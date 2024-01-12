В Бразилии замечены 3-метровые инопланетяне

Кадры с "гуманоидами" вызвали ажиотаж в социальных сетях.

"Очень странная фигура. Необычные движения рук. Я верю. Мы не единственные обитатели этой Вселенной", - написал один.

Второй заметил: "Если присмотреться, то это обычный человек. Похоже, у него бинокль или фотоаппарат. А на голове повязана футболка".

"Почему всех этих инопланетян всегда снимают в плохом качестве? Чтобы мы не разглядели палки, которые их держат?" - возмутился ещё один скептик.