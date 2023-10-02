Нерушимая связь: Кейт Хадсон и ее мама Голди Хоун

Романтическая комедия Гарри Маршалла рассказывает историю высокомерной миллиардерши Джоанны Стэйтон, которая падает за борт яхты и теряет память. Женщину спасает плотник Дин (Курт Рассел), который убеждает ее, что она - его жена и мать четверых непоседливых детей. Новая жизнь учит Джоанну смирению и любви к ближним.

Это третий фильм, где Хоун и Рассел сыграли вместе. Трогательная и веселая картина считается настоящей классикой и не теряет актуальности вот уже несколько десятилетий.