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Нерушимая связь: Кейт Хадсон и ее мама Голди Хоун

Нерушимая связь: Кейт Хадсон и ее мама Голди Хоун

Автор:
02 октября 2023 12:14
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актриса   голди хоун   звезды   знаменитости   кейт хадсон   роль   
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Голди Хоун - легендарная американская актриса, продюсер и певица. Ее дочь, Кейт Хадсон, пошла по стопам матери. Отец Кейт, музыкант Билл Хадсон, не принимал активного участия в ее жизни. С 1983 года многолетний партнер ее матери, Курт Рассел, стал заботиться о Кейт. Несмотря на столь знаменитых родителей, Хадсон своими силами добилась успеха в Голливуде. Итак, давайте вспомним лучшие работы двух талантливых актрис.

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"Рядовой Бенджамин" - комедия Ховарда Зиффа с Голди Хоун в главной роли. По сюжету избалованная и богатая Джуди Бенджамин попадает в армию после смерти мужа в брачную ночь. Первое время девушке приходится нелегко, но она адаптируется к армейской жизни и становится уважаемым членом своего подразделения. Фильм получил признание критиков, а игра обаятельной Хоун была высоко оценена. За эту роль она была номинирована на вторую премию "Оскар" после победы в 1969 году за фильм "Цветок кактуса".


Романтическая комедия Гарри Маршалла рассказывает историю высокомерной миллиардерши Джоанны Стэйтон, которая падает за борт яхты и теряет память. Женщину спасает плотник Дин (Курт Рассел), который убеждает ее, что она - его жена и мать четверых непоседливых детей. Новая жизнь учит Джоанну смирению и любви к ближним.

Это третий фильм, где Хоун и Рассел сыграли вместе. Трогательная и веселая картина считается настоящей классикой и не теряет актуальности вот уже несколько десятилетий.

Черная комедия Роберта Земекиса о двух стареющих голливудских соперницах - Мэдлин Эштон (Мерил Стрип) и Хелен Шарп (Голди Хоун), которые стремятся вернуть себе молодость и красоту с помощью волшебного зелья. Став бессмертными и сохранив молодость, женщины не перестают враждовать, что приводит к уморительным и все более пугающим конфликтам. В фильме также сыграл Брюс Уиллис, исполнив роль мужа Мэдлин.

Роль в фильме Кэмерона Кроу "Почти знаменит" прославила Хадсон и принесла номинацию на "Оскар". Кейт сыграла свободолюбивую Пенни Лейн, которая берет под свое крыло юного журналиста и показывает ему мир секса, наркотиков и рок-н-ролла. Игра Хадсон получила признание критиков и закрепила за ней статус восходящей звезды.

Романтическая комедия о журналистке Энди Андерсон (Кейт Хадсон) и ее стремлении написать статью "Как отделаться от парня за 10 дней". На своем пути она встречает Бена Бэрри (Мэтью МакКонахи), который заключил с боссом пари на контракт, что сможет влюбить в себя любую девушку.

Фильм стал настоящим хитом, а также положил начало успешному тандему Мэттью МакКонахи и Кейт Хадсон. Впоследствии они вместе снялись в "Золоте дураков".

Получившее признание критиков продолжение фильма Райана Джонсона "Достать ножи" с интригующим сюжетом и ярким звездным составом. Миллиардер приглашает в свое поместье друзей и проводит игру с загадочным убийством. Сюжет полон хитросплетений и поворотов, заставляющих зрителей гадать до самого конца. Как всегда, Джонсон не прогадал с актерами, среди них Кейт Хадсон, Дэниел Крейг, Эдвард Нортон.

Карьеры матери и дочери во многом схожи: они воплотили самые разные образы. Кроме того, Голди и Кейт вышли за рамки избитого голливудского амплуа хорошенькой блондинки. Учитывая их мастерство, зрители были бы счастливы увидеть их вместе на экране. Однако в 2017 году Хоун отвергла такую возможность. В беседе с LA Times она сказала следующее: "Мы бы с радостью. Но стоящих предложений не было. И я скажу вам еще одну вещь: мать и дочь, или сын, или еще кто-то - иногда такие дуэты не работают. Нас хорошо знают порознь и возлагают много ожиданий".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актриса   голди хоун   звезды   знаменитости   кейт хадсон   роль   
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1  комментарий
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Dobry vojak Svejk Полчаса назад
У Голди много ролей, где она играет глупых красоток, но отвращения ни она ни её игра не вызывает ))
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