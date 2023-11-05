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No&nbsp;Nut November: почему и зачем мужчины в ноябре избегают онанизм

No Nut November: почему и зачем мужчины в ноябре избегают онанизм

Автор:
05 ноября 2023 13:04
Сообщество : Голая правда
Метки: No Nut November   Мемы   интересное   недрочабрь   онанизм   фото   челлендж   
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No Nut November (Недрочабрь) - тренд, который пришёл в мир из Twitter и Reddit. Ещё в 2011 году кто-то придумал, что в ноябре мужики должны воздерживаться от онанизма и любых связей. Тренд стал пародией на No Shave November (мужики отращивают бороду в ноябре).

В 2017 году на Reddit появился тред, где написаны главные правила No Nut November. Запрещена любая эякуляция и оргазм.

  1. Никаких правил трех страйков. Любой оргазм — сразу дисквалификация.
  2. Влажные сны разрешены.
  3. Секс равен дисквалификации, в том числе секс на день рождения.
  4. Никаких исключений из правил.

После публикации правил тренд на недрочабрь набрал новые обороты. В Twitter теперь каждый год вирусятся мемы про тех, кто соблюдает недрочабрь и о тех, кто нет. Лицом тренда стал молодой Энакин Скайуокер до и после перехода на тёмную сторону.

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Пользователи, которые успешно справлялись с челленджем, ставили на аватарку доброго Энакина. А те, кто не смог устоять перед искушением и проваливал испытание, — злого.

В TikTok хэштег #NoNutNovember собрал почти два миллиарда просмотров. В 2023 году традиции немного изменились. Недрочабрь не распространяется на девственников. То есть, если ты девственник - то один раз заняться сексом можешь и не вылететь.

Смысл у недрочабря есть. Он призван доказать независимость мужчин от мастурбации. Конечно, никто не следит за мужиками, это своего рода вызов самому себе. Некоторые даже уверяют, что отказ от мастурбации положительно влияет на мужское здоровье. Однако, известно точно, что долгое воздержание не несёт пользу для здоровья.

Мастурбация не наносит никакого вреда здоровью, даже наоборот. С её помощью можно снять стресс и сексуально напряжение. Кому-то онанизм помогает сосредоточиться, а кому-то расслабиться после тяжёлого дня.

Забавно, что в 2019 году владельцы порносайтов заявляли, что недрочабрь никак не отразился на посещаемости. Из-за этого появилось мнение, что никто на самом деле не следует правилам No Nut November.

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Метки: No Nut November   Мемы   интересное   недрочабрь   онанизм   фото   челлендж   
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8  комментариев
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435
александр ломовицкий 52 минуты назад
дрочат все , кто не дрочит -врет.
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6k
alex 13 минут назад
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27k
Сталкер Полчаса назад
Крыса, ты таки *банутое на всю голову... Вообще на всю.
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28k
Matrosskin Полчаса назад
"Мастурбация не наносит никакого вреда здоровью, даже наоборот. С её помощью можно снять стресс и сексуально напряжение. Кому-то онанизм помогает сосредоточиться, а кому-то расслабиться после тяжёлого дня." - так то оно так. Но вот порнозависимость ( не разовые просмотры голых тёток, а именно зависимость) - ещё как наносит, и это факт. Так что можете подрочить без порнухи - норм, а вот если нет - у меня для вас плохие известия...

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12k
Copycat 38 минут назад
Я давно перерос возраст в котором существует потребность петушиться и куму то что то доказывать

я могу разве что сам себе что то доказывать но это больше сводится к спорту
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33k
Ego sum qui sum 41 минуту назад
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5k
Rubiroid_47 47 минут назад
Вызов принят!
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10k
JeanLuk 50 минут назад
Ясно всё. Пойду подрочу.
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