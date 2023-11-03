МВД заинтересовалось "творчеством" очередной этнической банды подростков из подмосковного Путилково

Самоуверенные дети иностранных специалистов делают смелые заявления на камеру от имени "их диаспоры" и распространяют свое творчество по локальным телеграм-каналам. Ведь считают, что бояться им некого.

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О банде, обосновавшейся в одной из школ подмосковного Путилково, недалеко от Химок, сообщает Readovka. "У входа в школу ребята легко могут устроить провокации с флагом родного для себя Азербайджана, а недовольным их поведением — начать угрожать физической расправой. Их одноклассники попросту боятся ходить в школу".

Члены группировки терроризируют всех несогласных с их «исключительным» статусом. Главным признаком, по которому устраиваются провокации, является национальная принадлежность.

Всем, кто чем-то недоволен, ушлые гости из солнечного края угрожают изнасилованием: