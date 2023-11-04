В США посчитали количество жертв в случае ядерного удара по Москве и Питеру

Специальный сервис для таких подсчетов под названием Nukemap был создан историком науки и ядерных технологий Алексом Веллерстайном и появился в Сети уже довольно давно, - уточняют "Новые известия".

Для того, чтобы понять, насколько разрушительным будет ядерный удар, нужно выбирать на карте место, по которому он будет нанесен, а также его параметры: тип (наземный или воздушный), высоту и, разумеется, мощность, после чего нужно нажать кнопку «Взорвать» и узнать результат атаки. Симулятор подсчитает размер «ядерного гриба», число убитых и раненых, количество выпадения радиоактивных осадков.