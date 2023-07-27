Бывший агент ЦРУ заявил, что у Пентагона есть останки пришельцев

По его словам, секретные службы США нашли несколько внеземных летающих объектов.
Вчера на первых публичных слушаниях в конгрессе США, посвящённых вопросам существования внеземных цивилизаций и вероятном контакте с ними, экс-агент ЦРУ Дэвид Граш под присягой заявил, что правительство страны на протяжении десятилетий скрывает от общественности программу по обнаружению и изучению НЛО.
По его словам, во время прохождения службы ему не единожды рассказывали о существовавшей на протяжении нескольких десятилетий программе по обнаружению попавших в аварию "неопознанных воздушных феноменов" и их последующему изучению (реинжинирингу). По словам Граша, в Вашингтоне знают о существовании внеземной активности с 30-х годов прошлого века.
Однако бывший сотрудник Национального агентства геокосмической разведки признался, что за годы службы ничего экстраординарного не видел, зато общался с чиновниками, которые были в курсе, что у Пентагона есть несколько объектов внеземного происхождения, потерпевших крушение. Из одного из них, по его словам, были изъяты останки ("биологический материал") инопланетянина.
Отметим, что 36-летний Дэвид Граш не в первый раз заявляет, что правительство США смогло заполучить внеземные технологии. В прошлом месяце в интервью телеканалу NewsNation он сообщил, что у правительства страны есть "неповрежденные и частично неповрежденные" летательные аппараты внеземного происхождения, которые "либо приземлились, либо разбились".
В начале нынешнего года американская разведка сообщала, что отмечает возросшее количество сообщений об НЛО. В ведомстве также добавили, что в целях безопасности страны считают важным подробный анализ каждого сообщения. Мы со своей стороны отметим, что больше всего случаев с замеченными "внеземными объектами" и прочими кругами на полях происходят там, где больше всего об этом говорят в СМИ и снимают фильмы на эту тематику.
Надо отметить также, что Дэвид Граш сделал отличный подарок для уфологов и сторонников теории заговора в США. Благодаря ему они получили очередное подтверждение своей правоты (пусть и мнимой).
В Пентагоне вчера выступили с опровержением слов Граша. В военном ведомстве заявили, что у них нет никаких секретных программ по изучению инопланетной жизни и технологий. Это ещё больше раззадорило уфологов, у которых главный лозунг звучит так: "Не верь ничему, пока это официально не опровергнет правительство".
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Но видно НЛОшники такие же прижимистые как и дядюшка Смит.)))
А в Россию не летают. Очевидно соблюдают санкции.
Серебристого металла.
Много стало в наши дни
Неопознанной х*йни!
И х*ня им подойдет
ведь им похрену заразам
где это гавно летало