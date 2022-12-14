На передаче «Пусть говорят» заговорили на «инопланетном» языке

Что там вообще происходит?
На «Первый канал» триумфально вернули шоу «Пусть говорят» — и говорят там теперь даже на инопланетном. Соцсети разрываются от хохота, но на федканале всё серьёзно. В программу пригласили гостей, у которых якобы были контакты с пришельцами. Более того, эти контакты, по их уверениях, были настолько продолжительными, что одна женщина даже смогла выучить инопланетный язык. Что успешно и продемонстрировала.
На случай важных переговоров
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Судя по кадрам, шоу получилось крайне насыщенным. "Контактёры" живо рассказывали о планетах обитания гостей, их внешнем виде и устройстве общества.
И даже о конфигурации кораблей! Тут бы даже Фокс Малдер и Дана Скалли поаплодировали стоя за столь ценную информацию.
Но не будем углубляться в эту тему. Пусть этим занимаются
психиатры уфологи. Скажем лишь, что всё-таки не зря после продолжительной паузы «Пусть говорят» вернули в сетку передач. Хоть посмеяться можно будет.
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Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями -- много.
Они ни разу ни сказали ничего, чего бы нельзя было бы прочитать в общедоступных источниках . Как нормальные люди могут слушать этот бред непонятно.