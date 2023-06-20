FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 379 постов • 24 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
США не разрешили британцам проводить поиски пропавшего батискафа с двумя миллиардерами на борту

США не разрешили британцам проводить поиски пропавшего батискафа с двумя миллиардерами на борту

Автор:
20 июня 2023 18:06
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Британия   США   батискаф   поиски   титаник   экскурсия   
2010
4

Американцы хотят использовать собственное оборудование для спасения людей с пропавшего глубоководного аппарата.

Эпопея с пропавшим в районе гибели "Титаника" батискафом "Титан" с пятью состоятельными людьми на борту продолжается. Сегодня стало известно, что власти США отказали британской компании Magellan Limited присоединиться к поискам затонувшего глубоководного аппарата.


Её владелец Бреттон Хунчак рассказал британской Telegraph, что американские чиновники хотят воспользоваться своим оборудованием для глубоководных работ, которое находится в Нью-Йорке. При этом Хунчак отметил, что американский аппарат способен работать на глубине до 3 тысяч метров, в то время как батискафы его компании могут погружаться на глубину до 5 тысяч метров.

Экспедиция к обломкам "Титаника" началась 18 июня. Батискаф компании OceanGate потерял связь с кораблём-спутником спустя 1 час 45 минут после погружения. Причина, по которой оборвалась связь, и точное местоположение аппарата сейчас неизвестны. Подводное судно "Титан" способно обеспечивать находящихся внутри людей воздухом на протяжении 96 часов. СМИ утром писали, что воздуха в аппарате осталось примерно на 60 часов.


Сегодня стало известно, что на борту "Титана" находятся 5 человек. Это Шахзада Давуд (самый богатый человек Пакистана) и его сын Сулейман, британский исследователь и миллиардер Хемиш Хардинг, 73-летний французский исследователь Поль-Анри Наржеоле, командовавший ранее группой глубоководных кораблей ВМФ Франции, а также гендиректор компании OceanGate Раш Стоктон.

По информации телеканала CNN, участие в экскурсиях к "Титанику" принимают обычно 5 человек — пилот, «эксперт по контенту» и три платных пассажира. Стоимость участия в экспедициях, которые проводятся компанией OceanGate с 2021 года, составляет около 250 тысяч долларов.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин считает, что шансы на спасение людей из батискафа "Титан" равны нулю.


На такой глубине, с учетом гидрокосмоса, давления, спасение зависит от того, есть ли резервный аппарат со шлюзом, чтобы людей забирать. Там глубина 4 км. Нужно еще туда дойти, иметь подходящий аппарат, пришвартоваться, еще чтобы была хорошая погода, не штормило. А время идет. Я думаю, шансы на спасение близки к нулю. Пассажиры пытались наверняка что-то сделать. Надежда умирает последней, но шансов очень мало

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Британия   США   батискаф   поиски   титаник   экскурсия   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Сергей 20 минут назад
Как удачно пошли ко дну, прям во время провала контрнаступления. Вангую найдут через недельку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
65
Александр Иванов 8 минут назад
Что-то прям сплошной символизм: Батискаф - "Титан", обследовали "Титаник". Прям "Титанский" треугольник новый.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
russger 12 минут назад
Нахрена они вообще туда полезли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
VPJ 13 минут назад
В ноябре 1991 года миллиардер и медиамагнат Роберт Максвелл исчез с борта своей яхты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Александр 54 минуты назад
Утонули бы обычные моряки, к примеру, индийские, то тут на фишках ни слова о них бы не сказали, тем более не выражали жалость.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
201
slonik4070 Час назад
Похоже на Титаник 2...Только очень дорого.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
tamin Час назад
Парня жалко.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

156312



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных...
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
Набирающие популярность в сообществах
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается со дня на день
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается...
Неоднозначный законопроект, который вызывает много сомнений
Неоднозначный законопроект, который вызывает много сомнений
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Важный момент в жизни мужчины

Лучшие демотиваторы
Для любителей цветмета

Перейти в раздел
Популярные теги
#в мире#автомобили#машина#Прикол#Автовсячина#новости#улыбнуло#кино#Еда#Приколы
#люди#автомир#интересно#аварии#животные#позитив#история#фильм#истории#СССР
#фото#Юмор#ДТП#авто аварии#забавно#США#дети#девушки#картинки#подборка
Неоднозначный законопроект, который вызывает много сомнений Неоднозначный законопроект, который вызывает много сомнений Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором

На что жалуетесь?

Вернуться