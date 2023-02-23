Клоун из Сэндауна: пришелец, робот или мутант?

Приятели собрались уходить, когда создание появилось на пороге сарая с какой-то штуковиной, напоминавшей по виду микрофон.

Именно его звук, похожий на сирену, и привлёк внимание детей. Незнакомец извлёк из кармана записную книжку и, медленно шевеля пальцами, написал на странице: «Привет, я Сэм!»

Дети поняли, что он представился. Потом девочка спросила, человек ли он, поскольку даже для неискушённого детского взгляда выглядел Сэм странно. На что тот ответил, причём, не шевеля губами, что нет, не человек, а нечто иное. И что в этом мире есть и другие такие создания, нехорошие, которые могут его обидеть.

Новый приятель пригласил детей в своё убежище, которое оказалось двухъярусным. Верхний этаж был оклеен сине-зелёными обоями и разрисован узорами, имитирующими циферблат. Там имелась скромная меблировка, и стоял обогреватель. Сэм, по-прежнему не шевеля губами, поведал, что раньше жил в секретном лагере, а теперь обитает здесь. Ест лесные ягоды и пьёт воду из ручья.