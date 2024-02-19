Госинспекция труда разъяснила, кого могут уволить из-за разглашения зарплаты коллег

Россияне могут лишиться работы из-за любопытства и длинного языка.
Государственная инспекция труда разъяснила "Известиям", когда работника могут уволить за разглашение заработной платы коллег.
Итак, если вдруг работник подсмотрел где-то зарплату коллеги и рассказал об этом без спроса, он может быть уволен за ненадлежащее исполнение своих трудовых обязанностей. Однако, это может быть сделано только в том случае, если подобный пункт есть в локальном нормативном акте. Например, устав компании или трудовой договор. Уточняется, что этот пункт может находиться в положении о защите персональных данных.
Разглашением будет считаться любая форма раскрытия такой информации третьим лицам. Работник может оспорить наказание в судебном порядке. Однако если внутренними документами установлен запрет на такие действия, то перспектива успешного разрешения судебного спора маловероятна, - рассказал управляющий партнер адвокатского бюро «Гаевский и партнеры», член Совета Московского регионального отделения «Деловой России» Сергей Гаевский.
Этот вопрос встал остро не просто так. Дело в том, что сейчас в России самый низкий уровень безработицы - ниже 3%. При этом вакансий на рынке труда намного больше, чем работников. Это очень выгодно для специалистов, которые готовы уйти на другое место работы, где платят больше. Чтобы удержать ценные кадры, работодатели вынуждены повышать им зарплаты. Но если об этом узнают другие коллеги, то в коллективе может наступить разлад.
Раскрывать информацию часто бывает опасно — это вызывает недовольство и зависть внутри коллектива, сотрудники сразу начинают искать новую работу. Это повышает потенциальный и реальный уровень текучести кадров, - рассказала заведующая кафедрой «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина.
Источник:
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что за бред. По закону равный труд оплачивается поровну. Если труд более сложный и квалифицированный - то конечно он будет оплачен выше - для этого вводятся доплаты за стаж и квалификацию. Никто по этому поводу возражать не будет.
А все эти сокрытия делаются чтобы скрыть высокие зарплаты своих родственников и приближенных, которые получают много , ничего не делая. Конечно людям обидно.
Достаточно посмотреть зарплату чиновников - вряд ли кто-то соглсится что их труд столько стоит.
Сейчас - как договоришься. Работодатель стремится платить как можно меньше. Работяга ищет ,где заплатят больше. Плюс игры с налогами\серой-черной зарплатой..
Да,я встречал "подпольных миллионеров",которые торговали фруктами-цветами,но это абсолютно частная инициатива,к тому же уголовно наказуемая по тем временам.
Это те, кто официально на "бирже труда" зарегистрировался?