Ужасно милые: 14 самых симпатичных монстров из фильмов и сериалов

Вряд ли нас чем-то могут удивить монстры из фильмов ужасов и их устрашающие мордахи. Все они страшны по-своему, конечно, но другое дело, когда они вызывают умиление.
Мы собрали 14 запоминающихся существ, которые неожиданно показались с милой стороны. Причём это существа не только фэнтезийные и комедийные, но некоторые из них пришли из фильмов ужасов. Одни только на вид милы, другие очаровательны во всех отношениях.
Инопланетный малыш
Этот короткий момент в фильме «Люди в чёрном» (1997) оказался весьма трогательным, а существо поначалу милым.
Зефирный человек
Остаётся воздушным, даже когда в него вселяется демон. Появляется в фильме «Охотники за привидениями» (1984).
Кролики
Несмотря на свой внешне безобидный вид — это кролики-убийцы из фильма «Ночь кролика» (1972).
Спарки
Поднятый из мёртвых верный и дружелюбный пёс в мультфильме Тима Бёртона «Франкенвини» (2012).
Гизмо
Магвай из комедийного ужастика «Гремлины» (1984) — невероятно милый зверёк, но он очень чувствителен, и это не всегда хорошо.
Существа
Существа из фэнтезийной драмы «Там, где живут чудовища» (2009).
Физзгиг
Физзгиг из «Тёмного кристалла» (1982) — верный зверь с пушистой шевелюрой, но острыми зубами.
Гуся
Гуся принадлежит к расе экстремально опасных существ, так что не обманывайтесь: она только на вид милая кошка! Персонаж появляется в фильме «Капитан Марвел» (2019).
Альф
Альф — герой одноимённого сериала (1986-1990). Этот инопланетянин не внушает страх, даже когда грозится съесть кошку. Этот комичный персонаж вызывает смех и сочувствие в моменты, когда он напоминает нас.
Владислав Тыкающий в образе кота
Вампир и любитель пыток выглядит более безобидно в образе кота, несмотря на зловещую ухмылку. Владислав — один из героев комедии «Реальные упыри» (2014).
Гигантская гусеница
Мохнатый пучеглазый гигант из мультфильма «Монстры против пришельцев» (2009), который в конце превращается в бабочку.
Бигфут
Снежный человек по имени Гарри меняет жизнь среднестатистических американцев в фильме «Гарри и Хендерсоны» (1987).
Пряничные человечки
Милые на вид, твёрдые, как камень, внутри — зловещие пряничные человечки из фильма «Крампус» (2015).
Норберт
Драконы — детям не игрушка, особенно норвежский горбатый! Но кто в этой сцене из фильма «Гарри Поттер и философский камень» (2001) хоть на секунду не задумался о своём маленьком дракончике?
Источник:
- Очаровательные кадры дружбы котёнка с выдрой
- Сара Джессика Паркер приютила котика-актёра, с которым снималась в сериале
- Ёжик куснул за попку другого ёжика, который не делился едой
- Малый оленёк: вечнобеременные ниндзя дикой природы
- Hollywood Reporter составил рейтинг лучших сериалов 21 века, обосновав их величие и влияние на культуру