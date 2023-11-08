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Как выглядят жёны известных мужчин, которые могли бы покорить любое сердце

Как выглядят жёны известных мужчин, которые могли бы покорить любое сердце

Автор:
08 ноября 2023 15:33
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: жены актеров   жены звезд   звездные браки   звезды   знаменитости   шоу бизнес   
3442
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Знаменитые мужчины не раз становились самыми желанными, выигрывали "Оскаров", били места в рейтингах по заработку и востребованности. Кто же их половинки? Давайте посмотрим на жён известных людей.

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Метки: жены актеров   жены звезд   звездные браки   звезды   знаменитости   шоу бизнес   
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15  комментариев
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5k
Maldini 2 часа назад
Ну жены как жены. А что должны быть милфы с порнхаба? Если не брать в расчёт всяких понторезов, типа наших футболистов, в большинстве своём богатые и популярные люди берут в жены в первую очередь состоявшихся и неглупых женщин, а не тупых эскортниц или татуированных прошмандовок с онлифанса.
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1k
Просто чувак в интернете Полчаса назад
Вот это крокодилы...
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10k
МихА 39 минут назад
Белоснежка!?!?!? ТЫ ЛИ ЧОЛИ???
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3
fedyakin777 Час назад
кто это все?)) 3 только знаю
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326
Konst Час назад
Лучше уж так, чем с красивой прошмандовкой потом судиться! Да, это обычные женщины, некоторые уже взрослые и состоявшиеся люди, да, может не всё красотки с обложек журналов, главное что они все счастливы и живут спокойной счастливой жизнью, что, кстати, редкость среди звёзд Голливуда!
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23k
hebpat 2 часа назад
У некоторых реальные крокодилицы
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Спелая кукурузинка

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