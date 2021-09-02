"Выжить семь дней в комнате и не сойти с ума": гимнастка - о карантине перед встречей с Путиным

Такие встречи обязательны для призеров и победителей Олимпиады, потому, как заметила Мельникова, в сторис спортсменов так часто встречается нытье о приближающемся карантине. Изоляция в одной комнате на неделю без возможности выйти из помещения нравится не всем. Да и кому вообще такое может понравиться?