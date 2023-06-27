Как Арни Шварценеггер в 60-х по Мюнхену гулял

Шварценеггер родился и вырос в Талле, Австрия, и занимался бодибилдингом с юного возраста. Он рассматривал спорт не как хобби, а как путь к большему. К 1967 году, в возрасте 20 лет, он уже добился крупных успехов, включая победу в соревнованиях по бодибилдингу "Мистер Европа". Но Арни всегда стремился к большему. Он верил, что у фитнес-индустрии есть большой потенциал, и тренажёрные залы могут стать местом, где люди улучшают не только своё тело, но и жизнь. Тогда он открыл свой собственный тренажёрный зал в Мюнхене.