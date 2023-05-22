НЛО в Тоскане: как обычная итальянка с представителями внеземных цивилизаций общалась, и что из этого вышло

Она отправилась на службу в церковь, а потом планировала навестить могилы усопших родных.

Но планы изменились, когда по пути её внимание привлёк странный блеск в зарослях недалеко от лесной тропинки. Роза заинтересовалась, подошла ближе и обнаружила странную конструкцию высотой около двух метров, похожую на два соединённых между собой колокола.

Не успела она удивиться, как оттуда выбрались… мужчины, которые были ростом как дети. Одеты в комбинезоны серого цвета, шлемы и подобия мантий. «Красивые старые мальчики» – так впоследствии их описала очевидица.

Выглядели малыши вполне дружелюбно. Обычные человеческие лица и мимика, только верхняя губа была необычной формы. Казалось, что с них не сходит улыбка.