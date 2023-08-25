Женщины-мафиози, не уступавшие мужчинам в суровости

Аль Капоне, Дон Карлеоне и так далее. Мафиозный мир - обычно мужской, а женщины чаще всего играют там роль верной подруги - красавицы в бриллиантах с милой улыбкой.
Но так было не всегда. В мафиозной среде были женщины, которые занимались делом и справлялись с ним не хуже мужчин. А в чём-то они их даже и превосходили.
Её прозвали "Ледяные глаза" и это стало её идеальным вторым именем. Она вместе со своим братом организовала банду Nuova Camorra Organizzata, чтобы потом стать преемницей неаполитанской мафии.
На наркоденьги Розетта купила огромный замок с теннисным кортом и бассейном. Спецназ провёл штурм замка, но Розетта смогла улизнуть и 10 лет пряталась в самых разных странах. В итоге она устала прятаться и сама пришла в международную полицию, чтобы тихо и спокойно посидеть в тюрьме, без этой всей беготни.
Та самая "мамочка трёх ангелочков" со страницы социальной сети. Селфи, отдых с подружками и... руководство одним из самых серьёзных мексиканских картелей. Также Клаудия не брезговала и заказными убийствами. Пресса назвала её "Ким Кардашьян преступного мира".
Женщина "взошла на престол" банды Los Antrax, когда её мужа, руководившего бандой, схватила полиция. Она лавировала между воспитанием детей, ведением соцсетей и тем, чтобы не попадаться полиции. Быть на виду и при этом оставаться на свободе. Ей в этом серьёзно помогала группа внушительных телохранителей, которых побаивается даже полиция. Вот только в 2019 году её нашли мёртвой в постели своего любовника. Обстоятельства смерти так и остались невыясненными
Вся семья Моран держала в страхе город Мельбурн. Джуди, глава клана, начала войну, в которую втянула практически все криминальные банды австралийского города.
И вот одной из жертв конфликта стал деверь Моран. Его расстреляли в тот момент, когда он заглянул в бар пропустить бокал пива. И нет, его убили не конкуренты Джуди - она сама отдала приказ убить брата собственного мужа, потому что он ей не вернул 2 тысячи баксов.
Джуди до сих пор отбывает срок в тюрьме Австралии и глядя на неё сложно поверить, что эта милая дама способная была на такие зверства.
Ещё одна элитная мексиканская преступница. Сама себя она называет "Королева Тихого океана" и организовала мощный трафик наркотиков в Калифорнию из Колумбии.
Детективы США бились, чтобы разгадать схему того, как Сандра поставляла вещества в страну, но им это так и не удалось. Её смогли обвинить лишь в отмывании финансов.
Суд приговорил Сандру только к пяти годам лишения свободы, а она вышла через два с половиной - за примерное поведение. Интересно, чем же занимается сейчас Белтран? Полиция пока тоже не знает.
Без Италии тут не могло обойтись. Неаполитанская мафиозная группировка "Каморра" выделяется среди них всех. Они возникли ещё в 18 веке и существуют до сих пор. Жители города уже не раз массово обращались к полиции, чтобы они уже наконец прекратили бесчинства банды и как-то раз массовые протесты собрали 100 тысяч человек. После такого правоохранители поняли, что дальше так продолжаться не может.
Полицейские провели облаву, арестовали несколько сотен человек, среди которых была и Рафаэлла Д’Альтерио - глава клана. Милая блондинка руководила самой беспринципной бандой Италии, занимающейся наркотиками и сбором "дани".
Она контролировала приток наркотиков в Америке, контролировала торговлю людьми, бралась за заказные убийства. И у неё тринадцать детей. От властей Леон сбежала в Мексику, но из-за сына ей пришлось вернуться: юноша вступил в банду и погиб, когда с полицией была перестрелка. Мария не могла не проститься с собственным сыном и на похоронах её и схватили сотрудники ФБР.
Милая семья Гристинов из городка Монро (штат Нью-Йорк), где муж продаёт самую разную недвижимость, а жена увлечена фермерством и воспитанием четырёх детей. Ну кто мог заподозрить многодетную маму в том, что она создала сеть элитных борделей, привлекая к этому, в том числе, несовершеннолетних.
Было доказано, что Анна за несколько лет смогла заработать на этом бизнесе 10 млн долларов, а клиентами борделей были весьма важные чиновники и знаменитости. И за весь этот кошмар она получила... полгода тюрьмы.
А всё потому, что Анна смогла вкрутить в свою схему офицеров полиции, а потом их же сдала следствию. Прокуратура, к сожалению, больше заинтересовалась коррупцией полицейского департамента, а не проституцией и педофилией.
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"Мамаша Баркер (англ. Ma Barker; настоящее имя Аризона Донни Баркер, англ. Arizona Donnie Barker, урожд. Кларк; 8 октября 1873 16 января 1935) прозвище матери нескольких преступников-братьев из так называемой «банды Баркеров-Карписа», имевшей большую известность в США в начале 1930-х годов. В первой половине XX века считалась лидером, «мозговым центром» банды и жестокой преступницей"