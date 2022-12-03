Пугачева решила подзаработать на экскурсиях по своему замку

В октябре экс-примадонна пыталась избавиться от своего знаменитого замка в деревне Грязь, но покупателей на свои хоромы за 1 миллиард рублей пока так и не нашла.
Эмигрировавшая из РФ певица отчаянно пытается порвать все, что ее связывает с ненавистной родиной. Она начала ликвидацию последней принадлежащей ей компании в России. Именная фирма «АБП» специализировалась на шоу-бизнесе и получала значительную поддержку мэрии Москвы. Заявление о ликвидации ООО «АБП» подано 23 ноября. Но пока всё в процессе бывшая звезда пытается заработать денег на том, что осталось.
«Пугачева разрешила экскурсии по своему замку за 10 тысяч рублей за билет. Все деньги от продажи пойдут в благотворительный фонд Елены Зеленской, которая занимается закупками амуниции и оборудования для ВСУ», — сообщают в telegram-каналах.
За эту сумму все страждущие могут осмотреть комнаты Аллы Пугачевой и ее мужа Максима Галкина (признан иноагентом), гардеробные и сортиры.
При этом фото и видео съемка будут запрещены.
Пока что на экскурсию можно попасть только по приглашению, но в ближайшем будущем все фанаты могут посетить замок и добровольно проспонсировать мадам Зеленскую, к которой столь благосклонна Пугачева.
Сама Пугачева пока никак не прокомментировала данную информацию. Если это сообщение не фейк, то ждём заявлений Минкульта и СК РФ.
Источник:
- "Запишите меня в иноагенты". Пугачёва решила поддержать мужа
- Пугачева вернулась в Россию, но без Галкина
- 30 фото из молодости знаменитостей, которых все знают пожилыми
- В Госдуме предложили отдать замок Галкина и Пугачёвой беженцам из Донбасса
- Замок в деревне Грязи: как выглядит дом звездной пары Пугачева-Галкин
Думаю, такая же хрень будет с Собчак с еёной маменькой...