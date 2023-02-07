Как в древности наши предки узнавали о беременности

Был также тест с лягушкой. Женскую мочу набирали в шприц и вводили под кожу самке лягушки. Если женщина беременна, то уже через несколько часов лягушка производила на свет белые или чёрные икринки.

Ещё был интересный тест с щеколдой. Женщина мочилась в таз, в который перед этим клали щеколду. Через три часа таз сливали, а щеколду осматривали на наличие следов. Если были - тест положительный.