"Выжить семь дней в комнате и не сойти с ума": гимнастка - о карантине перед встречей с Путиным

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Олимпийская чемпионка рассказала о жестком карантине, который проходят спортсмены, прежде чем встретятся с президентом. За это время им запрещается покидать комнату, а тесты ПЦР приходится сдавать три раза в день.
Российская гимнастка Ангелина Мельникова, завоевавшая на Олимпийских играх в Токио одну золотую и две бронзовые медали, в своем Инстаграм рассказала, как спортсмены готовятся к встрече с президентом. По ее словам, это не самое приятное занятие, т.к. олимпийцам предстоит провести в изоляции не менее недели.
Такие встречи обязательны для призеров и победителей Олимпиады, потому, как заметила Мельникова, в сторис спортсменов так часто встречается нытье о приближающемся карантине. Изоляция в одной комнате на неделю без возможности выйти из помещения нравится не всем. Да и кому вообще такое может понравиться?
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Гимнастка поделилась своими планами на карантин. Рецепт того, как "не сойти с ума" прост: книги, рисование, английский.
Напомним, что Ангелина Мельникова стала олимпийской чемпионкой в командном многоборье и завоевала бронзовые медали в личном многоборье и вольных упражнениях. После Игр в Токио она получила медаль «За укрепление боевого содружества» от министра обороны РФ Сергея Шойгу.
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Вы из-за этого карлика и потехи его ЧСВ в Сочи выступали без флага, унижаемые всем миром, мол, на допинге и вместо того, чтобы плюнуть этой твари в рожу, покорно сидите у его порога и ждете косточки...
Раз выступали под нейтральным флагом, значит для себя. Сем вы этому уроду обязаны?
А ещё что-то то про железную волю олимпийцев рассказывают. Врут, видимо.
У каждого свой выбор. Видимо заставляют.
и да, тема - осознанный высер, карантин они проходят в принципе по приезду, а не перед встречей с Путиным, также они отсиживали карантин по приезду в Токио
Не верит наш президент в вакцины и сам похоже от греха подальше не прививался....