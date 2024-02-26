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В Челябинской области вор обеспечил себе более 20 лет тюрьмы

В Челябинской области вор обеспечил себе более 20 лет тюрьмы

Автор:
26 февраля 2024 19:12
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   Челябинск   интересное   кража   напал на полицейского   уголовная отвественность   фото   
1459
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Мужчина мог отделаться условным сроком, но теперь ему грозит до 25 лет лишения свободы.

В Еманжелинске 52-летний житель по имени Александр стащил телефон. Вот только ранее мужчина ни разу не крал и поэтому был пойман полицейскими. За кражу ему бы светила ст. 158 УК РФ, согласно которой ему мог бы светить штраф, исправительные работы или условный срок, так как мужчина впервые оказался в поле зрения полиции. Однако, Александр решил заметно усложнить себе жизнь.

Мужчина напал на полицейского и избил его. Далее он схватил табельное оружие и попытался сбежать. Однако, его задержали другие полицейские. Буквально за несколько минут жизнь Алаксандра круто изменилась. Капитан, на которого он напал, был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и переломом ноги. Напавшему на него 50-летнему Александру грозит теперь ещё две статьи, которые будут потяжелее кражи.

В общей сумме Александру предъявят обвинения по трём статьям: 158 УК РФ (Кража), 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти), а также 226 УК РФ (Хищение либо вымогательство оружия). Telegram-канал SHOT сообщает, что Александру грозит в общей сложности до 25 лет лишения свободы.

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Метки: Россия   Челябинск   интересное   кража   напал на полицейского   уголовная отвественность   фото   
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13  комментариев
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6k
hhwost Час назад
многим из нас хочется кардинально что-то поменять в жизни, но лишь немногие решаются
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248
CyraxMotorsport 5 секунд назад
На ровном месте...мляяя талант.
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17k
Марина 14 минут назад
Странно что у него ещё наркотики не нашли, или проукраинские настроения.
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71k
doker 19 минут назад
Посмеялся...
Пожилой 52летний мужик отобрал оружие у полицейского, нанёс тяжёлые телесные.
Или кто-то врёт, или в полиции нужно провести проверку сотрудников на профпригодность.
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30k
AzuveR 22 минуты назад
Видимо он для себя решил,если присесть ,то по полной. Ули мелочиться .
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8k
Тудаблин Полчаса назад
выиграл программу "доступное жильё", только не расслабляться в этом жилье, а то выпустят досрочно на мороз
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17k
a_komolow 39 минут назад
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21k
Shtoppi 57 минут назад
«Мужчина напал на полицейского и избил его. Далее он схватил табельное оружие и попытался сбежать.»
---------
вообще-то, те кто влетает первый раз подобным образом себя не ведут, а вот матерые уголовники-рецидивисты очень даже.
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