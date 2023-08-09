Люди делятся своими фото со звёздами, и их трофеи могут заставить позеленеть от зависти

Пользовательница Твиттера под ником kirapigeon опубликовала пост с текстом «А давайте просто вспомним, что у меня есть фото с Тайкой Вайтити» и с фотографией девушек с тем самым новозеландским режиссёром. Очень быстро твиттеряне начали делиться и своими фото с известными людьми. Предлагаем и вам взглянуть на некоторые фото из этого стихийно образовавшегося флешмоба.

Тайка Вайтити