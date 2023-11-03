"Они касались моего лица": Голди Хоун рассказала о контакте с инопланетянами

77-летняя звезда фильма "За бортом" призналась, что в юности вступила в контакт с внеземными существами. И это был не единственный случай.
В начале 1960-х годов, до того как Голди обрела известность, она работала танцовщицей в Калифорнии. Во время репетиции в Уэст-Ковине девушка решила вздремнуть в машине друга, и именно там, как она утверждает, произошла встреча с инопланетянами. Её разбудил громкий звук.
"Я выглянула в окно и увидела две или три головы треугольной формы, - вспоминает она. - Они были серебристого цвета, с прорезью вместо рта, маленьким носом, без ушей. Они показывали на меня в машине, будто обсуждали. И они гудели".
Все это время Хоун чувствовала себя парализованной, и только после исчезновения существ вышла из этого состояния.
Почитав истории людей, переживших подобное явление, она уже не сомневалась в реальности произошедшего.
Лишь спустя годы, когда актриса посетила Иллинойский университет в Урбане-Шампейне, у нее всплыли воспоминания. Там астрофизик провел для Хоун экскурсию по Млечному Пути в виртуальной лаборатории.
Во время экскурсии она была эмоциональна, плакала, и призналась, что не понимает этого, но у неё однажды был опыт общения с внеземными существами. Затем разговор перешел на инопланетян, и Голди вспомнила одну важную деталь.
"Внезапно я кое-что вспомнила. Они коснулись моего лица. Они коснулись моего лица, и это было похоже на перст Божий, - сказала Хоун - Это было самое доброжелательное, наполненное любовью чувство. Это было мощно. Оно было наполнено светом".
Через несколько лет после встречи с астрофизиком она вместе с подругой находилась в английском городе Эйвбери. Однажды ночью Голди приснилось, что она смотрит на темную долину, а над горой неподалеку появляются шесть огней. Вскоре после этого сна Хоун и её подруга отправились в поездку. "Мы приехали на место, и, Боже мой, я стояла на этом холме и смотрела вниз на темную долину. Это было именно то место, которое я видела во сне, и там был рисунок на поле в виде сердца", - пояснила знаменитость.
"Я всю жизнь коллекционировала сердечки. Я построила дом из сердец. Я все делала с сердечками. Я посмотрела и подумала, что если это знак, то я его приму".
Курт Рассел, партнер Хоун на протяжении последних 40 лет, также пережил встречу с инопланетянами. В 1997 году за штурвалом своего самолета он увидел в небе над Аризоной шесть загадочных огней.
Спустя годы актёр смотрел телевизионную передачу, в которой обсуждались те самые огни как явление массового наблюдения НЛО, получившее название "Огни Финикса". Лишь тогда он узнал, что был одним из тысяч людей, кто сообщил властям об увиденном.
"В передаче говорилось о 20000 человек, которые сообщили об НЛО, и только об одном пилоте, и я сказал: "Это был я!", - поделился Рассел.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Забыл название, но вспомнил сюжет. Когда прилетели развитые инопланетяне и первым условием контакта было разоружение и прекращение военных конфликтов. Потом они обучали людей, давали знания и технологии. Сами какое-то время скрывали свой внешний вид. Как позже выяснилось, это было связано с предыдущим неудачным контактом, когда человечество не было к нему готово. А сами они напоминали чертей, красные с рогами и хвостами. В итоге там еще много глупостей или не очень было, чем закончилось уже и не вспомню. Но даже не очень хорошая фантастика не умаляет желания видеть серых человечков!
пока на тебя не пожаловались, ты никому не интересен.
Вот зачем им иск за изнасилование 70 лет назад, каковые (иски) сейчас столь популярны ?