Наталья Защипина: как сложилась жизнь актрисы, ставшей звездой уже в 4 года

Казалось, что перед ней открыты все двери. Но судьба распорядилась иначе.
Наталья родилась 14 января 1939 года. Отец был тренером по гимнастике, мама преподавала музыку. Вскоре началась война и глава семьи погиб на фронте.
Наташу воспитывали мама и бабушка - та была рукодельницей и постоянно перешивала для девочки старые вещи. Да так, что они выглядели наряднее, чем новые. И как-то раз Наталья играла на детской площадке и на неё обратил внимание ассистент фильма "Жила-была девочка", он как раз искал юную актрису на роль 5-летней Кати, пережившую блокаду Ленинграда. Наталья подошла идеально. Фильм вышел в 1944 году и Наталья стала известной.
Уже в 1945-м её пригласили в картину “Слон и верёвочка”, там Наташа играла вместе с Фаиной Раневской и Ростиславом Пляттом.
Когда девочке исполнилось 9 лет, она снялась в “Первокласснице”. Через год, сыграла Иру Соколову в “У них есть Родина”, спустя пару лет поучаствовала в фильме “Степи”.
После школы юная звёздочка подала документы в несколько театральных ВУЗов и не прошла ни в один из них. Зато её приняли во ВГИК.
После окончания учёбы, Наталья снялась в фильме Татьяны Лиозновой “Евдокия”.
Началась и личная жизнь. Уже в 20 лет Защипина познакомилась с Евгением Котовым - позже он станет директором киностудии им. Максима Горького. Вскоре они поженились, но брак не сложился.
Во второй раз она вышла замуж за Юрия Бугна и родила сына. Но и с Юрием у них что-то не заладилось и они расстались.
А вот третий брак, с актёром Борисом Кумаритовым, вышел счастливым. И длился 35 лет, до самой смерти Бориса.
Что касается кино, то взлёт Натальи пришёлся на совсем юные годы. Тогда был большой спрос на симпатичных девчушек, которые уверенно держались перед камерой. Когда Защипина выросла, то стала очень красивой женщиной, но её уникальность прошла, поэтому ролей почти не предлагали.
Зато она устроилась в театр имени Сатиры, проработала там 60 лет и стала заслуженной артисткой. Также вела КВН, который прогремел на всю страну, и озвучивала мультфильмы.
Так что её жизнь сложилась не самым худшим образом.
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