Как в древности наши предки узнавали о беременности

Тест-полоски появились лишь в конце XX века. С их помощью с довольно высокой точностью можно узнать, беременна ли женщина. Раньше способы выяснить этот факт были несколько причудливы. А некоторые даже и опасны.
У разных народов это было по-разному. Древние египтянки, например, мочились на зёрна пшеницы и ячменя несколько дней кряду. Если прорастала пшеница, то ожидалась девочка, а если ячмень - мальчик. Ну а если ничего не росло, то, стало быть, женщина не беременна вовсе.
В Месопотамии дамы помещали в гениталии тампон из ниток, шерсти и растений, ходили несколько дней с ним, а потом доставали. И если тампон менял цвет, то считалось, что женщина беременна. Стоит ли говорить, что этот метод был очень опасен для здоровья.
На Руси замужние девушки надевали на шею бусы, чтобы они максимально плотно прилегали к коже. И если бусы врезались в кожу, то считалось, что девушка беременна, так как при вынашивании ребёнка увеличивается щитовидная железа.
Гречанки прошлых веков вообще шли на кардинальные меры и помещали туда лук или чеснок. Медики того времени были уверены, что если матка пустая, то запах поднимется из половых органов до рта и вызовет неприятный запах. Ну а если беременна, то запаха не будет.
Был также тест с лягушкой. Женскую мочу набирали в шприц и вводили под кожу самке лягушки. Если женщина беременна, то уже через несколько часов лягушка производила на свет белые или чёрные икринки.
Ещё был интересный тест с щеколдой. Женщина мочилась в таз, в который перед этим клали щеколду. Через три часа таз сливали, а щеколду осматривали на наличие следов. Если были - тест положительный.
В Германии дама могла помочиться на нераспустившиеся бутоны цветов. И если через три дня цветок распускался, значит пора готовить распашонки, а если нет - пытаться дальше.
Источник:
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--- ты беременна?
--- нет, [мат]! я - бурундук!!
А если не беременна, то матка "не пустая"?
Апофигей чуши.