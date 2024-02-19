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Госинспекция труда разъяснила, кого могут уволить из-за разглашения зарплаты коллег

Госинспекция труда разъяснила, кого могут уволить из-за разглашения зарплаты коллег

Автор:
19 февраля 2024 18:07
Сообщество : Банки и финансы
Метки: Вопрос   деньги   закон   зарплата   подработка   работа   разглашение   этика   
1306
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Россияне могут лишиться работы из-за любопытства и длинного языка.

Государственная инспекция труда разъяснила "Известиям", когда работника могут уволить за разглашение заработной платы коллег.

Итак, если вдруг работник подсмотрел где-то зарплату коллеги и рассказал об этом без спроса, он может быть уволен за ненадлежащее исполнение своих трудовых обязанностей. Однако, это может быть сделано только в том случае, если подобный пункт есть в локальном нормативном акте. Например, устав компании или трудовой договор. Уточняется, что этот пункт может находиться в положении о защите персональных данных.

Разглашением будет считаться любая форма раскрытия такой информации третьим лицам. Работник может оспорить наказание в судебном порядке. Однако если внутренними документами установлен запрет на такие действия, то перспектива успешного разрешения судебного спора маловероятна, - рассказал управляющий партнер адвокатского бюро «Гаевский и партнеры», член Совета Московского регионального отделения «Деловой России» Сергей Гаевский.

Этот вопрос встал остро не просто так. Дело в том, что сейчас в России самый низкий уровень безработицы - ниже 3%. При этом вакансий на рынке труда намного больше, чем работников. Это очень выгодно для специалистов, которые готовы уйти на другое место работы, где платят больше. Чтобы удержать ценные кадры, работодатели вынуждены повышать им зарплаты. Но если об этом узнают другие коллеги, то в коллективе может наступить разлад.

Раскрывать информацию часто бывает опасно — это вызывает недовольство и зависть внутри коллектива, сотрудники сразу начинают искать новую работу. Это повышает потенциальный и реальный уровень текучести кадров, - рассказала заведующая кафедрой «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина.


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Метки: Вопрос   деньги   закон   зарплата   подработка   работа   разглашение   этика   
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19  комментариев
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11k
Гомерчик 2 часа назад
Оставайся, повысим зарплату!
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Аргуша 7 минут назад
Гоструду бы следовало сильно задуматься о квалификации своих сотрудников в Нижегородской области!
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99
Артём 38 минут назад
Так то это ох...еть беспредел против работников.
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11k
hairov Час назад
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4
allister Час назад
Чтобы удержать ценные кадры, работодатели вынуждены повышать им зарплаты. Но если об этом узнают другие коллеги, то в коллективе может наступить разлад.
-------------------
что за бред. По закону равный труд оплачивается поровну. Если труд более сложный и квалифицированный - то конечно он будет оплачен выше - для этого вводятся доплаты за стаж и квалификацию. Никто по этому поводу возражать не будет.
А все эти сокрытия делаются чтобы скрыть высокие зарплаты своих родственников и приближенных, которые получают много , ничего не делая. Конечно людям обидно.
Достаточно посмотреть зарплату чиновников - вряд ли кто-то соглсится что их труд столько стоит.
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492
iskra allister 54 минуты назад
Нет такого закона, что бы одинаковый труд одинаково оплачивать. Это в СССР были тарифные сетки.четко обозначенные надбавки,премии и пр. И тогда скрывать зарплату смысла не было. Хочешь больше - поднимай разряд,осваивай смежную специальность,выпускай больше продукции. И гордись честно заработанными деньгами.
Сейчас - как договоришься. Работодатель стремится платить как можно меньше. Работяга ищет ,где заплатят больше. Плюс игры с налогами\серой-черной зарплатой..
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99
Артём iskra 36 минут назад
Т.е. раз в Грузии зарплаты были примерно в 10 раз выше чем в РСФСР, это просто означает, что грузины очень талантливый и трудолюбивый народ, не чета этим русским унтременшам?
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492
iskra Артём Полчаса назад
Дайте пример, когда в Грузии по одной специальности, тарифной ставке и прочих равных условиях была больше зарплата,чем в РСФСР.
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Артём iskra 19 минут назад
Погуглите средние зарплаты в Грузии в СССР.
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492
iskra Артём 12 минут назад
Я не обязан доказывать ваши высказывания. Могу сказать из личного опыта, что когда я был Грузии,(причем не один раз),то ни разу не встретил человека,у которого зарплата была больше моей. Я тогда работал в металлургии и получал около 300р. чистыми.
Да,я встречал "подпольных миллионеров",которые торговали фруктами-цветами,но это абсолютно частная инициатива,к тому же уголовно наказуемая по тем временам.
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58k
turyst 2 часа назад
Хм... 3% безработных?
Это те, кто официально на "бирже труда" зарегистрировался?
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99
Артём turyst Полчаса назад
Статистика учитывает скрытую безработицу.
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34k
Korolev 2 часа назад
То есть вариант поднять з/п всем даже не рассматривается?
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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