на хорошо знакомые вещи. В этом посте вы увидите, как сочетание изобретательности и креативности привело к созданию шедевров. Взгляните!