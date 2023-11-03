Нас ждет скорое пришествие инопланетян-сатанистов? И это не шутки

Над темой инопланетян принято смеяться. В инопланетян не верят. Но за последний год многое изменилось. Крупные СМИ и даже официальные лица вдруг стали признавать существование инопланетян и всерьез говорить о встрече с ними!
Бывший директор NASA Чарльз Болде заявил, что до 2025 года инопланетяне вторгнутся на нашу планету. Во Вселенной существуют десятки тысяч, если не больше, различных инопланетных цивилизаций, и наша Земля давно привлекла их внимание.
Директор управления Министерства обороны США Шон Киркпатрик выступил на слушаниях в Сенате и сообщил, что еще в 2017 году около Земли был обнаружен неизвестный продолговатый объект, названный «Оумуамуа» - разведчик. Этот объект может быть инопланетным кораблем-маткой, который пролетает мимо Земли и выпускает множество небольших зондов-разведчиков. А в феврале 2023 года около Земли появился второй такой же объект!
Япония ввела особый протокол для встречи с НЛО. «Я впервые проинструктировал сотрудников Министерства обороны о порядке действий при встрече с неопознанными летающими объектами", – говорит министр обороны Японии Таро Коно.
Папа Римский заявляет, что уже готов крестить инопланетян. По словам Франциска, не важно, сколько щупальцев будет на протянутой ему руке, он все равно готов ее пожать.
Существование инопланетян признали на официальном уровне. Значит, все серьезно?
Археологические данные и научные исследования подтверждают: инопланетяне действительно существуют. Они посещали Землю, причем это были не случайные прилеты - у них есть план по колонизации Земли. Нашу планету они хотят сделать своим «вторым домом». А для этого, освободить планету от человечества… Но обо всем по порядку..
Посещение нашей планеты цивилизацией аннунаков было доказано археологом Захарией Ситчиным. Ситчин расшифровал записи с глиняных табличек древних шумеров, найденных при археологических раскопках. В табличках шумеры сообщали, что основателями их цивилизации была раса существ - «богов» - которые пришли с небес и принесли с собой великие знания и технологии. Шумеры назвали их АнУннакКи, что расшифровывается как – «Те, что с небес на Землю пришли». А пришли они на Землю с планеты Нибиру, которая также изображена на шумерских табличках и выглядит как крылатый диск. Нибиру – планета, которая вращается по эллипсу, на двух концах которого центрами являются наше огненное Солнце и мертвая звезда Немезида — Черное Солнце. Находятся эти две звезды друг от друга очень далеко. Поэтому Нибиру появляется в обозримом для землян пространстве не постоянно, а раз в 3600 лет.
Существование Нибиру, оказывается, давно подтвердили и ученые. Вот лишь некоторые доказательства.
Инфракрасная орбитальная обсерватория IRAS в 1983 году обнаружила таинственное небесное тело. Оно очень холодное, не испускает света, поэтому не видно в оптические телескопы. Его видно только в инфракрасном диапазоне. Ученые сообщили, что таинственное тело — скорей всего, гигантская планета, такая же большая как Юпитер и находящаяся на расстоянии от Земли в 50 миллиардов миль. Это громадная дистанция по земным меркам, но по космическим меркам, оно находится на расстоянии брошенного камня». «Если оно действительно так близко, то оно может быть частью нашей Солнечной системы», – сказал доктор Джеймс Хонк, член научной команды IRAS.
В 1992 году NASA опубликовало в своем пресс-релизе следующее: "Необъяснимые отклонения в орбитах Урана и Нептуна указывают на огромное тело во внешней Солнечной системе, которое имеет размер от 4 до 8 масс Земли».
То есть информация о Нибиру уже давно стала открываться общественности. Но это, видимо, не входило в планы сильных мира сего? Нибиру обнаружил и астроном Роберт Харрингтон. Для продолжения своих исследований Харрингтон подал заявку на использование большого инфракрасного телескопа, но вскоре после этого скончался при загадочных обстоятельствах. А доступ к телескопам просто закрыли. Был закрыт инфракрасный телескоп IRAS, который первым обнаружил планету Нибиру в 1983 году. В 2011 году NASA закрыло доступ к исследованиям телескопа WISE, который по характеристикам превосходил IRAS.
Захария Ситчин, изучая шумерскую историю, подробно описал аннунаков. У шумеров было три Великих Бога, то есть три главных Аннунака с Нибиру: Ану (отец) и два его сына Энки и Энлиль. Энки и Энлиль переселились на Землю, а их отец Ану остался в Небесной Обители (на Нибиру) в качестве верховного правителя. Энлиль был старшим сыном Ану, рожденным на Нибиру, но он сошел на Землю еще в незапамятные времена и поэтому считался главным среди Богов Неба и Земли. Он прибыл на землю еще до сотворения «черноголового народа» — так аннунаки называли людей.
Когда земля была безлюдной, Энлиль построил город Ниппур (находится на территории современного Ирака), ставший его «центром управления». В центре Ниппура располагалась штаб-квартира Энлиля, где была установлена «связь небо-земля», то есть связь с Нибиру. Там находилась даже стартовая площадка для ракет. Шумерские Боги имели небесное происхождение, могли возвращаться на Нибиру, а затем снова прилетали на Землю. Время от времени Верховный Бог Нибиру Ану посещал землю с государственными визитами.
Нибиру вращается вокруг Солнца по вытянутой эллиптической орбите и и делает один оборот вокруг Солнца за 3600 земных лет. Значит наши 3600 лет — для аннунаков всего лишь один год их календаря, а следовательно, и жизни. То есть живут аннунаки намного больше землян.
При анализе археологических данных выяснилось, что первая высадка Аннунаков на Землю произошла приблизительно 450 тысяч лет назад. Для них Земля — это не просто пункт для краткой остановки - она должна была стать «домом вдали от дома». Внимание аннунаков привлекли три крупных речных бассейна и окружающие их равнины: Нил, Инд и Тигр с Евфратом. Они были пригодны для колонизации, и со временем каждая из них стала центром одной из древних культур.
В Шумерском Списке Царей сообщается, что Энки и первая группа аннунаков пробыли на Земле достаточно долго: прошло восемь «шаров». «Шар» переводится как «правильный круг» или «полный цикл». То есть один «шар» в терминологии аннунаков - это 3600 лет, полный цикл обращения Нибиру вокруг Солнца. Первая группа аннунаков правила на Земле 8 «шаров» - то есть 28 800 лет!
Энки прилетел на Землю первым, в этом время верховный Бог Нибиру Ану и его сын Энлиль наблюдали за происходящим на Земле с Двенадцатой Планеты. Истинным руководителем миссии на Землю был Энлиль; вскоре после принятия окончательного решения о колонизации Земли он лично высадился на нашу планету.
Ситчин пишет, что аннунаки прибывали на Землю группами по пятьдесят колонистов. По мере того как полеты к Земле становились регулярными - благоприятное для старта время совпадало с периодами сближения Земли и Нибиру - все большее число аннунаков оставалось на Земле. Постепенно количество астронавтов с Двенадцатой Планеты выросло с первоначальных 50-ти до 300. Сколько же они пробыли на Земле? Астроном и ученый Берос, ссылаясь на Шумерские списки царей, писал о десяти царях, которые правили в общей сложности 120 «шаров, или 432 000 лет, до Великого Потопа.
Древние цивилизации — например, шумеров и майя - нам представляют очень развитыми и высококультурными. Но эти цивилизации были сатанинскими! Там были распространены человеческие жертвоприношения. Постоянной пищи — человеческих жизней и душ — требовали как раз «Боги», то есть аннунаки с Нибиру. В идеологии шумеров люди считались намного ниже Богов. Люди были сотворены из глины и были созданы только для служения богам. Стать жертвой богам, то есть быть съеденным жрецами, считалось почетным. «Боги» шумеров убивали, насиловали, обманывали, воровали, то есть были грешниками и убийцами.
Шумерские ритуалы поражают своей жестокостью и зверством. Например, существовал обычай приносить в жертву мальчиков и девочек в августе, перед началом сбора риса. На шею им набрасывалась веревочная петля, и на этой веревке их водили из дома в дом по всей деревне. В каждом доме ребенку отсекали одну пальцевую фалангу, и все жители дома мазались кровью, натирали кровью котел для приготовления пищи. Затем жертву привязывали к столбу посреди деревни и умерщвляли постепенно, нанося удары копьем. Кровь из ран тщательно собирали в сосуды и ею потом мазали себя все жители деревни. Внутренности умершего вынимались, а мясо снималось с костей, и всю плоть, поместив в корзину, выставляли на платформе посреди деревни как жертву духам. Ритуалы Майя также были жуткими и кровавыми. На вершине ступенчатой пирамиды — зиккурата жрецы вырывали сердце у жертвы и торжественно его съедали.
Этим жрецы Майя ублажали своего бога Кукулькана — «летучего змея». Известно, что аннунаки также имели змеиное обличье: при археологических раскопках были найдены их изображения и статуэтки. Поэтому аннунаков еще называют рептилоидами. Значит, им и поклонялись Майя, именно ануннаки требовали от них постоянных человеческих жертв.
Сатанинская цивилизация ануннаков, представившись людям Богами, погубила их. И Шумеры, и Майя — исчезли. Расшифровка табличек говорит о том, что Шумер постигла сильная катастрофа. «Огромный ураган, пришедший неведомо откуда, смел города, после чего поднялся огненный ветер. Солнце не светило днем, а ночью не светила Луна, не было видно звезд. Воздух стал отравлен, не росли растения, города стали безлюдны». Это очень похоже на описание последствий ядерного взрыва!
Уже в наше время, на территории Шумера, под слоем земли около 3 метров были найдены тела людей, держащихся за руки. Скелеты имели практически неповрежденные кости, но были заражены радиацией. Уровень радиоактивности в этих скелетах выше нормы примерно в 50 раз, несмотря на прошедшие годы.
Легенды говорят, что ануннаки были причиной гибели Атлантиды и Лемурии! Сначала там появилась «темная сила», которая захватила власть. Эта сила манипулировала сознанием людей, злоупотребляла магией. Возникали огромные конфликты, которые приводили к дисбалансу энергетического поля Земли и завершились катаклизмами и гибелью цивилизаций. А сами «Боги» - аннунаки во время всех катастроф покидали Землю на своих летающих кораблях. Пережидали катаклизмы, затем возвращались назад и основывали новую цивилизацию.
Поэтому принять снова аннунаков как Богов для нас будет смертельно опасно. Но, похоже, к этому нас и готовит мировая элита? Ведь сами они служат пришельцам с Нибиру.
Как написано в шумерских табличках, сначала Ануннаки правили на Земле сами. Но затем они начали управлять через созданные ими с помощью генетических манипуляций родословные. Возможно, причина была в том, что аннунаков было слишком мало, а людское население росло очень быстро. Для этого аннунакам и потребовались наместники-гибриды. Они были созданы с помощью генетических манипуляций. Этим родословным гибридов Аннунаки и дали царскую власть на Земле.
Исследователь Джон А. Киль писал: «В легендах есть одна настойчивая тема: что боги-цари спаривались с земными женщинами и начали таким образом царскую линию. Право собственности на Землю было передано человеческим наследникам, и в течение тысяч лет несколько дюжин семейств буквально владели планетой полностью. Они сочетались браками между собой и смогли сохранить систему действующей до настоящего времени».
Эти правящие семьи находятся в тени, но именно к ним ведут все нити мировых процессов.
В мире существует очень могущественная группа людей, которая называет себя Комитет 300 или «ОЛИМПИЙЦАМИ». В нее входят самые богатые люди планеты, а также старинные семейные кланы «Черной аристократии», которые передают власть только по наследству. А все, кто у нас на виду — банковские кланы, миллиардеры, президенты, главы международных организаций — на самом деле являются лишь марионетками черной знати. Исследователи сходятся во мнении, что главных семей всего 13. Это Габсбурги (Меровинги), Ротшильды, Брюсы, Кавендиши, Медичи, Ганноверы, Крупп, Плантагенеты, Рокфеллеры, Романовы, Сент-Клеры, Варбурги (дель Банко), Виндзоры.
Кандидат физико-математических наук, профессор Сергей Саль: «Черная аристократия» - потомственные каббалисты, сатанисты и чернокнижники. Вот поэтому она и называется черной. Они увлечены черной магией, все это знание передается из поколения в поколение, зачатие этих нелюдей происходит во время сатанинских ритуалов, поэтому относить их к роду homo sapiens вообще нельзя. Они вообще себя считают представителями другой расы». «Чёрная аристократия» на генетическом уровне наделена своими создателями-аннунаками ненавистью к человечеству, а также стремлением к власти и богатству.
Всем известна «теория золотого миллиарда», которую исповедует мировая элита. Эти личности очень хотят уничтожить бОльшую часть человечества и используют для этого всевозможные средства: организуют эпидемии, кризисы, постоянные войны. Сейчас ведущие политики постоянно обсуждают вероятность ядерной войны. Нас буквально подталкивают к ней и приучают наше сознание, что ядерная война неизбежна. Нашу цивилизацию очень хотят уничтожить, таким же способом, как уже уничтожили Атлантиду и Шумер?
Задумайтесь, кому так нужно уничтожить миллиарды, тем более ядерной войной? Разве способны на это нормальные люди? Конечно нет, это может быть нужно только нЕлюдям, не людям, а пришельцам и их слугам!
Известно, что крупнейшие мировые СМИ находятся в руках мировой элиты и черной знати. И если тема инопланетян стала в СМИ открыто обсуждаться — значит, на самом деле нынешняя элита очень ждет прилета своих хозяев и готовится к нему? И, конечно, им очень надо, чтобы мы опять приняли ануннаков как Богов и сами поклонились им. Есть масса информации, что для этого нам хотят показать в небе голографическое шоу — пришествие Мессии. Шоу будет сопровождаться работой психогенераторов, которые будут транслировать массам эйфорию. Также будет транслироваться голос Мессии, который будет диктовать массам, что делать. Это проект «Блю Бим» - Голубой луч, который обнародовал еще в 1994 году журналист Серж Монаст. Над проектом тайно работают ООН, НАСА и другие международные организации. По планам, проект должен быть запущен в 2024 году.
Но если мы поверим в глобальный обман, то человечество ждет гибель. Аннунакам наша планета нужна для себя, очищенная от лишнего населения. Всемирные катастрофы они устраивали уже не один раз.
Не верьте обману, предупрежден — значит вооружен!
Источник:
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Впрочем, это всё, что нужно знать о таких "доказанных фактах"...
Прям ни разу не палятся, что они засланная группа поддержки))) только вот кому понадобилось подогревать комментарии в этой статье для умственно отсталых (только если это не жирнющий троллинг) остаётся загадкой
Для таких как раз BlueBim и разработан - все равно поверят только тому, что увидят. Пофигу важнейшая научная информация. Шапочки из фольги - это же ржачно ыыы....
Я просто расскажу анекдот: Сидят на собаке две блохи и одна другой говорит: "Как ты думаешь, на других собаках тоже есть жизнь?"
Ничего удивительного, уже давно от него ничего адекватного не слышно.