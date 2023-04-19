Илон Маск назвал себя единственным человеком, кто смог бы доказать существование инопланетян

Продолжая рассуждать о внеземной жизни, Маск грустно пошутил, что о её существовании люди узнали бы в первую очередь от Пентагона, который бы использовал эту информацию для очередного увеличения оборонного бюджета.

Напомним, что 17 апреля компания SpaceX планировала запуск сверхтяжёлой ракеты-носителя Starship. Это должен был быть первый пробный суборбитальный полёт самого большого и мощного космического корабля в истории человечества. Но пока сенсации не произошло — запуск отменили за 40 секунд до старта из-за замёрзшего клапана наддува. В компании Маска обещают повторить запуск в ближайшие дни.



А ушлый Маск тем временем уже начал рекламировать газовые горелки в виде ракеты Starship. Стоимость девайса, которым предлагается плавить сыр, обжаривать стейк или разжигать камин, составляет 175 долларов (14 тысяч рублей).