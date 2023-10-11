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Ужасно милые: 14 самых симпатичных монстров из фильмов и сериалов

Ужасно милые: 14 самых симпатичных монстров из фильмов и сериалов

Автор:
11 октября 2023 11:47
Сообщество : Кино
Метки: Забавные   животные   кмно   милота   монстры   сериал   существа   фильм   фото   
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Вряд ли нас чем-то могут удивить монстры из фильмов ужасов и их устрашающие мордахи. Все они страшны по-своему, конечно, но другое дело, когда они вызывают умиление.

Мы собрали 14 запоминающихся существ, которые неожиданно показались с милой стороны. Причём это существа не только фэнтезийные и комедийные, но некоторые из них пришли из фильмов ужасов. Одни только на вид милы, другие очаровательны во всех отношениях.


Инопланетный малыш

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Этот короткий момент в фильме «Люди в чёрном» (1997) оказался весьма трогательным, а существо поначалу милым.


Зефирный человек

Остаётся воздушным, даже когда в него вселяется демон. Появляется в фильме «Охотники за привидениями» (1984).


Кролики

Несмотря на свой внешне безобидный вид — это кролики-убийцы из фильма «Ночь кролика» (1972).


Спарки

Поднятый из мёртвых верный и дружелюбный пёс в мультфильме Тима Бёртона «Франкенвини» (2012).


Гизмо

Магвай из комедийного ужастика «Гремлины» (1984) — невероятно милый зверёк, но он очень чувствителен, и это не всегда хорошо.


Существа

Существа из фэнтезийной драмы «Там, где живут чудовища» (2009).


Физзгиг

Физзгиг из «Тёмного кристалла» (1982) — верный зверь с пушистой шевелюрой, но острыми зубами.


Гуся

Гуся принадлежит к расе экстремально опасных существ, так что не обманывайтесь: она только на вид милая кошка! Персонаж появляется в фильме «Капитан Марвел» (2019).


Альф

Альф — герой одноимённого сериала (1986-1990). Этот инопланетянин не внушает страх, даже когда грозится съесть кошку. Этот комичный персонаж вызывает смех и сочувствие в моменты, когда он напоминает нас.


Владислав Тыкающий в образе кота

Вампир и любитель пыток выглядит более безобидно в образе кота, несмотря на зловещую ухмылку. Владислав — один из героев комедии «Реальные упыри» (2014).


Гигантская гусеница

Мохнатый пучеглазый гигант из мультфильма «Монстры против пришельцев» (2009), который в конце превращается в бабочку.


Бигфут

Снежный человек по имени Гарри меняет жизнь среднестатистических американцев в фильме «Гарри и Хендерсоны» (1987).


Пряничные человечки

Милые на вид, твёрдые, как камень, внутри — зловещие пряничные человечки из фильма «Крампус» (2015).


Норберт

Драконы — детям не игрушка, особенно норвежский горбатый! Но кто в этой сцене из фильма «Гарри Поттер и философский камень» (2001) хоть на секунду не задумался о своём маленьком дракончике?

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Метки: Забавные   животные   кмно   милота   монстры   сериал   существа   фильм   фото   
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302
Кот Чеширский 19 минут назад
Зверушка из "Полет навигатора"
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AnSal 9 минут назад
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302
volvulus Час назад
Чеширский кот.
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