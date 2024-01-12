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В Бразилии замечены 3-метровые инопланетяне

В Бразилии замечены 3-метровые инопланетяне

Автор:
12 января 2024 09:54
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Бразилия   встреча   гуманоид   инопланетянин   кадр   фото   
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Жители бразильского штата Парана уверяют, что запечатлели пару рослых пришельцев. На кадрах загадочные фигуры стоят на вершине холма и двигают руками.

"Ребята, это оригинальные видео. На втором ролике, где он спускается с горы, заметно, что он действительно выглядит как обычный человек, но выше", - говорит очевидец.

Кадры с "гуманоидами" вызвали ажиотаж в социальных сетях.

"Очень странная фигура. Необычные движения рук. Я верю. Мы не единственные обитатели этой Вселенной", - написал один.

Второй заметил: "Если присмотреться, то это обычный человек. Похоже, у него бинокль или фотоаппарат. А на голове повязана футболка".

"Почему всех этих инопланетян всегда снимают в плохом качестве? Чтобы мы не разглядели палки, которые их держат?" - возмутился ещё один скептик.

Английский футболист Питер Крауч, рост которого составляет 201 см, также поделился кадрами, пошутив: "Я был на отдыхе с семьёй, поэтому прошу уважать нашу частную жизнь".

Власти штата Парана прокомментировали ситуацию: "Наше лето будто из другого мира. Даже неведомые существа прилетают, чтобы насладиться нашим побережьем".

Видео опубликовали всего через несколько дней после инцидента в Майами, вызвавшего волну слухов о вторжении инопланетян.

Согласно официальному заявлению полиции, в торговом центре произошла массовая драка подростков. Однако в сети стали появляться сообщения о том, что в здании устроили перестрелку 3-метровые пришельцы.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Бразилия   встреча   гуманоид   инопланетянин   кадр   фото   
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10  комментариев
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11k
Гомерчик 2 часа назад
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ScorpionDS 21 минуту назад
Ну наконец-то! Может спасут Землю от ...
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4k
TOROID 39 минут назад
Я их каждый день вижу
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4k
Pill Час назад
Крауч (футболист) подкомментил уже: «Отстаньте от нас с женой, мы на отдыхе.»
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8k
Pravednik84 Час назад
Нее, ребят.
Я верю в инопланетян - ну на небе одним только невооружённым взглядом видна уйма звёзд, ну не может там не быть инопланетян (преимущественно простейшие формы жизни, едва ли дошедшие хотя бы до многоклеточных, или их инопланетных аналогов)... Но пока что не верю, что они нас систематически посещали (уж такое бы заметили)
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
приезжайте к нам туристы и оставляйте свои денежки у нас.
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