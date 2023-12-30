18 модных вещиц, которые легко могут привести в замешательство

Аксессуары и одежда не всегда должны украшать нас! По крайней мере, так считают современные дизайнеры, которые максимально используют свое воображение, чтобы удивить общество. Они создают уникальные вещи, которые впечатляют, хотя зачастую и очень необычны. В этом посте вы увидите оригинальные аксессуары и предметы гардероба, на которые очень весело смотреть, но надеть желание вряд ли возникнет.