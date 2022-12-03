Пугачева решила подзаработать на экскурсиях по своему замку

Эмигрировавшая из РФ певица отчаянно пытается порвать все, что ее связывает с ненавистной родиной. Она начала ликвидацию последней принадлежащей ей компании в России. Именная фирма «АБП» специализировалась на шоу-бизнесе и получала значительную поддержку мэрии Москвы. Заявление о ликвидации ООО «АБП» подано 23 ноября. Но пока всё в процессе бывшая звезда пытается заработать денег на том, что осталось.