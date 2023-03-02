Работа женщин в эпоху "неработающих женщин"

Точнее, она была доступна в основном только женщинам из обеспеченных семей. А вот всем остальным приходилось не только искать работу, но и совмещать её с бытом. Причём платили женщинам намного меньше, чем мужчинам, дескать, её всё равно муж кормит. Тот факт, что если бы мужчина реально мог прокормить семью, то женщине (и так нагруженной бытом) и работу искать не надо было бы - не учитывался.



