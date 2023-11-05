No Nut November: почему и зачем мужчины в ноябре избегают онанизм

В 2017 году на Reddit появился тред, где написаны главные правила No Nut November. Запрещена любая эякуляция и оргазм.

Никаких правил трех страйков. Любой оргазм — сразу дисквалификация. Влажные сны разрешены. Секс равен дисквалификации, в том числе секс на день рождения. Никаких исключений из правил.

После публикации правил тренд на недрочабрь набрал новые обороты. В Twitter теперь каждый год вирусятся мемы про тех, кто соблюдает недрочабрь и о тех, кто нет. Лицом тренда стал молодой Энакин Скайуокер до и после перехода на тёмную сторону.