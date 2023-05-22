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НЛО в Тоскане: как обычная итальянка с представителями внеземных цивилизаций общалась, и что из этого вышло

НЛО в Тоскане: как обычная итальянка с представителями внеземных цивилизаций общалась, и что из этого вышло

Автор:
22 мая 2023 13:21
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: Загадка   Роза Лотти   Тоскана   встреча   интересно   история   карлик   контакт   нло   опыт   
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Жила себе тихо и мирно в Тоскане женщина по имени Роза Лотти. Ей уже исполнилось сорок, она воспитывала четверых детей, не была впечатлительной юной барышней, а быт, работа на ферме и домашние хлопоты не позволяли итальянке тратить время на всякие глупости.

Но всё изменилось 1 ноября 1954 года. Ведь в этот день итальянка столкнулась с инопланетянами. Как она сама утверждала.

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Она отправилась на службу в церковь, а потом планировала навестить могилы усопших родных.

Но планы изменились, когда по пути её внимание привлёк странный блеск в зарослях недалеко от лесной тропинки. Роза заинтересовалась, подошла ближе и обнаружила странную конструкцию высотой около двух метров, похожую на два соединённых между собой колокола.

Не успела  она удивиться, как оттуда выбрались… мужчины, которые были ростом как дети. Одеты в комбинезоны серого цвета, шлемы и подобия мантий. «Красивые старые мальчики» – так впоследствии их описала очевидица.

Выглядели малыши вполне дружелюбно. Обычные человеческие лица и мимика, только верхняя губа была необычной формы. Казалось, что с них не сходит улыбка.

Вот только понять, что они хотят, Роза не смогла: набор звуков типа «лиу» и «лай» для неё был всё равно что птичий щебет. Как и подобает практичной сельской женщине, она берегла одежду. Поэтому чулки и обувь несла в руках, чтобы надеть перед церковью. Ещё у Розы с собой был букет гвоздик. Один из малышей, старший по виду, выхватил вещи из рук. А когда женщина возмутилась, внимательно выслушал и вернул часть цветов. И чулок. Один. А во второй завернул остальные гвоздики и бросил в ту самую блестящую конструкцию.

Роза попыталась возмутиться и бросилась за вещами, но карлик наставил на неё какой-то странный предмет. Рисковать и выяснять, что он собой представляет, Лотти не стала и бросилась бежать.

Перевела дух она только у церкви, где и рассказала о случившемся другим  прихожанам. У тех не было повода не верить, ведь Роза была серьёзной благоразумной женщиной. Её растрёпанный вид и изобилующий деталями рассказ заставили людей пойти на ту поляну. Никаких кораблей с карликами не нашлось. Только небольшая аккуратная ямка на месте, где находился бочонок.

О Розе написали не только итальянские, но и газеты других стран. Даже сняли документальный фильм. А позднее косвенно правдивость её рассказа подтвердили другие очевидцы: двое мужчин видели над лесом светящийся шар, а третий ощутил странный гул, похожий на порыв ветра, который продлился всего несколько мгновений.

Официального расследования этого случая не проводилось. Историю женщины посчитали ложью. Хотя ни материальной выгоды, ни какого-то другого профита Роза не получила. Несмотря на издёвки, ухмылки и смешки других, она до конца жизни стояла на своём, настаивая, что встреча с карликами в комбинезонах на лесной поляне действительно была.

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Метки: Загадка   Роза Лотти   Тоскана   встреча   интересно   история   карлик   контакт   нло   опыт   
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3  комментария
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19k
scorpick 9 минут назад
Как-то попался в руки сборник русской фантастики 18-19 веков. Там и Гоголь, и Чехов, даже Лермонтов. Коротенькие рассказы. В сюжетах фигурирует всевозможная нечисть, черти, водяные, лешие и т.д. Их можно было бы назвать сказками, но в сказке должен быть поучительный конец. И там нет ни одного контакта с инопланетянами. Бабка или там, крестьянка контактирует с чертями. У нее просто не хватило бы мышления на что-то другое. И только с приходом космической эры контактеров как прорвало. Надо признаться, я и сам трижды в жизни наблюдал НЛО. Правда, без контактов и вообще списываю увиденное на природные явления.)))
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18k
Bill 54 минуты назад
Один шапочный знакомый рассказывал про свои глюки после грибов - у него были и более интересные видения.
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10k
Б.Касторский 59 минут назад
Всегдашнее удивляло в инопланетянах одно! Почему при всей своей развитости. Шутка ли? Межзвездные перелеты! Они явно на несколько ступеней выше человечества. Они всегда выжирают для контактов маргиналов, а от остальных так тщательно скрываются? Неужели настолько наивные, что считают подобное поведение лучшим способом для первого контакта?
Эх, что за люди. Хотя они же не люди!
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