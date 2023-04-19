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Илон Маск назвал себя единственным человеком, кто смог бы доказать существование инопланетян

Илон Маск назвал себя единственным человеком, кто смог бы доказать существование инопланетян

Автор:
19 апреля 2023 12:27
Сообщество : Космос
Метки: SpaceX   Илон Маск   видео   инопланетяне   интервью   мнение   
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Илон очень хотел бы первым запилить пост с сенсационной новостью и получить 8 миллиардов лайков, но пока не может.

Глава компании SpaceX Илон Маск в беседе с журналистом Fox News Такером Карлсоном прокомментировал возможное существование внеземной жизни. Эксцентричный миллиардер заявил, что он "единственный на Земле человек, кому бы было заведомо известно о существовании жизни за её пределами", ведь он знает о космосе невероятно много, но пока никаких доказательств у него нет.

Бизнесмен заявил, что если появятся доказательства, он первым известит человечество в Twitter*, чтобы собрать 8 миллиардов лайков.

Продолжая рассуждать о внеземной жизни, Маск грустно пошутил, что о её существовании люди узнали бы в первую очередь от Пентагона, который бы использовал эту информацию для очередного увеличения оборонного бюджета.


Напомним, что 17 апреля компания SpaceX планировала запуск сверхтяжёлой ракеты-носителя Starship. Это должен был быть первый пробный суборбитальный полёт самого большого и мощного космического корабля в истории человечества. Но пока сенсации не произошло — запуск отменили за 40 секунд до старта из-за замёрзшего клапана наддува. В компании Маска обещают повторить запуск в ближайшие дни.

А ушлый Маск тем временем уже начал рекламировать газовые горелки в виде ракеты Starship. Стоимость девайса, которым предлагается плавить сыр, обжаривать стейк или разжигать камин, составляет 175 долларов (14 тысяч рублей).

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Метки: SpaceX   Илон Маск   видео   инопланетяне   интервью   мнение   
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7  комментариев
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66k
doker 52 минуты назад
Ну-ну...
Финансы "ужали"?
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520
adssaf afasffdsga 7 минут назад
"Маск грустно пошутил, что о её существовании люди узнали бы в первую очередь от Пентагона" - кусает руку, кормящую его. Не от Пентагона ли у него львиная доля прибыли?
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10k
Бритва Полчаса назад
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5k
Рыжая борода 46 минут назад
Два с половиной лярда лайков он получит. Остальные как раз и есть инопланетяне!
Хотя, могут прикинуться, что люди...
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45k
turyst 49 минут назад
Горелки продавать начал, а клапан прогреть не мог!
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9k
Том Сойер 57 минут назад
Тю, доказать он сможет - товарисч на фото их регулярно видит, причём уже много-много лет....

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10k
Б.Касторский 2 часа назад
Меня всегда смущал подсчет населения Земли. Китай и Индия, например, не дают точных данных. Просто потому что могут точно подсчитать население городов, в случае с Китаем, и примерное население в Индии. А про Африку и вовсе молчу.
Но нет, все твердо уверены, что перемахнули 8 млрд. Да и в Твитере далеко не все. Так что не будет столько лайков. Но Маск всё равно красавец. Частный космос будущее. Меньше распилов и военных задумок и больше реального космоса.
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