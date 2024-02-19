Госинспекция труда разъяснила, кого могут уволить из-за разглашения зарплаты коллег

Этот вопрос встал остро не просто так. Дело в том, что сейчас в России самый низкий уровень безработицы - ниже 3%. При этом вакансий на рынке труда намного больше, чем работников. Это очень выгодно для специалистов, которые готовы уйти на другое место работы, где платят больше. Чтобы удержать ценные кадры, работодатели вынуждены повышать им зарплаты. Но если об этом узнают другие коллеги, то в коллективе может наступить разлад.

Раскрывать информацию часто бывает опасно — это вызывает недовольство и зависть внутри коллектива, сотрудники сразу начинают искать новую работу. Это повышает потенциальный и реальный уровень текучести кадров, - рассказала заведующая кафедрой «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина.