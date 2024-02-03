Сурок Сергей уверенно предсказывает скорую весну

Толстенький Сергей из тульского экзотариума уже пять лет безошибочно дает ответы, когда наступит весна.
Каждый год второго февраля наступает день сурка. По преданиям именно в этот день по поведению зверьков можно понять, как долго еще продлится зима. Если сурок видит свою тень, испугается и спрячет ее обратно, то ожидается еще шесть недель холодной погоды. В случае, если животное не замечает своей тени, можно рассчитывать на раннее наступление весны.
В Туле решили проверять сурков другим методом, и пока он работает безошибочно. Перед домиком ставят кормушку, если зверек выходит сонный и вялый значит до весны еще далеко, ну а если сурок бодр и весел, то и оттепели не за горами.
Вчера Сергей был в замечательном настроении и даже оказывал знаки внимания свой подруге Наташе. Так что ждем раннюю весну. Кстати, его американский коллега сурок Фил города Панксатони также дает прогноз на скорую оттепель.
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