В США посчитали количество жертв в случае ядерного удара по Москве и Питеру

С Днём народного единства, страна! Тут наши "лютые друзья" со стороны свободного и демократичного западного мира подсчитали: взрыв новой ядерной бомбы США B61-13 над Москвой унес бы жизни более 300 000 человек. Все, что находилось бы в радиусе полукилометра, было бы уничтожено огненной вспышкой. В радиусе 1,5 километров все здания будут разрушены, а все жители, вероятно, погибли бы.
Издание Newsweek с помощью сетевого симулятора взрыва ядерной бомбы смоделировало ядерный взрыв над Россией и выяснило, что новая американская гравитационная ядерная бомба B61-13 мощностью 360 килотонн нанесет Москве (население 12,6 млн жителей) удар такой силы, что сразу погибнут 311 480 человек, а число раненых будет — 868 860 человек. Более того, все, кто будет находиться в радиусе около 3 км от места взрыва, получит такую дозу радиации, что погибнет в течение одного месяца, а позже от рака умрут еще 15% выживших. Кроме того, все, что находится в радиусе около 1 км от места взрыва, будет уничтожено полностью, а в радиусе 3 км от места взрыва рухнут все здания и начнутся пожары.
Специальный сервис для таких подсчетов под названием Nukemap был создан историком науки и ядерных технологий Алексом Веллерстайном и появился в Сети уже довольно давно, - уточняют "Новые известия".
Для того, чтобы понять, насколько разрушительным будет ядерный удар, нужно выбирать на карте место, по которому он будет нанесен, а также его параметры: тип (наземный или воздушный), высоту и, разумеется, мощность, после чего нужно нажать кнопку «Взорвать» и узнать результат атаки. Симулятор подсчитает размер «ядерного гриба», число убитых и раненых, количество выпадения радиоактивных осадков.
Если же эту бомбу сбросить на Санкт-Петербург, последствия будут еще более катастрофическими: 360 150 человек погибнут сразу, а ранены будут 685 930 человек.
О предложении создать новую ядерную бомбу с «расширенными возможностями по поражению определенных целей», Пентагон объявил на прошлой неделе, сообщает американское издание Newsweek.
Это будет современный вариант ядерной гравитационной бомбы B61, уже получивший обозначение B61-13. Теперь этот проект ожидает решения о финансировании от Конгресса США.
Сообщается, что ядерная гравитационная бомба B61-13 — гораздо мощнее, чем единственные две атомные бомбы, которые США использовала во Второй мировой войне, сбросив их на японские города Хиросима и Нагасаки в сентябре 1945 года. Ожидается, что B61-13 будет иметь взрывную мощность, аналогичную более старому варианту B61-7, мощность которого эквивалентна 360 килотоннам в тротиловом эквиваленте. Кроме того, B61-13 будет иметь гораздо большую площадь поражения, чем бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки.
Хотя Пентагон не назвал конкретные цели, решение было принято на основе Обзора ядерной политики 2022 года. Авторы доклада указали на необходимость наращивания ядерного арсенала США для сдерживания Китая и России.
В русскоязычном сегменте сети уже стали появляться шутки в тему (русские не были бы русскими, если бы не иронизировали):
Напоминаем, в четверг 2 ноября президент РФ Владимир Путин подписал закон об окончательном выходе России из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Реакция США не замедлила себя ждать: Белый дом осудил этот шаг. Правда при этом, Запад пообещал, что в случае применения Россией ядерного оружия, ответный удар он нанесет обычными вооружениями.
Источник:
- Как США планировали взорвать ядерную бомбу на Луне
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Хозяева Урины соснули даже в теории) Тоже плюс. Ведь их рабы (нерабы которые) сосут в реале.
https://nukesimulator.com/ruhttps://nukesimulator.com/ru
https://nuclearsecrecy.com/nukemap/https://nuclearsecrecy.com/nukemap/
При таком ударе сработает "Мёртвая рука" и жертвы считать будет уже некому.