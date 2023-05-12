"Я тоже хочу!": украинская стриптизёрша рассказала о своём заработке в США и вызвала волну зависти у девушек

Жизнь эмигранта лёгкой не назовёшь. Приходится пахать на непрестижной работе и мечтать о том дне, когда сможешь позволить себе лишнюю чашку кофе. Однако случаются и "счастливые" истории, как, например, эта. Украинка перебралась в США, и хвалится тем, сколько она зарабатывает за ночь. Девушка довольна жизнью, тем более, что работает всего второй день, и уже - такой финансовый успех.