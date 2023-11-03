"Они касались моего лица": Голди Хоун рассказала о контакте с инопланетянами

В начале 1960-х годов, до того как Голди обрела известность, она работала танцовщицей в Калифорнии. Во время репетиции в Уэст-Ковине девушка решила вздремнуть в машине друга, и именно там, как она утверждает, произошла встреча с инопланетянами. Её разбудил громкий звук.

"Я выглянула в окно и увидела две или три головы треугольной формы, - вспоминает она. - Они были серебристого цвета, с прорезью вместо рта, маленьким носом, без ушей. Они показывали на меня в машине, будто обсуждали. И они гудели".

Все это время Хоун чувствовала себя парализованной, и только после исчезновения существ вышла из этого состояния.