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Работа женщин в эпоху "неработающих женщин"

Работа женщин в эпоху "неработающих женщин"

Автор:
02 марта 2023 15:44
Сообщество : Исторические факты
Метки: Жизнь   Прошлое   девушки   женщины   интересное   история   работа   
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В 19 веке быт был чётким и понятным: муж зарабатывает деньги, а потом сидит, отдыхает, а жена занимается детьми и домом. Дети непременно тихие и воспитанные. Картинка идеальная. Но вот доступна она была не всем.

Точнее, она была доступна в основном только женщинам из обеспеченных семей. А вот всем остальным приходилось не только искать работу, но и совмещать её с бытом. Причём платили женщинам намного меньше, чем мужчинам, дескать, её всё равно муж кормит. Тот факт, что если бы мужчина реально мог прокормить семью, то женщине (и так нагруженной бытом) и работу искать не надо было бы - не учитывался.


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Женщина не могла выбрать ту работу, которую хочется. Всё было сильно привязано к её социальному положению и к тому, считалась ли эта работа приличной, или нет. Если бы дворянка пошла выращивать зелень на продажу, или стирать чужое белье, то это приравнивалось бы к падшей женщине или если бы она пошла воровать.


Занятия также делили, в зависимости от статуса - замужем дама или нет. И по возрастам. Какие-то занятия были уделом исключительно девиц, а какие-то - "старушечьими" или "вдовьими". В общем, женщине и так было несладко, а надо было ещё и учитывать все тонкости и границы сословий.


Многие дамы работали на дому швеями. Это был тяжёлый труд, которые ещё и плохо оплачивался - приходилось по 16 часов сидеть согнувшись над шитьём.
Ещё тяжелее была работа прачкой - туда шли совсем уж отчаявшиеся жёны инвалидов или алкоголиков. Неподъёмные корзины с мокрым бельём, стоять постоянно согнувшись, щёлок разъедал руки, а выкручивая ткань прачки нередко выворачивали суставы. Часто в обязанности прачек входила и починка одежды.


Кто-то из отчаявшихся женщин были бурлачками, грузчицами, а на лесоповалах нередко встречались сучкорубки. Были даже целые артели дровосечек - они обычно были вдовами или осиротевшими дочерьми дровосеков. В шахтах Британии тоже работали женщины - таскали тележки, гружёные углём.


Можно было пойти и в посудомойки, и в кухарки, и в сиделки, и зелень растить. Выполнять небольшую работу для мануфактур, будить рабочих по утрам. Ткали, делали шляпки, кукол, вязали и даже создавали что-то вроде небольших детских садов, присматривая за скромную плату за чужими детьми. И все эти работы были уделом женщин из низших сословий. А что же дворянки?


Обычно такие девушки шли работать преподавательницами в пансионах для девочек, гувернантками. А позже они становились телеграфистками или сельскими учительницами. Они могли стать и швеями, но их так грубо не могли называть, поэтому обтекаемо говорили, что она "шьёт" и считалось хорошим тоном дать ей заказ, если в обществе кто-то обмолвился про её род занятий.

Многие дворянки втайне переписывали ноты или тексты, копировали чертежи, делали художественные переводы, а кто-то даже и статьи писал, но не каждый журнал готов был связываться с женщинами. А ближе к концу 19 века стали очень популярными частные уроки.

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Метки: Жизнь   Прошлое   девушки   женщины   интересное   история   работа   
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