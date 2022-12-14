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На передаче «Пусть говорят» заговорили на «инопланетном» языке

На передаче «Пусть говорят» заговорили на «инопланетном» языке

Автор:
14 декабря 2022 13:08
Сообщество : Юмор
Метки: Пусть Говорят   видео   дичь   инопланетяне   первый канал   язык   
1974
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Что там вообще происходит?

На «Первый канал» триумфально вернули шоу «Пусть говорят» — и говорят там теперь даже на инопланетном. Соцсети разрываются от хохота, но на федканале всё серьёзно. В программу пригласили гостей, у которых якобы были контакты с пришельцами. Более того, эти контакты, по их уверениях, были настолько продолжительными, что одна женщина даже смогла выучить инопланетный язык. Что успешно и продемонстрировала.

Судя по кадрам, шоу получилось крайне насыщенным. "Контактёры" живо рассказывали о планетах обитания гостей, их внешнем виде и устройстве общества.

И даже о конфигурации кораблей! Тут бы даже Фокс Малдер и Дана Скалли поаплодировали стоя за столь ценную информацию.

Но не будем углубляться в эту тему. Пусть этим занимаются психиатры уфологи. Скажем лишь, что всё-таки не зря после продолжительной паузы «Пусть говорят» вернули в сетку передач. Хоть посмеяться можно будет.

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Метки: Пусть Говорят   видео   дичь   инопланетяне   первый канал   язык   
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34  комментария
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2k
SHAGREEN 2 часа назад
Дилетантка. "текетото текетото.." Хоть бы хаттский выучила.
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626
Nik Nik Минуту назад
Давненько Первый кАнал не зачищали дезинсекторы и психиатры....
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1k
Вадим В. Новоженов 3 минуты назад
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32k
russger 5 минут назад
И это главный канал страны. Пздц конечно ))
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18k
anpetrof 7 минут назад
Я тоже так могу
, только инопланетяне не прилетают, что-то...
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17k
Андрей Н. 14 минут назад
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6k
Психологическая поддержка 18 минут назад
Тока тооо тоо тока не то а то тока то [мат] токато то тооо
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272
gloomy old fart 19 минут назад
КТО. ЭТО. СМОТРИТ???!!! о.О
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682
ManA108 Полчаса назад
У этой чеканутой целый канал на ютюб и собираются такие же чеканутые..
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17k
Дмитрий Полчаса назад
Если с другом вышел в путь -- веселей дорога!
Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями -- много.

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38
Alex 41 минуту назад
Этих ребят легко проверить. Если они смогут дать ценную техническую проверяемую информацию, из области в которой они точно не знают, но знаю сверхразумные инопланетяне. То тогда имеет смысл их иногда слушать. Сейчас же просто детская чушь на уровне шизофреников в психушке.
Они ни разу ни сказали ничего, чего бы нельзя было бы прочитать в общедоступных источниках . Как нормальные люди могут слушать этот бред непонятно.
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15k
Голос Вселенной 42 минуты назад
Ссылка youtu.be
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14k
banzai7 45 минут назад
Во что превратился 1-й канал? Как его ещё не закрыли? Кот его крышует?
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15k
Голос Вселенной 45 минут назад
Ссылка youtu.be
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46k
Андрей 47 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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17k
Дмитрий 49 минут назад
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104
Евген 52 минуты назад
Походу, это последние конвульсии 1 канала.
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1k
⚉ ☯ ⚇ 52 минуты назад
ПЕРВЫЙ КАНАЛ, мать его за ногу...
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533
Serega 57 минут назад
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4k
Евгений Д 57 минут назад
конечно, этих не совсем здоровых людей, нельзя на главные каналы пускать, для этого есть другие каналы где этот маразм не так пугает
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31k
MatveiVainrub 59 минут назад
Это называется : "Острый шизофренический бред"
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