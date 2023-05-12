"Я тоже хочу!": украинская стриптизёрша рассказала о своём заработке в США и вызвала волну зависти у девушек

Подписчицы срочно захотели пойти по стопам эмигрантки. К чему корпеть за учебниками и стремиться получать знания, если за одну "вялую" ночь можно заработать около 500 долларов?
Жизнь эмигранта лёгкой не назовёшь. Приходится пахать на непрестижной работе и мечтать о том дне, когда сможешь позволить себе лишнюю чашку кофе. Однако случаются и "счастливые" истории, как, например, эта. Украинка перебралась в США, и хвалится тем, сколько она зарабатывает за ночь. Девушка довольна жизнью, тем более, что работает всего второй день, и уже - такой финансовый успех.
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Это видео вызвало волну неконтролируемой зависти среди подписчиц героини. Многие из них заявили, что уже знают, чем будут заниматься в своей жизни и готовы повторить её успех.
Держись, Америка! Девчонки (и не только) выходят на тропу заработка!
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Не зря на Ленинградке в Москве основной контингент был с Украины.
Только давай деньги и хохол тебе исполнит все что хочешь.