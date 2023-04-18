Наталья Защипина: как сложилась жизнь актрисы, ставшей звездой уже в 4 года

Началась и личная жизнь. Уже в 20 лет Защипина познакомилась с Евгением Котовым - позже он станет директором киностудии им. Максима Горького. Вскоре они поженились, но брак не сложился.

Во второй раз она вышла замуж за Юрия Бугна и родила сына. Но и с Юрием у них что-то не заладилось и они расстались.

А вот третий брак, с актёром Борисом Кумаритовым, вышел счастливым. И длился 35 лет, до самой смерти Бориса.