США не разрешили британцам проводить поиски пропавшего батискафа с двумя миллиардерами на борту

Американцы хотят использовать собственное оборудование для спасения людей с пропавшего глубоководного аппарата.
Эпопея с пропавшим в районе гибели "Титаника" батискафом "Титан" с пятью состоятельными людьми на борту продолжается. Сегодня стало известно, что власти США отказали британской компании Magellan Limited присоединиться к поискам затонувшего глубоководного аппарата.
Её владелец Бреттон Хунчак рассказал британской Telegraph, что американские чиновники хотят воспользоваться своим оборудованием для глубоководных работ, которое находится в Нью-Йорке. При этом Хунчак отметил, что американский аппарат способен работать на глубине до 3 тысяч метров, в то время как батискафы его компании могут погружаться на глубину до 5 тысяч метров.
Экспедиция к обломкам "Титаника" началась 18 июня. Батискаф компании OceanGate потерял связь с кораблём-спутником спустя 1 час 45 минут после погружения. Причина, по которой оборвалась связь, и точное местоположение аппарата сейчас неизвестны. Подводное судно "Титан" способно обеспечивать находящихся внутри людей воздухом на протяжении 96 часов. СМИ утром писали, что воздуха в аппарате осталось примерно на 60 часов.
Сегодня стало известно, что на борту "Титана" находятся 5 человек. Это Шахзада Давуд (самый богатый человек Пакистана) и его сын Сулейман, британский исследователь и миллиардер Хемиш Хардинг, 73-летний французский исследователь Поль-Анри Наржеоле, командовавший ранее группой глубоководных кораблей ВМФ Франции, а также гендиректор компании OceanGate Раш Стоктон.
По информации телеканала CNN, участие в экскурсиях к "Титанику" принимают обычно 5 человек — пилот, «эксперт по контенту» и три платных пассажира. Стоимость участия в экспедициях, которые проводятся компанией OceanGate с 2021 года, составляет около 250 тысяч долларов.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин считает, что шансы на спасение людей из батискафа "Титан" равны нулю.
На такой глубине, с учетом гидрокосмоса, давления, спасение зависит от того, есть ли резервный аппарат со шлюзом, чтобы людей забирать. Там глубина 4 км. Нужно еще туда дойти, иметь подходящий аппарат, пришвартоваться, еще чтобы была хорошая погода, не штормило. А время идет. Я думаю, шансы на спасение близки к нулю. Пассажиры пытались наверняка что-то сделать. Надежда умирает последней, но шансов очень мало
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