В московских школах появились «стоп-листы» с артистами, чьи песни нельзя включать на новогодних дискотеках

Как сообщают - в нём «звёзды» которые выступают против СВО и поддерживают Украину.
Раньше школьники могли «отжигать» под треки Моргенштерна*, Земфиры* или Оксимирона*. Теперь всё несколько иначе.
В сеть попал такой документ - его сразу прозвали «стоп-лист». Там музыканты, которых нежелательно ставить на школьных дискотеках. Те, кто выступает против спецоперации или поддерживает Украину: Моргенштерн, Оксимирон, Face и Noize MC, Anacondaz, Земфира, Валерий Меладзе* и другие звёзды.
Список передали старостам классов, которые занимаются подбором треков для новогодних дискотек. Музыкальное сопровождение школьных вечеринок будет формироваться с учетом этого стоп-листа: «Дети нормально отреагировали, сказали «ну нет так нет», задавали вопросы кто это такие ДДТ и «Машина времени» и что они поют. Но Моргена хотели послушать», - рассказали родители школьников.
Официального подтверждения пока нет, но что-то подсказывает, что песни Моргенштерна и впрямь больше не будут включать в школах.
*Признаны иноагентами на территории России.
Источник:
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Сегодня ты играешь джаз,
А завтра Родину продашь ©
Зря всё это...
Как ты выразился "ментенышу" не нужен ордер если следовать закону "О ПОЛИЦИИ", N 3-ФЗ | СТ. 15
В соответствии с положениями ст. 15 Федерального закона «О полиции» её сотрудники защищают право каждого на неприкосновенность жилища, при этом сами не вправе входить в него помимо воли проживающих в нем граждан за исключением случаев, установленных законом, а также:
1) для спасения жизни граждан и (или) их имущества, обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях
2) для задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления
3) для пресечения преступления
4) для установления обстоятельств несчастного случая
При этом сотрудник полиции вправе при необходимости произвести взлом (разрушение) запирающих устройств, элементов и конструкций, препятствующих проникновению в указанные помещения и на указанные земельные участки и территории, и осмотр находящихся там объектов и транспортных средств (ч. 4 ст. 15 ФЗ «О полиции»).
Это правило распространяется на иные помещения и на земельные участки, принадлежащие гражданам или занимаемые организациями