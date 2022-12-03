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Пугачева решила подзаработать на экскурсиях по своему замку

Пугачева решила подзаработать на экскурсиях по своему замку

Автор:
03 декабря 2022 10:43
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: ВСУ   Замок Галкина и Пугачёвой   грязь   замок   знаменитости   пугачева   шоу бизнес   экскурсии   
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В октябре экс-примадонна пыталась избавиться от своего знаменитого замка в деревне Грязь, но покупателей на свои хоромы за 1 миллиард рублей пока так и не нашла.

Эмигрировавшая из РФ певица отчаянно пытается порвать все, что ее связывает с ненавистной родиной. Она начала ликвидацию последней принадлежащей ей компании в России. Именная фирма «АБП» специализировалась на шоу-бизнесе и получала значительную поддержку мэрии Москвы. Заявление о ликвидации ООО «АБП» подано 23 ноября. Но пока всё в процессе бывшая звезда пытается заработать денег на том, что осталось.

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«Пугачева разрешила экскурсии по своему замку за 10 тысяч рублей за билет. Все деньги от продажи пойдут в благотворительный фонд Елены Зеленской, которая занимается закупками амуниции и оборудования для ВСУ», — сообщают в telegram-каналах.



За эту сумму все страждущие могут осмотреть комнаты Аллы Пугачевой и ее мужа Максима Галкина (признан иноагентом), гардеробные и сортиры.



При этом фото и видео съемка будут запрещены.



Пока что на экскурсию можно попасть только по приглашению, но в ближайшем будущем все фанаты могут посетить замок и добровольно проспонсировать мадам Зеленскую, к которой столь благосклонна Пугачева.

Сама Пугачева пока никак не прокомментировала данную информацию. Если это сообщение не фейк, то ждём заявлений Минкульта и СК РФ.

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Метки: ВСУ   Замок Галкина и Пугачёвой   грязь   замок   знаменитости   пугачева   шоу бизнес   экскурсии   
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16  комментариев
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6k
Том Сойер Полчаса назад
Эта старая бл.я.дь совсем окуела - собирать деньги за экскурсии по тому убожеству, что они замком зовут, и отправлять их в фонд жены этого клоуна-наркомана - на помощь ВСУ??? Может, пора государственным органам вплотную заняться этой сукой и её муженьком-петрилкой?
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5k
Котэ Минуту назад
фуфло. а "замок" этот, уже лет 15 на продаже стоит
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20k
Alf 3 минуты назад
А кто, эти фотки делал? Срочно наказать. Кстати, за такую стоимость входного билета, посещение туалета по большому, возможно, если припрёт? Мне тут рядом подсказали: Даже если нельзя, всё равно зайду и на пол насру.
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3k
SR 11 минут назад
Бред. Пугачева может быть кем угодно, но, она не дура, чтобы так подставляться.
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5k
saliamnn 14 минут назад
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319
Brosh 15 минут назад
Старушка жёстко троллит? Полагаю, в таком случае уже можно подобрать статью, которая позволяет экспроприировать этот замок?
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1k
Иван 15 минут назад
Идти на экскурсию и спонсировать всу? И какой кретин туда пойдет? Разве что тот петушок официант из питера, у которого на шее значок за всу висит. Помоему тут уголовной статьей попахивает, непонятно чего она добивается. Лезет в бутылку как та дура с первого канала, я думал Пугачева умнее
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8k
Фомич 15 минут назад
Что-то не верится, что так нагло и в открытую такое написано.
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28k
Alex 21 минуту назад
Откуда у старой хварьи столько бабла, отгрохать себе замок?
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125
Аврашалом Маркович 22 минуты назад
Ссылок на телеграмм каналы нет, да даже если и были, там можно все что угодно написать. Доказательств нет, но это разве таки должно помешать вылить бочку какашечек на тварь, которая смеет не преисполняться благоговения перед Непопойпрезидента?
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28k
Андрей Иванов 22 минуты назад
Ну вот и она - иноагент. Домик то теперь можно конфисковать, как средство поддержки террористов
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15k
K7OO 22 минуты назад
Скорее всего, туфта. Пугачиха, может, и не самого выдающегося ума, но грамотные юристы у нее наверняка есть, чтобы одобрить подобный "бизнес", за который она может вообще без своей халабуды остаться.
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1k
Александр Потёмкин 22 минуты назад
Сомневаюсь, что ещё живы "фанаты" Аллы Борисовны, а вот тот, кто "поведётся" на данный "проект", явно чего-то "из-под неё" побаивается, "рыльце-в-пушкУ"...

Думаю, такая же хрень будет с Собчак с еёной маменькой...
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6k
Copycat Полчаса назад
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1k
Сид 45 минут назад
Смотреть на эту безвкусицу?упаси боже!даже за бесплатно увольте..
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