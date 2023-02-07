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Как в древности наши предки узнавали о беременности

Как в древности наши предки узнавали о беременности

Автор:
07 февраля 2023 17:43
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   беременность   девушки   женщины   интересное   история   
3166
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Тест-полоски появились лишь в конце XX века. С их помощью с довольно высокой точностью можно узнать, беременна ли женщина. Раньше способы выяснить этот факт были несколько причудливы. А некоторые даже и опасны.

У разных народов это было по-разному. Древние египтянки, например, мочились на зёрна пшеницы и ячменя несколько дней кряду. Если прорастала пшеница, то ожидалась девочка, а если ячмень - мальчик. Ну а если ничего не росло, то, стало быть, женщина не беременна вовсе.

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В Месопотамии дамы помещали в гениталии тампон из ниток, шерсти и растений, ходили несколько дней с ним, а потом доставали. И если тампон менял цвет, то считалось, что женщина беременна. Стоит ли говорить, что этот метод был очень опасен для здоровья.

На Руси замужние девушки надевали на шею бусы, чтобы они максимально плотно прилегали к коже. И если бусы врезались в кожу, то считалось, что девушка беременна, так как при вынашивании ребёнка увеличивается щитовидная железа.

Гречанки прошлых веков вообще шли на кардинальные меры и помещали туда лук или чеснок. Медики того времени были уверены, что если матка пустая, то запах поднимется из половых органов до рта и вызовет неприятный запах. Ну а если беременна, то запаха не будет.

Был также тест с лягушкой. Женскую мочу набирали в шприц и вводили под кожу самке лягушки. Если женщина беременна, то уже через несколько часов лягушка производила на свет белые или чёрные икринки.
Ещё был интересный тест с щеколдой. Женщина мочилась в таз, в который перед этим клали щеколду. Через три часа таз сливали, а щеколду осматривали на наличие следов. Если были - тест положительный.

В Германии дама могла помочиться на нераспустившиеся бутоны цветов. И если через три дня цветок распускался, значит пора готовить распашонки, а если нет - пытаться дальше.

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Метки: Прошлое   беременность   девушки   женщины   интересное   история   
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18  комментариев
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64k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Что за бред? О беременности женщина узнаёт в первую очередь по критическим дням. Если в положенный срок они не наступили, да ещё и появилась тошнота, значит наступила беременность. В моё время тоже не было тест-полосок, но о беременности мы узнавали и без них в самые ранние сроки, 4-5 недель.
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49k
Войнов 46 минут назад
Шприц в древности? Шприц для инъекций с полой иглой появился только в середине 19 века.
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37k
Александр 46 минут назад
В какой мля шприц набирали мочу в древности? В начале прошлого столетия шприцы были роскошью еще. Кто эту пургу собирает? Какие тампоны из шерсти, вы думаете древние люди были поголовно дебилы?
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4k
Dimon_ Час назад
--- у меня две полоски
--- ты беременна?
--- нет, [мат]! я - бурундук!!
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5k
sedoisever 2 часа назад
"Медики того времени были уверены, что если матка пустая, то запах поднимется из половых органов до рта и вызовет неприятный запах. Ну а если не беременна, то запаха не будет."

А если не беременна, то матка "не пустая"?
Апофигей чуши.
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