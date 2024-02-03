Сурок Сергей уверенно предсказывает скорую весну

Каждый год второго февраля наступает день сурка. По преданиям именно в этот день по поведению зверьков можно понять, как долго еще продлится зима. Если сурок видит свою тень, испугается и спрячет ее обратно, то ожидается еще шесть недель холодной погоды. В случае, если животное не замечает своей тени, можно рассчитывать на раннее наступление весны.



В Туле решили проверять сурков другим методом, и пока он работает безошибочно. Перед домиком ставят кормушку, если зверек выходит сонный и вялый значит до весны еще далеко, ну а если сурок бодр и весел, то и оттепели не за горами.