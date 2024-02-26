В Челябинской области вор обеспечил себе более 20 лет тюрьмы

Мужчина напал на полицейского и избил его. Далее он схватил табельное оружие и попытался сбежать. Однако, его задержали другие полицейские. Буквально за несколько минут жизнь Алаксандра круто изменилась. Капитан, на которого он напал, был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и переломом ноги. Напавшему на него 50-летнему Александру грозит теперь ещё две статьи, которые будут потяжелее кражи.