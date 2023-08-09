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Люди делятся своими фото со звёздами, и их трофеи могут заставить позеленеть от зависти

Люди делятся своими фото со звёздами, и их трофеи могут заставить позеленеть от зависти

Автор:
09 августа 2023 10:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   забавно   знаменитости   селфи   фото   фото со звездой   
1981
18

Фото со знаменитостью — это ценный артефакт, который вызовет зависть и восторг у кучи людей.

Пользовательница Твиттера под ником kirapigeon опубликовала пост с текстом «А давайте просто вспомним, что у меня есть фото с Тайкой Вайтити» и с фотографией девушек с тем самым новозеландским режиссёром. Очень быстро твиттеряне начали делиться и своими фото с известными людьми. Предлагаем и вам взглянуть на некоторые фото из этого стихийно образовавшегося флешмоба.


Тайка Вайтити

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Новозеландский актёр, сценарист и режиссёр известный по фильмам «Реальные упыри», «Тор: Рогнарёк», «Кролик Джоджо» и другим.


Мадс Миккельсен

Стоять спиной к Ганнибалу, ты бессмертная что ли?


Зак Брафф, звезда «Клиники»

Я радуюсь за вас, но не от всего сердца.


Киану Ривз

— Ты его бил что ли, какой-то он усталый.

— Да он всегда усталый, камон! Жизнь потрепала.


Thirty Seconds to Mars


Tokio Hotel


Эйса Баттерфилд

Британский актёр, известный по роли в сериале «Половое воспитание» и по ролям в фильмах «Мерлин», «Мальчик в полосатой пижаме», «Дом странных детей мисс Перегрин» и других.


Стинг


Том Харди


Андрей Губин


Акира Ямаока

Японский композитор, автор музыки ряда видеоигр. Наиболее известен по серии игр Silent Hill.


Брэд Питт


Дени Вильнёв

Кинорежиссёр, известный по фильмам «Дюна» и «Бегущий по лезвию 2049».


Оксимирон


Бен Мендельсон

Австралийский актёр, наиболее известен по ролями в фильмах: «По волчьим законам», «Ограбление казино», «Место под соснами» и «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды».


Мартин Фриман


Миша Коллинз, он же Кастиэль из «Сверхъестественного»



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Метки: актеры   забавно   знаменитости   селфи   фото   фото со звездой   
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28k
Lehoia 2 часа назад
Андрей Губин)
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16k
Голос Вселенной Минуту назад
В этом году, когда был на море, разговорился с мужичком, он был с двумя ребятами, они прыгали в воду с пристани, где мы стояли... И я вдруг обратил внимание, что к этому мужичку некоторые люди подходят и просят с ним сфоткаться, а он так застенчиво "ну давайте, без проблем..."
Когда он ушел со своими ребятами, я спросил одного, кто с ним фоткался, а кто это? Мне сказали - олимпийский чемпион по прыжкам в воду, выступал еще чуть ли не за Союз...
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990
likiloki 9 минут назад
Эти люди считают, что фото со знаменитостью сделает их тоже чуть популярнее, выкладывая и хвалясь встречей в соц.сетях, что частица успеха достанется и им в их никчемную жизнь. Соответствует современным трендам.
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115
Андрей 53 минуты назад
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5k
Наталья Час назад
Да уж)))))))))) Губин и разрисованная макака точно на своем месте))))))))))
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16k
Majul 2 часа назад
Меня сейчас конечно заминусят, но никогда не понимал в чем прикол. Ну снимался человек в кино или где-то еще, знаменит. В чем "артефакт" и зависть иметь фото с ним? Человек и человек, просто примелькавшийся. Встретил его где-то, здорово. Но "артефакт"...
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955
ruslan d 2 часа назад
Мне кажется на улице , я бы их даже не узнал
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