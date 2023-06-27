FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7693 поста • 879 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Как Арни Шварценеггер в 60-х по Мюнхену гулял

Как Арни Шварценеггер в 60-х по Мюнхену гулял

Автор:
27 июня 2023 21:41
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Арнольд Шварценеггер   Спорт   бодибилдинг   звезды   знаменитости   ретро фото   старые фото   фитнес   фото   шварценеггер   
1431
13

Это было лето 1967-го, и тогда некоторые и не знали, что существует такое понятие, как тренажёрный зал. Один парень решил изменить это — и это был Арнольд Шварценеггер. Арни устроил прогулку по Мюнхену, будучи в одних только плавках, чтобы прорекламировать свой тренажёрный зал. Тогда эта прогулка запомнилась многим, и произвела настоящий фурор.

Летом 1967 года Арнольд Шварценеггер решил прогуляться по Мюнхену, Германия, в одних плавках, вооружившись мечтой, целью и долей смелости. Тогда фитнес-индустрия была непопулярна, и Арни решил таким образом прорекламировать свой тренажёрный зал. Прогулка Шварценеггера произвела фурор, и многие местные жители до сих пор живо её помнят. Этот смелый поступок уже говорил о том, как Арни полон решительности, идей и новаторского мышления, что и сформировало его успешную карьеру в бодибилдинге и за его пределами.

×
×

Шварценеггер родился и вырос в Талле, Австрия, и занимался бодибилдингом с юного возраста. Он рассматривал спорт не как хобби, а как путь к большему. К 1967 году, в возрасте 20 лет, он уже добился крупных успехов, включая победу в соревнованиях по бодибилдингу "Мистер Европа". Но Арни всегда стремился к большему. Он верил, что у фитнес-индустрии есть большой потенциал, и тренажёрные залы могут стать местом, где люди улучшают не только своё тело, но и жизнь. Тогда он открыл свой собственный тренажёрный зал в Мюнхене.

Тогда не было соцсетей, а реклама была дорогостоящей - и Арнольд искал необычный способ прорекламировать своё начинание. Так и появилась идея прогуляться по Мюнхену в плавках. Во время прогулки, видя Арни, прохожие останавливались и смотрели, как вкопанные, владельцы магазинов выглядывали из витрин, а водители останавливали машины, чтобы посмотреть на это зрелище. Но Арнольд не просто шагал с важным видом: он общался с людьми, позировал для фотографий, отвечал на вопросы и раздавал листовки с рекламой своего тренажёрного зала.

В итоге, прогулка Арни принесла свои плоды. Его тренажёрный зал начал набирать популярность, привлекая и любителей спорта, и просто любопытных людей. Но самое важное: после этого Арнольду удалось популяризировать фитнес и бодибилдинг. Позже он стал легендой, и внёс значимый вклад в развитие фитнес-культуры конца 20-го века.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Арнольд Шварценеггер   Спорт   бодибилдинг   звезды   знаменитости   ретро фото   старые фото   фитнес   фото   шварценеггер   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
109k
parallax Полчаса назад
Молодец. Оставил запоминающийся след в истории.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Влад 11 минут назад
"Летом 1967 года Арнольд Шварценеггер решил прогуляться по Мюнхену, Германия, в одних плавках"

"Но Арнольд не просто шагал с важным видом: он общался с людьми, позировал для фотографий, отвечал на вопросы и раздавал листовки с рекламой своего тренажёрного зала."

Стесняюсь спросить, а листовки он откуда доставал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Егор 16 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

89681



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут...
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Набирающие популярность в сообществах
Первичная медицинская карточка
Первичная медицинская карточка
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Вот почему в наше время такого не было?
Вот почему в наше время такого не было?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Правда жизни

Лучшие демотиваторы
Болгарский – это язык, который звучит мелодично и передаёт всю глубину эмоций

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#ДТП#животные#интересно#Автовсячина#добро#скандал#кино#факты
#автомобили#в мире#позитив#авто аварии#Россия#подборка#люди#дом#смешно#Москва
#автомир#Юмор#аварии#Прикол#интересное#история#Девушка#забавно#США#пожар
Вот почему в наше время такого не было? Вот почему в наше время такого не было? "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться