Люди делятся своими фото со звёздами, и их трофеи могут заставить позеленеть от зависти

Фото со знаменитостью — это ценный артефакт, который вызовет зависть и восторг у кучи людей.
Пользовательница Твиттера под ником kirapigeon опубликовала пост с текстом «А давайте просто вспомним, что у меня есть фото с Тайкой Вайтити» и с фотографией девушек с тем самым новозеландским режиссёром. Очень быстро твиттеряне начали делиться и своими фото с известными людьми. Предлагаем и вам взглянуть на некоторые фото из этого стихийно образовавшегося флешмоба.
Тайка Вайтити
Новозеландский актёр, сценарист и режиссёр известный по фильмам «Реальные упыри», «Тор: Рогнарёк», «Кролик Джоджо» и другим.
Мадс Миккельсен
Стоять спиной к Ганнибалу, ты бессмертная что ли?
Зак Брафф, звезда «Клиники»
Я радуюсь за вас, но не от всего сердца.
Киану Ривз
— Ты его бил что ли, какой-то он усталый.
— Да он всегда усталый, камон! Жизнь потрепала.
Thirty Seconds to Mars
Tokio Hotel
Эйса Баттерфилд
Британский актёр, известный по роли в сериале «Половое воспитание» и по ролям в фильмах «Мерлин», «Мальчик в полосатой пижаме», «Дом странных детей мисс Перегрин» и других.
Стинг
Том Харди
Андрей Губин
Акира Ямаока
Японский композитор, автор музыки ряда видеоигр. Наиболее известен по серии игр Silent Hill.
Брэд Питт
Дени Вильнёв
Кинорежиссёр, известный по фильмам «Дюна» и «Бегущий по лезвию 2049».
Оксимирон
Бен Мендельсон
Австралийский актёр, наиболее известен по ролями в фильмах: «По волчьим законам», «Ограбление казино», «Место под соснами» и «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды».
Мартин Фриман
Миша Коллинз, он же Кастиэль из «Сверхъестественного»
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