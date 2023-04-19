Илон Маск назвал себя единственным человеком, кто смог бы доказать существование инопланетян

Илон очень хотел бы первым запилить пост с сенсационной новостью и получить 8 миллиардов лайков, но пока не может.
Глава компании SpaceX Илон Маск в беседе с журналистом Fox News Такером Карлсоном прокомментировал возможное существование внеземной жизни. Эксцентричный миллиардер заявил, что он "единственный на Земле человек, кому бы было заведомо известно о существовании жизни за её пределами", ведь он знает о космосе невероятно много, но пока никаких доказательств у него нет.
Бизнесмен заявил, что если появятся доказательства, он первым известит человечество в Twitter*, чтобы собрать 8 миллиардов лайков.
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Продолжая рассуждать о внеземной жизни, Маск грустно пошутил, что о её существовании люди узнали бы в первую очередь от Пентагона, который бы использовал эту информацию для очередного увеличения оборонного бюджета.
Напомним, что 17 апреля компания SpaceX планировала запуск сверхтяжёлой ракеты-носителя Starship. Это должен был быть первый пробный суборбитальный полёт самого большого и мощного космического корабля в истории человечества. Но пока сенсации не произошло — запуск отменили за 40 секунд до старта из-за замёрзшего клапана наддува. В компании Маска обещают повторить запуск в ближайшие дни.
А ушлый Маск тем временем уже начал рекламировать газовые горелки в виде ракеты Starship. Стоимость девайса, которым предлагается плавить сыр, обжаривать стейк или разжигать камин, составляет 175 долларов (14 тысяч рублей).
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Хотя, могут прикинуться, что люди...
Но нет, все твердо уверены, что перемахнули 8 млрд. Да и в Твитере далеко не все. Так что не будет столько лайков. Но Маск всё равно красавец. Частный космос будущее. Меньше распилов и военных задумок и больше реального космоса.