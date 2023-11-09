Семь лет рабства: дикая история Коллин Стэн

Предварительно, хотелось бы сразу сказать, что здесь будут описаны местами весьма тяжёлые и жестокие вещи, поэтому, если вы к такому не готовы, то лучше прочитайте другой пост. Это ужасная история девушки, оказавшейся в абсолютном эмоциональном и физическом аду на протяжении многих лет.
Случайная жертва похищения может оказаться настолько подавлена и запугана, что её даже не нужно сажать на цепь, чтобы она не пыталась сбежать. Большую часть своего рабства молодая девушка провела в тёмном ящике, напоминающем гроб, находящемся под кроватью своих "господ". По этим событиям был снят фильм. Он не набрал много высоких оценок, однако он даёт визуализацию того, что с происходило с пленницей и это при том, что сценаристы и режиссёры, по этическим соображениям, не включили в сюжет многое, что пережила Коллин.
Стоит начать с главного героя, так называемого "автора насилия". Его зовут Кэмерон Хукер и родился он в 1953 году на юго-западе Калифорнии. Его одноклассники вспоминали, что он был обычным мальчишкой среди остальных - весёлый, в меру активный, обычный ребёнок. Его родители частенько переезжали и к 16 годам Кэмерон стал замкнутым юношей, не желающим ни с кем общаться. Семья его осела в Ред-Блаффе.
Друзей у него не было, он был худым, нескладным, рано начавшим носить очки, мальчиком, всё глубже увязавшем в своих нездоровых фантазиях.
По окончании учёбы Кэмерон начал работать на лесопилке. Из литературы он читал исключительно порнографические книги и особенно ему нравился роман "История О" - известная книга среди БДСМ-сообщества о девушке, ставшей рабыней в сообществе садомазохистов. Ему нравилось представлять себя членом этого общества, представлять как он всячески избивает женщин и относится к ним как к мебели.
В 19 лет он познакомился с Дженис Лэшли, которой на тот момент было 15 лет. Девочка была из неблагополучной семьи, домашнее насилие было для неё чем-то абсолютно рядовым. Что ж... это была идеальная партнёрша для Кэмерона. Он клятвенно пообещал всегда любить её, если Дженис согласится стать его рабыней.
Пара поженилась в 1975 году. Хукер бил её кнутом, использовал в отношении Дженис обсценную лексику, надевал на неё противогаз с закрашенными "глазами" и насиловал. Почему она была с ним? Ответ кроется в её детстве (как это часто бывает с жертвами насилия). Дженис так хотела любви, так хотела "нормальную семью", что сказала себе: "я сделаю всё, чтобы он никогда меня не бросил". Но ей не нравилось то, что делал с ней Кэмерон, она просто терпела насилие, тем более, что после каждой процедуры муж был так нежен с ней, так заботлив... Однако, Дженис не было той О из романа - она не получала удовольствия от пыток. Когда Кэмерон предложил ей похитить девушку, чтобы сделать из неё рабыню, то Дженис согласилась, потому что надеялась, что обожаемый ею Кэмерон переключит всю агрессию на пленницу, а она будет жить с ним как с обычным мужем, заведёт ребёнка, а то и не одного.
Первой стала 18-летняя Мэри-Элизабет Спанкейк, голосовавшая на дороге. Девушка села в "безопасную" машину с семейной парой и тут же увидела нож в руках Хукера. Он надел на её голову специальный деревянный ящик, не пропускавший ни света, ни звуков и они привезли её к себе домой.
Там он начал избивать её подвесив за руки, но Спанкейк не сносила молча издевательства, как полагалось, а наоборот - кричала и с каждым новым ударом всё громче. Кэмерон был так раздражён тем, что рабыня позволяет себе издавать звуки, что убил её выстрелом в живот.
На следующий день Дженис и Кэмерон уехали в горы, где закопали тело Мэри-Элизабет. Позже его так и не смогли найти.
Мужчина был очень разочарован неудачным первым опытом, но через год решил попробовать ещё раз.
Коллин Стэн была, можно сказать, профессиональной автостопщицей. В 70-е такой способ передвижения был достаточно популярен и она знала как максимально обезопасить себя: никогда не садиться в первую же машину, прислушиваться к своему внутреннему голосу, никаких одиноких мужчин за рулём (и уж тем более, если их двое).
В 1977 году Коллин был 20 лет и она направлялась в Северную Калифорнию, чтобы сделать своему другу сюрприз не день рождения. Синий фургончик Хукеров, где сидела приветливая и улыбчивая пара, не вызвал у неё подозрений. Маленькая дочка на коленях у мамы окончательно убедила девушку принять их предложение подвезти.
Коллин, кстати, позже рассказывала, что когда они решили притормозить на заправке и она забежала в туалет, то её охватило бешеное желание выскочить через окно и бежать как можно дальше. Но она одёрнула себя, мол, это пустые страхи и усталость. И синий фургон, вместе с Коллин, продолжил путь. Доехав до уединённого места Кэмерон достал свой нож, запугал девушку и повторил всё то же самое, что он сделал с Мэри-Элизабет - ящик на голову, кляп в рот.
Когда они доехали до дома, то Коллин тут же была подвешена за руки и избита. После этого Кэмерон привёл в комнату Дженис и занялся с ней сексом рядом с висящей Коллин. Да, у похитителей было правило, с подачи Дженис: рабыня может существовать в доме, но Кэмерон никогда не будет с ней заниматься сексом.
Позже это правило было послано Хукером ко всем чертям.
Позже Кэмерон показал рабыне её место: деревянный ящик, напоминающий гроб, расположенный прямо под кроватью супругов. Она часто проводила там по 23 часа в сутки, а для туалета у неё была металлическая утка.
Выпускали пленницу на час-два, чтобы она делала домашние дела или же для пыток.
Именно на этой кровати, в 1978 году, пока Коллин находилась внутри, Дженис родила уже вторую дочь от Кэмерона.
Коллин не просто пытали и насиловали. Хукер постоянно напоминал ей о том, о чём сообщил с самого начала: он состоит в очень могущественной организации, называемой весьма оригинально - "Компания". Она занимается рабами и контролирует все процессы - следит за господами, их "подопечными" и семьями рабов. Истощённая, запуганная, измученная Коллин просто была не в состоянии отличать ложь от правды, когда её заставили подписать "договор", где она официально расписалась в том, что становится рабыней Кэмерона и её, после подписания, стали называть просто "К" (снова отголоски романа).
Вся жизнь Коллин была подчинена строгим правилам и за малейшее нарушение следовало жестокое наказание. Когда Хукер понял, что окончательно сломал пленницу, то стал разрешать ей проводить больше времени вне ящика под кроватью - она убиралась в доме, следила за детьми и... помогала ему строить подвал, где он планировал поселить ещё больше рабынь. Коллин могла выйти из дома, могла позвонить по телефону, но панически боялась, что "Компания" убьёт её семью.
Коллин уже была полностью во власти Кэмерона, а он уже давно переступил через запрет Дженис и регулярно насиловал девушку.
А в 1981 году Хукер даже привёз Стэн к её родителям! Да, он заявил своей пленнице, что очень долго обсуждал этот вопрос с "Компанией" и они разрешили наконец порадовать рабыню. Перед тем как выйти из машины, он напомнил Стэн, что организация уже тут и следит за домом.
Семья, разумеется, была рада, ведь до этого они получали от дочери только редкие письма (написанные по указке, конечно же). Они негласно подумали, что Коллин находится в какой-то секте, так как у неё не было денег и нормальной одежды, но испугались давить на дочь, чтобы она не прекратила с ними общение. Хукер представился её бойфрендом, мило улыбался и родители даже сфотографировали его с Коллин, где пара улыбается. Смотреть на эту фотографию, зная как всё было на самом деле, действительно жутко.
Как только они вернулись от родителей Стэн, Кэмерон испугался, что слишком уж много хорошего получила рабыня и ужесточил её существование - она снова практически всё время лежала в своём ящике под кроватью, который летом мог нагреваться до +38. Девушка задыхалась в своём "гробу", боялась, что умрёт прямо здесь, в этой жуткой темнице. Дети, для которых "К" была просто няней, не совсем понимали, куда она подевалась, ведь она проводила с ними много времени, на что Дженис просто говорила: "Наша К ушла домой".
В 1983 году Кэмерон "отпустил вожжи", причём настолько, что познакомил Коллин с соседями и отправил её работать горничной в отель, ведь Хукеры были весьма бедной семьёй и жили в настоящей халупе. В то же время Хукер вознамерился сделать пленницу своей женой, убеждая свою весьма религиозную жену в том, что в Библии многожёнство не возбраняется.
Дженис, которая уже и так была в постоянном раздражении от того, что муж нарушил договорённость и спит со своей рабыней, окончательно взбесилась. Тихонечко, конечно, громко злиться было опасно, ведь Кэмерон спокойно мог её избить за это.
Целый год она терпела постоянные разговоры о второй жене, но в итоге, улучив момент, рассказала Коллин всю правду. Да, вот так вот вывалила на неё, что муж не состоит в "Компании", что и самой-то "Компании" не существует и что Стэн должна немедленно бежать и не бояться, что её семье что-то угрожает. Но буквально умоляла её не сообщать в полицию, заверяя, что сможет исправить своего мужа "любовью".
Коллин была полностью эмоционально зависима от своего "господина". Она 7 лет жила с ним и для него, не смея лишний раз что-то сказать или пошевелиться. Поэтому, с автобусной остановки, она всё же позвонила ему и сказала, что уходит. В ответ в трубке раздались глухие рыдания.
И Коллин на самом деле не позвонила в полицию. Вот так выглядит "стокгольмский синдром", вот так выглядит полностью сломанный человек.
Через три месяца в полицию позвонила Дженис. Ожидаемо, что Хукер лечиться любовью не захотел и начал снова издеваться уже над собственной женой. Соломинкой, сломавшей спину верблюду, стали долгие и странные взгляды Хукера на собственных дочерей. Этого Дженис вынести уже не могла и пошла в полицию.
Там она рассказала всё: начала с убийства Мэри-Элизабет Спанкейк, потом продолжила рассказом о семи годах заключения Коллин Стэн и всём том, что муж делал с ней, с Дженис и Мэри-Элизабет. С женщиной заключили сделку: она даёт показания против мужа, а в ответ получает абсолютный иммунитет, как одна из его жертв.
На суде Кэмерон ни разу не произнёс слов раскаяния и сожаления о том, что он сотворил с Коллин. Защита Хукера пыталась убедить присяжных, что девушка была не рабыней, а находилась в доме Хукеров по добровольному согласию и просто жила с ними.
Доказательством того, что никакого добровольного согласия не было, помимо свидетельских показаний, стали фотографии пыток Коллин Стэн. Хукер вёл себя в суде нагло, смеялся над рассказами о его деяниях и заявил "Поблагодарите за меня судью", когда услышал, что приговорён к 104 годам лишения свободы.
Коллин Стэн теперь навсегда обречена страдать от болей в плечах и спине. Ни один документальный, а вслед за ним и снятый художественный фильм, не смогли полностью отобразить того ада, в котором она жила.
Ей пришлось долгое время работать с психотерапевтом, но она справилась, получила образование бухгалтера и стала участницей организации, помогающей женщинам, пострадавшим от насилия.
Личная жизнь её оказалась не так удачна: браки заканчивались разводом, сын оказался в тюрьме и единственная радость Коллин - её внук.
Дженис вернула себе девичью фамилию, устроилась на должность социального работника и никогда больше не общалась с Коллин Стэн. Никак не могу прийти к точному выводу насчет неё. С Хукером все понятно, а вот Дженис, не получившая никакого наказания за своё соучастие... Но обвинять жертву, полностью подавленную своим "господином", с учётом того, что она с детства не видела ничего хорошего, пожалуй не стоит.
Хукер подавал прошения на УДО, но безуспешно. В этом году ему уже 70 и на его возможное освобождение Стэн отреагировала со сдержанным гневом: "Мне кажется, его права считают такими важными, что все забыли про мою безопасность".
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