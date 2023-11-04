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В США посчитали количество жертв в случае ядерного удара по Москве и Питеру

В США посчитали количество жертв в случае ядерного удара по Москве и Питеру

Автор:
04 ноября 2023 22:53
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Newsweek   Британия   Москва   Питер   США   ядерная бомба   
2027
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С Днём народного единства, страна! Тут наши "лютые друзья" со стороны свободного и демократичного западного мира подсчитали: взрыв новой ядерной бомбы США B61-13 над Москвой унес бы жизни более 300 000 человек. Все, что находилось бы в радиусе полукилометра, было бы уничтожено огненной вспышкой. В радиусе 1,5 километров все здания будут разрушены, а все жители, вероятно, погибли бы.

Издание Newsweek с помощью сетевого симулятора взрыва ядерной бомбы смоделировало ядерный взрыв над Россией и выяснило, что новая американская гравитационная ядерная бомба B61-13 мощностью 360 килотонн нанесет Москве (население 12,6 млн жителей) удар такой силы, что сразу погибнут 311 480 человек, а число раненых будет — 868 860 человек. Более того, все, кто будет находиться в радиусе около 3 км от места взрыва, получит такую дозу радиации, что погибнет в течение одного месяца, а позже от рака умрут еще 15% выживших. Кроме того, все, что находится в радиусе около 1 км от места взрыва, будет уничтожено полностью, а в радиусе 3 км от места взрыва рухнут все здания и начнутся пожары.


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Специальный сервис для таких подсчетов под названием Nukemap был создан историком науки и ядерных технологий Алексом Веллерстайном и появился в Сети уже довольно давно, - уточняют "Новые известия".

Для того, чтобы понять, насколько разрушительным будет ядерный удар, нужно выбирать на карте место, по которому он будет нанесен, а также его параметры: тип (наземный или воздушный), высоту и, разумеется, мощность, после чего нужно нажать кнопку «Взорвать» и узнать результат атаки. Симулятор подсчитает размер «ядерного гриба», число убитых и раненых, количество выпадения радиоактивных осадков.

Если же эту бомбу сбросить на Санкт-Петербург, последствия будут еще более катастрофическими: 360 150 человек погибнут сразу, а ранены будут 685 930 человек.

О предложении создать новую ядерную бомбу с «расширенными возможностями по поражению определенных целей», Пентагон объявил на прошлой неделе, сообщает американское издание Newsweek.

Это будет современный вариант ядерной гравитационной бомбы B61, уже получивший обозначение B61-13. Теперь этот проект ожидает решения о финансировании от Конгресса США.

Сообщается, что ядерная гравитационная бомба B61-13 — гораздо мощнее, чем единственные две атомные бомбы, которые США использовала во Второй мировой войне, сбросив их на японские города Хиросима и Нагасаки в сентябре 1945 года. Ожидается, что B61-13 будет иметь взрывную мощность, аналогичную более старому варианту B61-7, мощность которого эквивалентна 360 килотоннам в тротиловом эквиваленте. Кроме того, B61-13 будет иметь гораздо большую площадь поражения, чем бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки.

Хотя Пентагон не назвал конкретные цели, решение было принято на основе Обзора ядерной политики 2022 года. Авторы доклада указали на необходимость наращивания ядерного арсенала США для сдерживания Китая и России.

В русскоязычном сегменте сети уже стали появляться шутки в тему (русские не были бы русскими, если бы не иронизировали):

Напоминаем, в четверг 2 ноября президент РФ Владимир Путин подписал закон об окончательном выходе России из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Реакция США не замедлила себя ждать: Белый дом осудил этот шаг. Правда при этом, Запад пообещал, что в случае применения Россией ядерного оружия, ответный удар он нанесет обычными вооружениями.

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Метки: Newsweek   Британия   Москва   Питер   США   ядерная бомба   
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10  комментариев
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20k
Bill Час назад
Есть несколько сайтов, где можно задать город, указать мощность взрыва и высоту - получишь все эти цифры. Причем здесь "в США рассчитали"?
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38k
Седой 4 минуты назад
С праздником какого единства??? Что много лет назад разорвали страну на кусочки, отменили(неофициально) 7 ноября и сказать что это праздник единства...Маразм полный!!!
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24k
Евгений 5 минут назад
Надеюсь пиндосы на мою деревню бомбу пожалеют.
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4k
Glory to Urine! 43 минуты назад
Пиндосня не может голоса на выборах подсчитать. Не позорились бы, честно. Да и рассказали бы заодно о судьбе Штатов после этой бомбардировки. К тому же их бомбу ещё доставить нужно, она сама летать не умеет. А "Сармат" умеет.
Хозяева Урины соснули даже в теории) Тоже плюс. Ведь их рабы (нерабы которые) сосут в реале.
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13k
Павел Бреусов 44 минуты назад
Что-то около 7 миллиардов человек, ибо у РФ ну очень много ракет, а помирать в одну харю никому не хочется, всех с собой прихватим.
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55k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
Симуляторы ядерной бомбы
https://nukesimulator.com/ruhttps://nukesimulator.com/ru

https://nuclearsecrecy.com/nukemap/https://nuclearsecrecy.com/nukemap/
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18k
Shtoppi Час назад
пиндосы уже не знают, какой еще страшилкой насрать в уши и нассать в глаза своим дебильным марионеткам по всему миру, которая не даст им адекватно оценить обстановку и понять, что гегемонии сшп наступает неминуемый конец и они тем самым просто продлевают свою предсмертную агонию.
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9k
sedoisever Час назад
Как-то мало они жертв посчитали...
При таком ударе сработает "Мёртвая рука" и жертвы считать будет уже некому.
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647
Александр Час назад
А они не подсчитали , сколько ракет мы запустим в ответку ,
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3k
Χάρων Час назад
Пусть у себя посчитают после удара наших по Вашингтону, NY, LA....
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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