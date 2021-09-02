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"Выжить семь дней в комнате и не сойти с ума": гимнастка - о карантине перед встречей с Путиным

"Выжить семь дней в комнате и не сойти с ума": гимнастка - о карантине перед встречей с Путиным (5 фото)

Автор:
02 сентября 2021 08:00
Сообщество : Спорт
Метки: встреча с президентом   гимнастика   политика   путин   спорт   
2928
5
Олимпийская чемпионка рассказала о жестком карантине, который проходят спортсмены, прежде чем встретятся с президентом. За это время им запрещается покидать комнату, а тесты ПЦР приходится сдавать три раза в день.
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Метки: встреча с президентом   гимнастика   политика   путин   спорт   
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26  комментариев
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1k
Алксандр Шевченко 2 часа назад
Это как с садиком, она не понимает своего счастья. Недельку отоспаться и ничего не делать, выключить телефон и читать с чайком или кофе, забыть обо всём- звучит как сказка.
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2k
Ivan 8 минут назад
Спортсмены... Ни капли собственного достоинства.
Вы из-за этого карлика и потехи его ЧСВ в Сочи выступали без флага, унижаемые всем миром, мол, на допинге и вместо того, чтобы плюнуть этой твари в рожу, покорно сидите у его порога и ждете косточки...
Раз выступали под нейтральным флагом, значит для себя. Сем вы этому уроду обязаны?
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5k
Алексей 11 минут назад
Power of the pussy?) Выбор книг конечно ппц..
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16
Алексей Н 13 минут назад
Деду надо - все прогнулись.
А ещё что-то то про железную волю олимпийцев рассказывают. Врут, видимо.
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4k
Leonid 15 минут назад
моих на 14 запирали
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9k
harlamov 21 минуту назад
Вот вы нытики. Дед уже второй год в бункере сидит, а вы неделю не можете))
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−54
Александр Поляков 21 минуту назад
фу путин чмо
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1k
Димарик Полчаса назад
Другой вопрос, а оно того стоит? Ради встречи с самим, сидеть неделю без семьи, друзей, просто сидеть в номере....
У каждого свой выбор. Видимо заставляют.
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345
Мурчелло 46 минут назад
При чем здесь президент?Сейчас в любой стране перед выездом и вьездом отсиживают карантин.Недовольная тупая шмара.Дали возможность заработать,поехать на олимпиаду.И все равно не довольны.Смена волочковой пришла.Но у Волочковой хватает мозгов на президента не гнать.
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34k
Alex Час назад
Обиделась, что господин не назначил ее любимой женой. Вот и бесится
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608
робт Час назад
так может ей и призовые не надо бедолажке

и да, тема - осознанный высер, карантин они проходят в принципе по приезду, а не перед встречей с Путиным, также они отсиживали карантин по приезду в Токио
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61
Flexx U Час назад
Он у нас ОДИН мало ли что. Интересно им дышать рядом с ним разрешают или всю процедуру надо делать на вдохе)))
Не верит наш президент в вакцины и сам похоже от греха подальше не прививался....
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13k
aalexey3 Час назад
Я тогда одного не понимаю. Тут одно из трёх: Или президент не верит в нашу вакцину, или он знает, что она не действует, или он укололся физраствором!
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405
esb18 aalexey3 Час назад
Небольшой процент вакцинированных всё-таки заболевает ковидом в лёгкой форме. Похоже в лёгкой форме он тоже не хочет болеть.
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22k
Дмитрий Час назад
А на кой хрен,ей с дедом встречаться? У него вроде уже есть гимнастка. И вообще предлагаю карлика на карантин сажать,а не спортсменов.
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859
manul74 2 часа назад
А старый то сцыкливый
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38k
dima423 2 часа назад
Ну если че готов с ней посидеть в одном номере... и всячески ее развлекать)
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
3k
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