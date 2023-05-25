15 дизайнеров, которые превратили обычные предметы в полезные штуки

884
16
Дизайнеры всегда ломают себе голову, что бы такого придумать новенького. Но иногда бывает достаточно просто дать волю воображению, и по-новому взглянуть на хорошо знакомые вещи. В этом посте вы увидите, как сочетание изобретательности и креативности привело к созданию шедевров. Взгляните!
×
×
2. Индивидуальное рабочее место в центре оживленного офиса для тех, кому необходима тишина
7. Баночка крема для рук имеет прорезиненные края на крышке, так что вы можете легко открывать и закрывать его даже руками в креме
Источник:
Ссылки по теме:
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
- Забавное состязание, в котором надо заставить противника упасть с бревна
- Сходил я, значит, в этот ваш барбершоп
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Самая маленькая обезьянка в мире
Новости партнёров