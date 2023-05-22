НЛО в Тоскане: как обычная итальянка с представителями внеземных цивилизаций общалась, и что из этого вышло

Жила себе тихо и мирно в Тоскане женщина по имени Роза Лотти. Ей уже исполнилось сорок, она воспитывала четверых детей, не была впечатлительной юной барышней, а быт, работа на ферме и домашние хлопоты не позволяли итальянке тратить время на всякие глупости.
Но всё изменилось 1 ноября 1954 года. Ведь в этот день итальянка столкнулась с инопланетянами. Как она сама утверждала.
Она отправилась на службу в церковь, а потом планировала навестить могилы усопших родных.
Но планы изменились, когда по пути её внимание привлёк странный блеск в зарослях недалеко от лесной тропинки. Роза заинтересовалась, подошла ближе и обнаружила странную конструкцию высотой около двух метров, похожую на два соединённых между собой колокола.
Не успела она удивиться, как оттуда выбрались… мужчины, которые были ростом как дети. Одеты в комбинезоны серого цвета, шлемы и подобия мантий. «Красивые старые мальчики» – так впоследствии их описала очевидица.
Выглядели малыши вполне дружелюбно. Обычные человеческие лица и мимика, только верхняя губа была необычной формы. Казалось, что с них не сходит улыбка.
Вот только понять, что они хотят, Роза не смогла: набор звуков типа «лиу» и «лай» для неё был всё равно что птичий щебет. Как и подобает практичной сельской женщине, она берегла одежду. Поэтому чулки и обувь несла в руках, чтобы надеть перед церковью. Ещё у Розы с собой был букет гвоздик. Один из малышей, старший по виду, выхватил вещи из рук. А когда женщина возмутилась, внимательно выслушал и вернул часть цветов. И чулок. Один. А во второй завернул остальные гвоздики и бросил в ту самую блестящую конструкцию.
Роза попыталась возмутиться и бросилась за вещами, но карлик наставил на неё какой-то странный предмет. Рисковать и выяснять, что он собой представляет, Лотти не стала и бросилась бежать.
Перевела дух она только у церкви, где и рассказала о случившемся другим прихожанам. У тех не было повода не верить, ведь Роза была серьёзной благоразумной женщиной. Её растрёпанный вид и изобилующий деталями рассказ заставили людей пойти на ту поляну. Никаких кораблей с карликами не нашлось. Только небольшая аккуратная ямка на месте, где находился бочонок.
О Розе написали не только итальянские, но и газеты других стран. Даже сняли документальный фильм. А позднее косвенно правдивость её рассказа подтвердили другие очевидцы: двое мужчин видели над лесом светящийся шар, а третий ощутил странный гул, похожий на порыв ветра, который продлился всего несколько мгновений.
Официального расследования этого случая не проводилось. Историю женщины посчитали ложью. Хотя ни материальной выгоды, ни какого-то другого профита Роза не получила. Несмотря на издёвки, ухмылки и смешки других, она до конца жизни стояла на своём, настаивая, что встреча с карликами в комбинезонах на лесной поляне действительно была.
Источник:
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Эх, что за люди. Хотя они же не люди!