Этому парню повезло бы, существуй в его эпоху полиция моды. Ведь тогда он подвергся бы максимум преследованию с её стороны.
В 1830 году Джозеф Палмер носил длинную роскошную бороду, которая тогда считалась таким вызовом устоям, что мужчины нападали на него, а местные власти отправляли в тюрьму. Более века мужчины считали растительность на лице недопустимой.
Джозеф Палмер родился в 1789 году в Нотауне, деревне между Леоминстером и Фитчбургом, штат Массачусетс.
Его описывали как «честного, добродушного человека и хорошего гражданина, глубоко религиозного, но терпимого, человека с множеством интеллектуальных интересов». Не без доли эксцентричности, конечно. Но кто из нас идеален?
К 40 годам он решил подражать Моисею и Иисусу, отрастив бороду. И тут началось… Всеобщие насмешки, оскорбления, тычки. Один священнослужитель даже обвинил Палмера в сходстве с дьяволом. На что тот ответил, что ему никогда не попадалось изображение властелина серных краёв с длинной бородой. А вот Иисус, наоборот, на всех изображениях предстаёт с ней.
Однажды в мае 1830 года Джозеф Палмер отправился в одну из гостиниц Фитчбурга, чтобы доставить мясо и огурцы. К нему подошли четверо мужчин с ножницами и бритвами и попытались отрезать ему бороду. Палмер дал отпор, ранив двоих из них своим ножом. За то, что он защищался, местные власти арестовали его и обвинили в неспровоцированном нападении. Судья Дэвид Бригхэм обязал его выплатить 10 долларов штрафа, 40 долларов судебных издержек и внести залог в размере 700 долларов. Вместо этого Палмер предпочел отправиться в тюрьму округа Вустер.
Первые несколько недель в тюрьме он болел. Палмеру пришлось несладко. Идейного бородача надзиратели избивали, морили голодом и поместили в одиночную камеру на несколько месяцев. Другие заключённые не отставали и тоже пытались отрезать упрямому соседу бороду.
Но Джозефу Палмеру удалось усложнить жизнь своим преследователям. Он писал письма шерифу округа Вустер, жалуясь на плохое обращение с ним. Однажды он даже отправил ему всю еду, которую ему дали за день, чтобы показать, как мало его кормят. Он также писал письма в местные газеты, которые их публиковали.
Его дело начало смущать общественность, и несколько делегаций прибыли в тюрьму, чтобы попросить его заплатить штраф и уйти. Судья Дэвид Бригхэм посетил его с письмом от матери, умоляя вернуться домой. Но Палмер всё равно отказывался. В конце концов властям упрямец изрядно надоел, и тюремщики вынесли его из тюрьмы на стуле и поставили на тротуар.
Ставший знаменитостью Джозеф Палмер всё же оплатил издержки, купил землю и занялся её обработкой. Вместе с супругой Нэнси принимал бродяг, писателей и реформаторов, которые приезжали сюда в течение следующих 20 лет. Соседи называли это место «Домом для бродяг старика Палмера».
Джозеф Палмер скончался в 1873 году, когда бороды снова вошли в моду. На надгробии человека, до конца жизни сохранившего собственные убеждения, несмотря на недовольство других, на кладбище Эвергрин в Леоминстере, штат Массачусетс, высечен бородатый портрет усопшего, снабжённый надписью «Преследуется за ношение бороды».
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