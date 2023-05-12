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"Я тоже хочу!": украинская стриптизёрша рассказала о своём заработке в США и вызвала волну зависти у девушек

"Я тоже хочу!": украинская стриптизёрша рассказала о своём заработке в США и вызвала волну зависти у девушек

Автор:
12 мая 2023 08:59
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Нью-Йорк   видео   заработок   профессия   реакция соцсетей   стриптиз   эмиграция   
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Подписчицы срочно захотели пойти по стопам эмигрантки. К чему корпеть за учебниками и стремиться получать знания, если за одну "вялую" ночь можно заработать около 500 долларов?

Жизнь эмигранта лёгкой не назовёшь. Приходится пахать на непрестижной работе и мечтать о том дне, когда сможешь позволить себе лишнюю чашку кофе. Однако случаются и "счастливые" истории, как, например, эта. Украинка перебралась в США, и хвалится тем, сколько она зарабатывает за ночь. Девушка довольна жизнью, тем более, что работает всего второй день, и уже - такой финансовый успех.


Это видео вызвало волну неконтролируемой зависти среди подписчиц героини. Многие из них заявили, что уже знают, чем будут заниматься в своей жизни и готовы повторить её успех.


Держись, Америка! Девчонки (и не только) выходят на тропу заработка!


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Метки: Нью-Йорк   видео   заработок   профессия   реакция соцсетей   стриптиз   эмиграция   
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20  комментариев
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31k
albedo 50 минут назад
Зависть к зароботкам шлюх?!
Не зря на Ленинградке в Москве основной контингент был с Украины.
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957
Просто чувак в интернете 3 секунды назад
Так а в чем новость? Хохлам не впервой себя продавать. У них это в крови.
Только давай деньги и хохол тебе исполнит все что хочешь.
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98
grigorenko vladislav 8 минут назад
Это уже укоренившийся инстинкт: продаёмся сами и продадим всех и всё, что угодно! Дайте грошей!
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6k
perekrestok 12 минут назад
Врет и не краснеет! А чего не показала заработок субботы? или только телефон купила? Наверное зарплату за месяц получила и врет что за вечер. В трусы суют купюры намного меньше. Ну или работает первой древнейшей профессией, там всякое возможно в зависимости от того как клиенты попрут.
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849
Лютый вам Бетховен 14 минут назад
И почему это не удивляет?
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346
Konstantin Lebedev 15 минут назад
Ну вот, теперь кружевные труселя себе купит!
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5k
fin4all 21 минуту назад
..здеж! Сотенными купюрами в труселя не пихают. У неё заработок должен состоять из пятерок и десяток.
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2k
Оксид Бетона 40 минут назад
Обезьяна ушастая. Ну а пиндосам ху.ле эти деньги, они их просто так печатают, поэтому и достаются им просто и расстаются с ними просто (кончено, далеко не все американцы, но те, которые по стрипам ходят, эти точно не бедствуют). Снимают сливки. Пока ещё снимают...
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10k
ScorpionDS 43 минуты назад
Ну так-то, танцевать не каждая сможет и внешность не у всех соответствующая, да и после 25 уже могут на пенсию отправить, так что заработок не простой и не постоянный.
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16k
Голос Вселенной 47 минут назад
Дарю идею. Очень скоро в Америке будут сильнейше востребованы стриптизерши-трансы...
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