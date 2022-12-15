В московских школах появились «стоп-листы» с артистами, чьи песни нельзя включать на новогодних дискотеках

Раньше школьники могли «отжигать» под треки Моргенштерна*, Земфиры* или Оксимирона*. Теперь всё несколько иначе.

В сеть попал такой документ - его сразу прозвали «стоп-лист». Там музыканты, которых нежелательно ставить на школьных дискотеках. Те, кто выступает против спецоперации или поддерживает Украину: Моргенштерн, Оксимирон, Face и Noize MC, Anacondaz, Земфира, Валерий Меладзе* и другие звёзды.