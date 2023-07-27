FISHKINET
Сообщество Тайны и загадки 419 постов • 254 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Сообщество Тайны и загадки
Бывший агент ЦРУ заявил, что у Пентагона есть останки пришельцев

Бывший агент ЦРУ заявил, что у Пентагона есть останки пришельцев

Автор:
27 июля 2023 17:01
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: Конгресс США   Пентагон   инопланетяне   нло   показания   тайная программа   
4721
4

По его словам, секретные службы США нашли несколько внеземных летающих объектов.

Вчера на первых публичных слушаниях в конгрессе США, посвящённых вопросам существования внеземных цивилизаций и вероятном контакте с ними, экс-агент ЦРУ Дэвид Граш под присягой заявил, что правительство страны на протяжении десятилетий скрывает от общественности программу по обнаружению и изучению НЛО.


По его словам, во время прохождения службы ему не единожды рассказывали о существовавшей на протяжении нескольких десятилетий программе по обнаружению попавших в аварию "неопознанных воздушных феноменов" и их последующему изучению (реинжинирингу). По словам Граша, в Вашингтоне знают о существовании внеземной активности с 30-х годов прошлого века.


Однако бывший сотрудник Национального агентства геокосмической разведки признался, что за годы службы ничего экстраординарного не видел, зато общался с чиновниками, которые были в курсе, что у Пентагона есть несколько объектов внеземного происхождения, потерпевших крушение. Из одного из них, по его словам, были изъяты останки ("биологический материал") инопланетянина.

Отметим, что 36-летний Дэвид Граш не в первый раз заявляет, что правительство США смогло заполучить внеземные технологии. В прошлом месяце в интервью телеканалу NewsNation он сообщил, что у правительства страны есть "неповрежденные и частично неповрежденные" летательные аппараты внеземного происхождения, которые "либо приземлились, либо разбились".

В начале нынешнего года американская разведка сообщала, что отмечает возросшее количество сообщений об НЛО. В ведомстве также добавили, что в целях безопасности страны считают важным подробный анализ каждого сообщения. Мы со своей стороны отметим, что больше всего случаев с замеченными "внеземными объектами" и прочими кругами на полях происходят там, где больше всего об этом говорят в СМИ и снимают фильмы на эту тематику.

Надо отметить также, что Дэвид Граш сделал отличный подарок для уфологов и сторонников теории заговора в США. Благодаря ему они получили очередное подтверждение своей правоты (пусть и мнимой).

В Пентагоне вчера выступили с опровержением слов Граша. В военном ведомстве заявили, что у них нет никаких секретных программ по изучению инопланетной жизни и технологий. Это ещё больше раззадорило уфологов, у которых главный лозунг звучит так: "Не верь ничему, пока это официально не опровергнет правительство".

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Тайны и загадки"
Метки: Конгресс США   Пентагон   инопланетяне   нло   показания   тайная программа   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
63  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
88k
Феофан 4 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
6k
Кистень 13 минут назад
Ага. Они и на Луне были, но потом, всё потеряли!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Walther 55 минут назад
Верная примета: пиндосы вспомнили про инопланетян, значит хотят отвлечь внимание от какой-то другой *уйни.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
513
piralexandr Час назад
Сча приму ещё 200, и в полёт!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
934
Gigantes Час назад
Это просто смешно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
MatveiVainrub Час назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александр Час назад
Прочитали статью?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
MatveiVainrub 2 часа назад
Где Вилл Смитт с палкой забывалкой ?! Почему прозевали ?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Женя 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 2 часа назад
Кабы США заимели какие либо технологии от НЛО, то первое что бы они создали это супер оружие.
Но видно НЛОшники такие же прижимистые как и дядюшка Смит.)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
ApolloOne 2 часа назад
Все прозаично просто - надо отвлечь любителей зомбоящиков от политики.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
AzuveR 2 часа назад
Пф, чему удивляться ? Если пендостане вожак страны,рептилоид . В мерликании эту тему давно обсасывают. На "Фишках"даже пост был на эту тему.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
_delphin_ 2 часа назад
Оригинал бы. Программа изучения НЛО есть у всех. Только НЛО - это не инопланетяне, это объекты, которые не удалось идентифицировать. А знать, что это такое нужно, потому что у нас самолёты летают, атомные станции работают и т.д. Всё в рамках изучения. в 99% это природные явления, остальное - утерянные метеозонды и китайские фонарики.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
135
Алексей Давыдов 3 часа назад
Дада, инопланетяне пролетели миллионы световых лет и стали ломаться на Земле)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
bohemia 3 часа назад
Команда РЕН ТV уже выехала?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Ego sum qui sum 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
ss 3 часа назад
Комментарий к фото


А в Россию не летают. Очевидно соблюдают санкции.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Евгений Д 3 часа назад
Как просто вещать о том что проверить не возможно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
452
twincam 3 часа назад
На карте показано где собрались все е.б.о.н.а.ш.к.и? ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
93
МИХАН 3 часа назад
Что не экс ,то такое начинает говорить )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Denissg 3 часа назад
Над землей х*йня летала
Серебристого металла.
Много стало в наши дни
Неопознанной х*йни!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 32 комментария (из 35)
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

162837



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
Набирающие популярность в сообществах
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается со дня на день
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается...
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Так всегда

Лучшие демотиваторы
Коза при бабках

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#люди#интересное#забавно#аварии#история#Китай#полиция#Япония
#животные#автомир#интересно#Автовсячина#США#кино#Россия#подборка#истории#знаменитости
#машина#в мире#Прикол#ДТП#Юмор#авто аварии#фильм#Москва#милота#собаки
У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша

На что жалуетесь?

Вернуться