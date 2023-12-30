FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 8999 постов • 855 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
18 модных вещиц, которые легко могут привести в замешательство

18 модных вещиц, которые легко могут привести в замешательство

Автор:
30 декабря 2023 22:10
Сообщество : ФотоМир
Метки: аксессуары   вещицы   дизайнеры   замешательство   модные   оригинальные   
3368
19

Аксессуары и одежда не всегда должны украшать нас! По крайней мере, так считают современные дизайнеры, которые максимально используют свое воображение, чтобы удивить общество. Они создают уникальные вещи, которые впечатляют, хотя зачастую и очень необычны. В этом посте вы увидите оригинальные аксессуары и предметы гардероба, на которые очень весело смотреть, но надеть желание вряд ли возникнет.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: аксессуары   вещицы   дизайнеры   замешательство   модные   оригинальные   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
28k
Егор 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Hairy 13 минут назад

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Привыкли руки к топорам. Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
grigorenko vladislav 2 часа назад
А кто решил, что эти "вещицы" - модные?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
77
Pasha Panfilov 3 часа назад
Змею такую в реале видел и даже в руках держал. Одно время продавались такие браслетики-бижутерия, змейка из желтого металла (под золото, но грошовый совсем), и глазки-стекляшки вроде "рубинов". Забавная вещица.
Вот типо такой, только желая, а глаза красные стекляшки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Харон 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
DarSie

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

271833



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Украшаем всё и вся в последние дни декабря
Украшаем всё и вся в последние дни декабря
Галя, у нас отмены! Сколько стоила "голая вечеринка" Ивлеевой, что потеряли её участники и как Кадыров предлагает решить проблему
Галя, у нас отмены! Сколько стоила "голая вечеринка" Ивлеевой, что потеряли её...
Набирающие популярность в сообществах
"Два, три или пять?" Сколько на самом деле было телеканалов в Советском Союзе?
"Два, три или пять?" Сколько на самом деле было телеканалов в Советском Союзе?
Куда сходить на Новый год в Москве
Куда сходить на Новый год в Москве
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Бухгалтера после корпоратива

Лучшие демотиваторы
Итак, мы вышли из зоны комфорта. Что дальше?

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#забавно#автомир#Ynews#в мире#кино#задержание#милота#Россия#Китай
#фото#факты#машина#Прикол#интересное#авто аварии#интересно#Новый год#полиция#СССР
#Юмор#автомобили#ДТП#природа#аварии#кот#люди#история#голая вечеринка#Автовсячина
Индийские дизайнеры сделали кондиционер, работающий без электричества Индийские дизайнеры сделали кондиционер, работающий без электричества 25 примеров гениального дизайна упаковки 25 примеров гениального дизайна упаковки 15 оригинальных предметов быта, которые придумали дизайнеры 15 оригинальных предметов быта, которые придумали дизайнеры Ну очень креативные аксессуары, которые и носить-то стыдно Ну очень креативные аксессуары, которые и носить-то стыдно Долой типичные ковры: аргентинка мастерит ковры в виде природного ландшафта Долой типичные ковры: аргентинка мастерит ковры в виде природного ландшафта

На что жалуетесь?

Вернуться