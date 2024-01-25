"Выгляжу не таким, как все, но зачем бить?": в Благовещенске тиктокера отпинали на встрече фанатов

Блогер с ником "Нюша,не грусти" и его друг получили пинков за нестандартный прикид и образ в целом, но не обижаются и заявления в полицию писать не станут.