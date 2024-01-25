Первые несколько недель в тюрьме он болел. Палмеру пришлось несладко. Идейного бородача надзиратели избивали, морили голодом и поместили в одиночную камеру на несколько месяцев. Другие заключённые не отставали и тоже пытались отрезать упрямому соседу бороду.

Но Джозефу Палмеру удалось усложнить жизнь своим преследователям. Он писал письма шерифу округа Вустер, жалуясь на плохое обращение с ним. Однажды он даже отправил ему всю еду, которую ему дали за день, чтобы показать, как мало его кормят. Он также писал письма в местные газеты, которые их публиковали.

Его дело начало смущать общественность, и несколько делегаций прибыли в тюрьму, чтобы попросить его заплатить штраф и уйти. Судья Дэвид Бригхэм посетил его с письмом от матери, умоляя вернуться домой. Но Палмер всё равно отказывался. В конце концов властям упрямец изрядно надоел, и тюремщики вынесли его из тюрьмы на стуле и поставили на тротуар.