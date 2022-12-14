На передаче «Пусть говорят» заговорили на «инопланетном» языке

На «Первый канал» триумфально вернули шоу «Пусть говорят» — и говорят там теперь даже на инопланетном. Соцсети разрываются от хохота, но на федканале всё серьёзно. В программу пригласили гостей, у которых якобы были контакты с пришельцами. Более того, эти контакты, по их уверениях, были настолько продолжительными, что одна женщина даже смогла выучить инопланетный язык. Что успешно и продемонстрировала.