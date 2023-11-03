Нас ждет скорое пришествие инопланетян-сатанистов? И это не шутки

Как написано в шумерских табличках, сначала Ануннаки правили на Земле сами. Но затем они начали управлять через созданные ими с помощью генетических манипуляций родословные. Возможно, причина была в том, что аннунаков было слишком мало, а людское население росло очень быстро. Для этого аннунакам и потребовались наместники-гибриды. Они были созданы с помощью генетических манипуляций. Этим родословным гибридов Аннунаки и дали царскую власть на Земле.

Исследователь Джон А. Киль писал: «В легендах есть одна настойчивая тема: что боги-цари спаривались с земными женщинами и начали таким образом царскую линию. Право собственности на Землю было передано человеческим наследникам, и в течение тысяч лет несколько дюжин семейств буквально владели планетой полностью. Они сочетались браками между собой и смогли сохранить систему действующей до настоящего времени».

Эти правящие семьи находятся в тени, но именно к ним ведут все нити мировых процессов.

В мире существует очень могущественная группа людей, которая называет себя Комитет 300 или «ОЛИМПИЙЦАМИ». В нее входят самые богатые люди планеты, а также старинные семейные кланы «Черной аристократии», которые передают власть только по наследству. А все, кто у нас на виду — банковские кланы, миллиардеры, президенты, главы международных организаций — на самом деле являются лишь марионетками черной знати. Исследователи сходятся во мнении, что главных семей всего 13. Это Габсбурги (Меровинги), Ротшильды, Брюсы, Кавендиши, Медичи, Ганноверы, Крупп, Плантагенеты, Рокфеллеры, Романовы, Сент-Клеры, Варбурги (дель Банко), Виндзоры.

Кандидат физико-математических наук, профессор Сергей Саль: «Черная аристократия» - потомственные каббалисты, сатанисты и чернокнижники. Вот поэтому она и называется черной. Они увлечены черной магией, все это знание передается из поколения в поколение, зачатие этих нелюдей происходит во время сатанинских ритуалов, поэтому относить их к роду homo sapiens вообще нельзя. Они вообще себя считают представителями другой расы». «Чёрная аристократия» на генетическом уровне наделена своими создателями-аннунаками ненавистью к человечеству, а также стремлением к власти и богатству.



Всем известна «теория золотого миллиарда», которую исповедует мировая элита. Эти личности очень хотят уничтожить бОльшую часть человечества и используют для этого всевозможные средства: организуют эпидемии, кризисы, постоянные войны. Сейчас ведущие политики постоянно обсуждают вероятность ядерной войны. Нас буквально подталкивают к ней и приучают наше сознание, что ядерная война неизбежна. Нашу цивилизацию очень хотят уничтожить, таким же способом, как уже уничтожили Атлантиду и Шумер?

Задумайтесь, кому так нужно уничтожить миллиарды, тем более ядерной войной? Разве способны на это нормальные люди? Конечно нет, это может быть нужно только нЕлюдям, не людям, а пришельцам и их слугам!

Известно, что крупнейшие мировые СМИ находятся в руках мировой элиты и черной знати. И если тема инопланетян стала в СМИ открыто обсуждаться — значит, на самом деле нынешняя элита очень ждет прилета своих хозяев и готовится к нему? И, конечно, им очень надо, чтобы мы опять приняли ануннаков как Богов и сами поклонились им. Есть масса информации, что для этого нам хотят показать в небе голографическое шоу — пришествие Мессии. Шоу будет сопровождаться работой психогенераторов, которые будут транслировать массам эйфорию. Также будет транслироваться голос Мессии, который будет диктовать массам, что делать. Это проект «Блю Бим» - Голубой луч, который обнародовал еще в 1994 году журналист Серж Монаст. Над проектом тайно работают ООН, НАСА и другие международные организации. По планам, проект должен быть запущен в 2024 году.