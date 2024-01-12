В Бразилии замечены 3-метровые инопланетяне

Жители бразильского штата Парана уверяют, что запечатлели пару рослых пришельцев. На кадрах загадочные фигуры стоят на вершине холма и двигают руками.
"Ребята, это оригинальные видео. На втором ролике, где он спускается с горы, заметно, что он действительно выглядит как обычный человек, но выше", - говорит очевидец.
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Кадры с "гуманоидами" вызвали ажиотаж в социальных сетях.
"Очень странная фигура. Необычные движения рук. Я верю. Мы не единственные обитатели этой Вселенной", - написал один.
Второй заметил: "Если присмотреться, то это обычный человек. Похоже, у него бинокль или фотоаппарат. А на голове повязана футболка".
"Почему всех этих инопланетян всегда снимают в плохом качестве? Чтобы мы не разглядели палки, которые их держат?" - возмутился ещё один скептик.
Английский футболист Питер Крауч, рост которого составляет 201 см, также поделился кадрами, пошутив: "Я был на отдыхе с семьёй, поэтому прошу уважать нашу частную жизнь".
Власти штата Парана прокомментировали ситуацию: "Наше лето будто из другого мира. Даже неведомые существа прилетают, чтобы насладиться нашим побережьем".
Видео опубликовали всего через несколько дней после инцидента в Майами, вызвавшего волну слухов о вторжении инопланетян.
Согласно официальному заявлению полиции, в торговом центре произошла массовая драка подростков. Однако в сети стали появляться сообщения о том, что в здании устроили перестрелку 3-метровые пришельцы.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Я верю в инопланетян - ну на небе одним только невооружённым взглядом видна уйма звёзд, ну не может там не быть инопланетян (преимущественно простейшие формы жизни, едва ли дошедшие хотя бы до многоклеточных, или их инопланетных аналогов)... Но пока что не верю, что они нас систематически посещали (уж такое бы заметили)
Так и инопланетяне - возможно, какой-нибудь Совет Галактической Империи объявил Землю отсталой планетой, которая населена агрессивными дикарями. Поэтому инопланетянам можно сюда прилетать, наблюдать за землянами, но вот вступать в контакт - категорически запрещено)