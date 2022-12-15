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В московских школах появились «стоп-листы» с артистами, чьи песни нельзя включать на новогодних дискотеках

В московских школах появились «стоп-листы» с артистами, чьи песни нельзя включать на новогодних дискотеках

Автор:
15 декабря 2022 13:49
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   артисты   дискотека   музыканты   подростки   стоп-лист   школа   
2311
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Как сообщают - в нём «звёзды» которые выступают против СВО и поддерживают Украину.

Раньше школьники могли «отжигать» под треки Моргенштерна*, Земфиры* или Оксимирона*. Теперь всё несколько иначе.

В сеть попал такой документ - его сразу прозвали «стоп-лист». Там музыканты, которых нежелательно ставить на школьных дискотеках. Те, кто выступает против спецоперации или поддерживает Украину: Моргенштерн, Оксимирон, Face и Noize MC,  Anacondaz, Земфира, Валерий Меладзе* и другие звёзды.

Список передали старостам классов, которые занимаются подбором треков для новогодних дискотек. Музыкальное сопровождение школьных вечеринок будет формироваться с учетом этого стоп-листа: «Дети нормально отреагировали, сказали «ну нет так нет», задавали вопросы кто это такие ДДТ и «Машина времени» и что они поют. Но Моргена хотели послушать», - рассказали родители школьников.

Официального подтверждения пока нет, но что-то подсказывает, что песни Моргенштерна и впрямь больше не будут включать в школах.

*Признаны иноагентами на территории России.

Источник:

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Метки: Москва   артисты   дискотека   музыканты   подростки   стоп-лист   школа   
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45  комментариев
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14k
dimitr Час назад
Всё это уже было))

Сегодня ты играешь джаз,
А завтра Родину продашь ©
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10k
Oleg 2 минуты назад
Какие удивительные, великолепные, новые, ни разу не хоженые грабли! Ля, почему из всего наследия совка решили выбрать только дерьмо? Ох уж этот новый путь...
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32k
russger 11 минут назад
Да тут половину пора было давно "запретить" без всяких СВО
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2k
Икра ежа 23 минуты назад
Когда начнут книги жечь? В обертки их особые уже упаковывают.
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1k
no_fate Полчаса назад
А что это за исполнители? Дристню какую нибудь поют ?
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−2
Advertisinggg Полчаса назад
Теперь школота тиктокерская зажигать будет под Долину, Любэ, Газманова, Бабкину, Лепса. А под Майданова трясти дредами вообще в кайф
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2k
Pioner76 40 минут назад
И не только в школьных дискотеках, а по всей России запретить. Пусть в обесточенной хохлядии выступает.
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28k
Григорий 45 минут назад
И каким образом Лилипутская любовь, В Последнюю Осень или Город Золотой стали вредными песнями? Кто там так на измену сел?
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8k
KarabasBarabas 51 минуту назад
Я прям представил школьную дискотеку под ДДТ
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44
Охотник Час назад
Сугубо ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ.
Зря всё это...
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5k
Hugo_RnD Час назад
судя по начальному тексту на скриншоте, это в ОДНОЙ какой-то школе. Хотя, правильное решение.
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47k
Элек Мек Час назад
Было уже.
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12k
Хреноффф Час назад
Это очень хорошо, что дети заинтересовались, кто такой музыкант Юра и что он поет
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47k
Элек Мек Час назад
"Список передали старостам"...интригующе звучит.
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8k
Борис Карабанов Час назад
Ну, хорошо, с авторством и исполнением более или менее теперь понятно. А вот, друг спрашивает, как обстоят дела с украинскими народными песнями, с украинскими песнями советского периода? Сколько сейчас, например, "светит" за "Реве та стогне Дніпр широкий"? А ещё он спрашивает, можно ли в свете настоящих событий смотреть перед Новым годом и Рождеством мультфильм "Жил-был пёс"? Дело в том, что там звучит песня на украинском языке, когда парубки и дивчины гуляют вечером по улице.
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47k
Элек Мек Час назад
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72
ruslan d Час назад
Ну че , круто , романтика андеграунда возвращается
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84
Bolt workmen77 52 минуты назад
В кочегарки тоже по разному можно попасть...
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6k
workmen77 2 часа назад
Ну то, что те, кто слушает Моргинштейна или Фэйса не знают кто такие ДДТ и Машина времени - вполне логично, это разные непересекающиеся культурные пласты, их бы еще спросили про Рахманинова или Чайковского.
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August

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