В Челябинской области вор обеспечил себе более 20 лет тюрьмы

Мужчина мог отделаться условным сроком, но теперь ему грозит до 25 лет лишения свободы.
В Еманжелинске 52-летний житель по имени Александр стащил телефон. Вот только ранее мужчина ни разу не крал и поэтому был пойман полицейскими. За кражу ему бы светила ст. 158 УК РФ, согласно которой ему мог бы светить штраф, исправительные работы или условный срок, так как мужчина впервые оказался в поле зрения полиции. Однако, Александр решил заметно усложнить себе жизнь.
Мужчина напал на полицейского и избил его. Далее он схватил табельное оружие и попытался сбежать. Однако, его задержали другие полицейские. Буквально за несколько минут жизнь Алаксандра круто изменилась. Капитан, на которого он напал, был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и переломом ноги. Напавшему на него 50-летнему Александру грозит теперь ещё две статьи, которые будут потяжелее кражи.
В общей сумме Александру предъявят обвинения по трём статьям: 158 УК РФ (Кража), 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти), а также 226 УК РФ (Хищение либо вымогательство оружия). Telegram-канал SHOT сообщает, что Александру грозит в общей сложности до 25 лет лишения свободы.
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Пожилой 52летний мужик отобрал оружие у полицейского, нанёс тяжёлые телесные.
Или кто-то врёт, или в полиции нужно провести проверку сотрудников на профпригодность.
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вообще-то, те кто влетает первый раз подобным образом себя не ведут, а вот матерые уголовники-рецидивисты очень даже.
Первоходы, это те, которые с какого то перепугу с обычной гражданской жизни чуют себя ветеранами опг там или учителями Чак Норриса по меньшей мере.