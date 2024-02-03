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Сурок Сергей уверенно предсказывает скорую весну

Сурок Сергей уверенно предсказывает скорую весну

Автор:
03 февраля 2024 07:53
Сообщество : Животные
Метки: Видео   весна   день сурка   погода   прогнозы   сурок   
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Толстенький Сергей из тульского экзотариума уже пять лет безошибочно дает ответы, когда наступит весна.

Каждый год второго февраля наступает день сурка. По преданиям именно в этот день по поведению зверьков можно понять, как долго еще продлится зима. Если сурок видит свою тень, испугается и спрячет ее обратно, то ожидается еще шесть недель холодной погоды. В случае, если животное не замечает своей тени, можно рассчитывать на раннее наступление весны.

В Туле решили проверять сурков другим методом, и пока он работает безошибочно. Перед домиком ставят кормушку, если зверек выходит сонный и вялый значит до весны еще далеко, ну а если сурок бодр и весел, то и оттепели не за горами.

Вчера Сергей был в замечательном настроении и даже оказывал знаки внимания свой подруге Наташе. Так что ждем раннюю весну. Кстати, его американский коллега сурок Фил города Панксатони также дает прогноз на скорую оттепель.


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Метки: Видео   весна   день сурка   погода   прогнозы   сурок   
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9  комментариев
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Деньги Есть Час назад
Серёга - сурок авторитетный. Раз предсказал, то так и будет.
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53k
Андрей 4 минуты назад
За 2 недели до НГ метеоролог по ТВ сказал, что январь будет мягким, этакая еврозима с температурой на 7 градусов выше климатической. А оказалось на 7 градусов ниже климатической. Если суслик и в 6-й раз не ошибется, то его надо делать директором гидрометцентра.
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49k
Максим Т. 5 минут назад
Пиндосы е...нутые и вы туда же?
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1k
Александр Ломовицкий 13 минут назад
Ссылка coub.com
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62k
pynh Полчаса назад
Мне календарь предсказывает
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19k
Александр Николаевич 43 минуты назад
Даёшь День ёжика!
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4k
Евгений 44 минуты назад
А у нас февральские морозы, аж минус 2, ужосс. Татарстан
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4k
iovan2011 Час назад
Плагиат - первый признак скудоумия.
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17k
Колька Валеркин сын Час назад
Ну зиму то мы уже посмотрели, а можно сразу лето посмотреть, а не вот это вот все?)))
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