No&nbsp;Nut November: почему и зачем мужчины в ноябре избегают онанизм

No Nut November (Недрочабрь) - тренд, который пришёл в мир из Twitter и Reddit. Ещё в 2011 году кто-то придумал, что в ноябре мужики должны воздерживаться от онанизма и любых связей. Тренд стал...