Семь лет рабства: дикая история Коллин Стэн

В 19 лет он познакомился с Дженис Лэшли, которой на тот момент было 15 лет. Девочка была из неблагополучной семьи, домашнее насилие было для неё чем-то абсолютно рядовым. Что ж... это была идеальная партнёрша для Кэмерона. Он клятвенно пообещал всегда любить её, если Дженис согласится стать его рабыней.

Пара поженилась в 1975 году. Хукер бил её кнутом, использовал в отношении Дженис обсценную лексику, надевал на неё противогаз с закрашенными "глазами" и насиловал. Почему она была с ним? Ответ кроется в её детстве (как это часто бывает с жертвами насилия). Дженис так хотела любви, так хотела "нормальную семью", что сказала себе: "я сделаю всё, чтобы он никогда меня не бросил". Но ей не нравилось то, что делал с ней Кэмерон, она просто терпела насилие, тем более, что после каждой процедуры муж был так нежен с ней, так заботлив... Однако, Дженис не было той О из романа - она не получала удовольствия от пыток. Когда Кэмерон предложил ей похитить девушку, чтобы сделать из неё рабыню, то Дженис согласилась, потому что надеялась, что обожаемый ею Кэмерон переключит всю агрессию на пленницу, а она будет жить с ним как с обычным мужем, заведёт ребёнка, а то и не одного.