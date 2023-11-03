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МВД заинтересовалось "творчеством" очередной этнической банды подростков из подмосковного Путилково

МВД заинтересовалось "творчеством" очередной этнической банды подростков из подмосковного Путилково

Автор:
03 ноября 2023 22:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Путилково   Угрозы   банда   подростки   химки   школа   этническая банда   
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Похоже, это заразно. Не успели правоохранители разобраться с этнической бандой, избивавшей русских подростков в Санкт-Петербурге, как такое же сообщество проявилось в подмосковном Путилково рядом с Химками.

Самоуверенные дети иностранных специалистов делают смелые заявления на камеру от имени "их диаспоры" и распространяют свое творчество по локальным телеграм-каналам. Ведь считают, что бояться им некого.

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О банде, обосновавшейся в одной из школ подмосковного Путилково, недалеко от Химок, сообщает Readovka. "У входа в школу ребята легко могут устроить провокации с флагом родного для себя Азербайджана, а недовольным их поведением — начать угрожать физической расправой. Их одноклассники попросту боятся ходить в школу".

Члены группировки терроризируют всех несогласных с их «исключительным» статусом. Главным признаком, по которому устраиваются провокации, является национальная принадлежность.

Всем, кто чем-то недоволен, ушлые гости из солнечного края угрожают изнасилованием:

«Диаспора твою жизнь е**ла, ни у кого не хватит мужества подойти и в лицо нам сказать. Мы все ваше святое и живое е**ли», — угрожает в сообщении одному из комментаторов своего Telegram-канала подросток.

После того, как местная пресса проявила внимание к "творчеству", странички были значительно почищены.

Однако, как пишет MASH, интернет помнит всё, а МВД уже возбудилось. Ролики вовсю изучают, а участников ищут — чтобы представить достойную ответку по примеру реакции на озверевших подростков в Петербурге.

Вероятно, ждём слезных извинений на камеру с последующей департацией.

Источник:

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Метки: Путилково   Угрозы   банда   подростки   химки   школа   этническая банда   
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41  комментарий
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123k
parallax 2 часа назад
Вот мне интересно, если эту банду в ответку отпинать до реанимации, то за это стопроцентно припаяют 282-ю.
Так какого лешего ослопасов по этой статье не сажают?
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13k
кира 7 минут назад
Поражает стремление "иностранных специалистов" устанавливать в России свои порядки! Они приехали сюда, потому что их страна в заднице, приехали туда, где живется лучше. Так почему они стремятся превратить в свинарник и нашу страну? Они хотят, чтобы здесь стало так, как у них дома? Так нафига было ехать? Если им так нравится дерьмо, пусть сидят дома, там его хватит на всех!!!
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4k
просто Дмитрий 24 минуты назад
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0
Олег Полчаса назад
надо ослов завести. небольшое стойбище в каждом районе. они и успокоятся
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287
Skywriter Полчаса назад
Вы передайте всем друзьям:
Зашейся в флаг,
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19k
Robin Hood Полчаса назад
С чего бы азервативы так приборзели в Питере и его окрестностях ??? Думается мне что рыба гниет с головы.
https://finance.rambler.ru/economics/48212962-druzhba-beglova-s-glavoy-azerbaydzhanskoy-diaspory-nanesla-byudzhetu-peterburga-ubytok-minimum-v-2-7-milliarda-rubley/https://finance.rambler.ru/economics/48212962-druzhba-beglova-s-glavoy-azerbaydzhanskoy-diaspory-nanesla-byudzhetu-peterburga-ubytok-minimum-v-2-7-milliarda-rubley/
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4k
DDoS Полчаса назад
Кто то из вне пытается раскачать обстановку в России, проплачивая подобные поступки чернозадых азеров.
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4k
DDoS 41 минуту назад
Поймать и накормить СВИНИНОЙ (сырой).
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67
Александр 42 минуты назад
" Мы все ваше святое и живое е**ли» - это по моему уже край....или мы чего то не знаем ?
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4k
DDoS 46 минут назад
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324
Pasha Panfilov 51 минуту назад
Блин, да заблокируйте кто-нить уже эту чертову дуркину телегу обратно, какой только поганец её вообще додумался разблокировать? Какой-то рассадник кураторов экстремизма да и только. Все хвосты всегда к ней тянутся, обязательно какой-нить говноканал и куча долб...в в нем экстремистского дерьма набирающихся. Такое ощущение что целенаправленно сидят и выискивают, где бы каких болезных дурней найти взбеленить и чем, и клепают канал за каналом, лишь бы смуту навести.
Тьфу. Задолбали, дуркина вообще бы надо за эту помойку лет на десять закрыть, либертарианец х...в.
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32
Павел 52 минуты назад
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1k
alex 53 минуты назад
Спасибо нашему руководству страны! Молодцы! Толерантннько с ними! а с нами не очень
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25k
Slawa49 58 минут назад
Как меняются времена)))) 7 лет назад было видео где скулили что скины избили чурок в метро!!!! теперь видосы с точностью наооборот, скинхеды исчезли и в метро теперь чурки избивают местных!!! парадокс епти))))
Ссылка www.youtube.com
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25k
Slawa49 Час назад
ну сначала МВД скинхедов пресовало и вот получайте результат!!!! чурки раслабились!!!
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20k
speaktr-st Час назад
Хули заразно?
Вы бы работали лучше, в чатики ихние проникали бы. Может бы оказалось, что там всех надо сажать за разжигание?
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1k
Страж Час назад
И снова они.
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18k
Shtoppi Час назад
люди видят все, а власти, которые это говно сюда запустили на вольный выпас, прикидываются: слепыми, глухими и дуракам до кучи.
только когда народ начинает шум поднимать, дяди, нехотя, соизволяют свои отожранные на "пособия" от диаспор жопы приподнять и сделать вид борьбы с теми кто им сытую жизнь обеспечивает подачками от преступной деятельности, которую продажные чинуши и иже с ними покрывают.
этих первобытных зверей и их здешних покровителей нужно только физически уничтожать, без компромиссов.
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1k
РАТНИК Час назад
Почему то ислам не делает человека более человечным , а делает человека более звериным и осатанелым.
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6k
TirAn Час назад
Нашему мвд надо напомнить о провали мултикультурализма в европе.
А гавню.... ки потом огребут пиз....й и сразу запищат о притиснении нацменьшинств.
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28k
AzuveR Час назад
Как же заее эти чуркабесы ,расползались по стране ,как раковая опухоль. Выкинуть бы всю эту шваль из страны.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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