Клоун из Сэндауна: пришелец, робот или мутант?

Эта история, произошедшая в далёком 1973 году с двумя детьми, которые отдыхали с родителями на острове Уайт в небольшом городе Сэндаун, так и не получила точного логического объяснения.
Никого из свидетелей уже не осталось в живых. А любители паранормальных явлений настаивают, что имел место контакт с представителем другого мира.
Дети – семилетние мальчик и девочка играли в окрестностях озера Коммон и услышали странный пронзительный звук. Ребята поспешили к его источнику. Когда переходили по деревянному мосту небольшой ручей, то из-под него высунулась рука, затянутая в перчатку синего цвета. У её обладателя было только три пальца, которыми он и поманил к себе удивлённых детей.
Впоследствии они описали это существо следующим образом:
Оно было большого роста, выше 7 футов, и не имело шеи, так что казалось, что его голова сидит прямо на плечах. На нём была остроконечная шляпа, которая переходила в красный воротник рваной зелёной туники. К верхней части шляпы крепилось что-то вроде круглой чёрной ручки, а по бокам шляпы находились две палочки-антенны. На лице была треугольная отметина на том месте, где должны были быть глаза, вместо носа — коричневый квадрат, а губы – жёлтые и неподвижные. На белоснежных щеках тоже были геометрические отметины, а прядь рыжих волос падала на лоб из-под шляпы. На рукавах и штанах внизу торчали рюши.
Впрочем, друзья не испугались, поскольку существо вело себя доброжелательно, признаков агрессии не проявляло. Потом незнакомец прыгнул в ручей, выскочил и скрылся в расположенном неподалёку здании, напоминавшем хозпостройку.
Приятели собрались уходить, когда создание появилось на пороге сарая с какой-то штуковиной, напоминавшей по виду микрофон.
Именно его звук, похожий на сирену, и привлёк внимание детей. Незнакомец извлёк из кармана записную книжку и, медленно шевеля пальцами, написал на странице: «Привет, я Сэм!»
Дети поняли, что он представился. Потом девочка спросила, человек ли он, поскольку даже для неискушённого детского взгляда выглядел Сэм странно. На что тот ответил, причём, не шевеля губами, что нет, не человек, а нечто иное. И что в этом мире есть и другие такие создания, нехорошие, которые могут его обидеть.
Новый приятель пригласил детей в своё убежище, которое оказалось двухъярусным. Верхний этаж был оклеен сине-зелёными обоями и разрисован узорами, имитирующими циферблат. Там имелась скромная меблировка, и стоял обогреватель. Сэм, по-прежнему не шевеля губами, поведал, что раньше жил в секретном лагере, а теперь обитает здесь. Ест лесные ягоды и пьёт воду из ручья.
Дети проговорили с Сэмом ещё минут 30 и вернулись к родителям. По дороге они встретили садовника, который обрабатывал поле для гольфа, и рассказали о странном приятеле. Мужчина посмеялся, понимая, как любят фантазировать дети. Друзья поняли, что им не поверили. И не стали рассказывать о существе родителям.
Только через несколько недель, когда семья уже вернулась домой, девочка поведала им о клоуне, живущем в железном домике, питающемся ягодами и разговаривающем не разжимая губ. Сначала мать и отец не восприняли всерьёз рассказ дочери. Но потом мужчина задумался над тем, что девочка была слишком мала, чтобы выдумать историю, изобилующую массой подробностей и детальных описаний.
Он вернулся на курорт, обошёл окрестности, поговорил с возможными очевидцами. Но никаких следов странного Сэма или его убежища не обнаружил. История получила огласку, когда отец девочки связался с редакцией журнала Британской ассоциации исследователей НЛО. В 1978 году её напечатали.
Свидетели событий, к сожалению, не прольют свет на эту загадочную историю. Оба ушли из жизни в начале нулевых, хотя им не исполнилось ещё и 40 лет. Вплоть до своей кончины они настаивали, что история правдивая и искренне верили во встречу с загадочным Сэмом.
Уфологи предполагают, что создание могло быть биороботом, которого изготовили в рамках секретных разработок учёные, либо его прислали пришельцы.
Источник:
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Щодо того, що це може бути - пришелець, робот або мутант, то слід зазначити, що цей клоун є людиною, яка одягнена в костюм. Історія його походження ще не повністю відома, але він, ймовірно, є результатом жарту або ж дослідження в області мистецтва.
Отже, "Клоун з Сэндауна" не є ні пришельцем, ні роботом, ні мутантом - це просто художній образ, який став відомим завдяки соціальним мережам і Інтернету. "