МВД заинтересовалось "творчеством" очередной этнической банды подростков из подмосковного Путилково

Похоже, это заразно. Не успели правоохранители разобраться с этнической бандой, избивавшей русских подростков в Санкт-Петербурге, как такое же сообщество проявилось в подмосковном Путилково рядом с Химками.
Самоуверенные дети иностранных специалистов делают смелые заявления на камеру от имени "их диаспоры" и распространяют свое творчество по локальным телеграм-каналам. Ведь считают, что бояться им некого.
О банде, обосновавшейся в одной из школ подмосковного Путилково, недалеко от Химок, сообщает Readovka. "У входа в школу ребята легко могут устроить провокации с флагом родного для себя Азербайджана, а недовольным их поведением — начать угрожать физической расправой. Их одноклассники попросту боятся ходить в школу".
Члены группировки терроризируют всех несогласных с их «исключительным» статусом. Главным признаком, по которому устраиваются провокации, является национальная принадлежность.
Всем, кто чем-то недоволен, ушлые гости из солнечного края угрожают изнасилованием:
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«Диаспора твою жизнь е**ла, ни у кого не хватит мужества подойти и в лицо нам сказать. Мы все ваше святое и живое е**ли», — угрожает в сообщении одному из комментаторов своего Telegram-канала подросток.
После того, как местная пресса проявила внимание к "творчеству", странички были значительно почищены.
Однако, как пишет MASH, интернет помнит всё, а МВД уже возбудилось. Ролики вовсю изучают, а участников ищут — чтобы представить достойную ответку по примеру реакции на озверевших подростков в Петербурге.
Вероятно, ждём слезных извинений на камеру с последующей департацией.
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Так какого лешего ослопасов по этой статье не сажают?
Зашейся в флаг,
https://finance.rambler.ru/economics/48212962-druzhba-beglova-s-glavoy-azerbaydzhanskoy-diaspory-nanesla-byudzhetu-peterburga-ubytok-minimum-v-2-7-milliarda-rubley/https://finance.rambler.ru/economics/48212962-druzhba-beglova-s-glavoy-azerbaydzhanskoy-diaspory-nanesla-byudzhetu-peterburga-ubytok-minimum-v-2-7-milliarda-rubley/
Тьфу. Задолбали, дуркина вообще бы надо за эту помойку лет на десять закрыть, либертарианец х...в.
Вы бы работали лучше, в чатики ихние проникали бы. Может бы оказалось, что там всех надо сажать за разжигание?
только когда народ начинает шум поднимать, дяди, нехотя, соизволяют свои отожранные на "пособия" от диаспор жопы приподнять и сделать вид борьбы с теми кто им сытую жизнь обеспечивает подачками от преступной деятельности, которую продажные чинуши и иже с ними покрывают.
этих первобытных зверей и их здешних покровителей нужно только физически уничтожать, без компромиссов.
А гавню.... ки потом огребут пиз....й и сразу запищат о притиснении нацменьшинств.