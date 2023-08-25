Женщины-мафиози, не уступавшие мужчинам в суровости

Её прозвали "Ледяные глаза" и это стало её идеальным вторым именем. Она вместе со своим братом организовала банду Nuova Camorra Organizzata, чтобы потом стать преемницей неаполитанской мафии.

На наркоденьги Розетта купила огромный замок с теннисным кортом и бассейном. Спецназ провёл штурм замка, но Розетта смогла улизнуть и 10 лет пряталась в самых разных странах. В итоге она устала прятаться и сама пришла в международную полицию, чтобы тихо и спокойно посидеть в тюрьме, без этой всей беготни.



