США не разрешили британцам проводить поиски пропавшего батискафа с двумя миллиардерами на борту

Эпопея с пропавшим в районе гибели "Титаника" батискафом "Титан" с пятью состоятельными людьми на борту продолжается. Сегодня стало известно, что власти США отказали британской компании Magellan Limited присоединиться к поискам затонувшего глубоководного аппарата.





Её владелец Бреттон Хунчак рассказал британской Telegraph, что американские чиновники хотят воспользоваться своим оборудованием для глубоководных работ, которое находится в Нью-Йорке. При этом Хунчак отметил, что американский аппарат способен работать на глубине до 3 тысяч метров, в то время как батискафы его компании могут погружаться на глубину до 5 тысяч метров.