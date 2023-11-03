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17 странных имен времён СССР, которые доказывают, что в советские времена знали толк в экзотике

17 странных имен времён СССР, которые доказывают, что в советские времена знали толк в экзотике

Автор:
03 ноября 2023 08:44
Сообщество : СССР
Метки: Прикол   СССР   забавно   имена   люди   факты   фото   экзотика   
2149
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К счастью, сегодня мода значительно поменяла своё направление. Имён с уклоном в советскую тематику почти нигде не встретить. Возможно, оно и к лучшему.

Во времена СССР существовало множество людей с необычными именами, которые сегодня могут показаться странными или даже смешными. Что тут сказать, дефицита фантазии в советские времена явно не наблюдалось. Нередко родители выбирали имена для своих детей, вдохновляясь коммунистическими идеалами, революционными лидерами, научными открытиями или просто необычными сочетаниями звуков.

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В СССР с особым трепетом относились к кукурузе. Чего только стоит Никита Хрущёв с его инициативой о запуске «Кукурузной кампании». Есть мнение, что где-то в этот период появилось и необычное имя Кукуцаполь, которое расшифровывается как: «Кукуруза — царица полей».

Имя было образовано от слова баррикады (защитное ограждение). Для жителей СССР они имели большое символическое значение. На фото справа представлен носитель столь необычного имени — учёный Замышляев Баррикад Вячеславович.

Имя было образовано от фамилии известного полководца Наполеона Бонапарта.

К велосипедам это имя не имеет никакого отношения. Всё значительно проще. Оно образовано от сокращения словосочетания «Великий педагог Сталин».

Столь странное имя образовалось от лозунга 20-х годов «Долой неграмотность!». Неизвестно, отважился ли кто-то назвать так своего ребёнка, но в любом случае звучит уникально.

В 1923 в СССР выпустили первый трактор. На радостях было решено придумать благозвучные имена, которые бы в полной мере отразили значимость такого события.

Комбайны в СССР ценились очень высоко. Неудивительно, что в честь этих сверхполезных машин было придумано человеческое имя.

В честь Владимира Ильича Ленина было придумано множество имён, которыми советские люди называли своих детей — Вилен, Ленвиль, Ленвлад, Лениан, Нинель и другие. Однако Лелюд полностью затмило их своей оригинальностью. Оно означало «Ленин любит детей».

Это имя составлено из фамилий идеологов революции — Троцкого, Ленина, Бухарина и Зиновьева.

Полёт Валентины Терешковой в космос в 1963 году стал знаменательным для всех советских граждан. В честь него было придумано имя Ватерпежекосма. Расшифровывается оно как «Валентина Терешкова — первая женщина-космонавт». Возможно, не самое милозвучное имя, зато каков смысл!

Герой Сильвестра Сталлоне не имеет никакого отношения к имени, которое мелькало в СССР ещё задолго до выхода культового фильма. Расшифровывается оно как «Революция, электрификация, мировой большевизм, Октябрь».

1917 год стал началом масштабной работы по проведению электроснабжения в городах. В честь этого появилось милое женское имя Электрификация или просто Эля.

Это аббревиатура, составленная из слов «Ленин, Октябрьская революция, индустриализация, электрификация, радиофикация и коммунизм». Фух, вроде бы ничего не забыли!

Это имя советские люди придумали не от большой любви к пушистым коврам. Оно является сокращением почётного звания «Ворошиловский стрелок».

Что уж тут поделать, любили советские люди различные машины и технологии, в честь которых придумались необычные имена. Турбина — оно из них. Появилось в 1920-е годы.

Это имя встречалось в 1930-1940-е годы. Образовано от понятия «Северный морской путь».

В Советские времена существовало патриотичное и довольно необычно имя Сесталинка, которое образовалось от словосочетания «Сестра Сталина». К слову сказать, у главы правительства СССР никогда не было сестёр.


А вы встречали какие-то необычные имена?

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Метки: Прикол   СССР   забавно   имена   люди   факты   фото   экзотика   
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24  комментария
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10k
Billi_Bons Час назад
А где классика: Даздраперма, Октябрина, СталИна?
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23k
Виталий Касандров 4 минуты назад
Ну часть имен предлагалась, но никто никогда так не называл.
Часть вполне себе хоть и редкие но встречались.
Октябрины, Тракторины ,Барриакады реальные .
Даздрапермы ,Ватерпежекосма,Тролебузина и проч часто более поздняя выдумка на основе реального бреда, часто просто было предложена родителям в советское время но не использовалась .
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20k
scorpick 10 минут назад
Так какую букву из своего имени ты выкинул, Мэл?
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13k
Denissg 13 минут назад
ПЕредовое ДЕло РАдует СТалина.
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17k
dmitriy3603 14 минут назад
- Анка, где Петька?
- Он, Василий Иванович, антенну натягивает на крыше.
- Ну и звучные имена у ...лядей пошли.
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4k
Владимир 15 минут назад
ржака!
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17k
Сергей 19 минут назад
В институте была преподаватель- Спорышева Ленина Константиновна.
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9k
Zhora 19 минут назад
Тут ещё важно отметить, что в СССР подобные имена были всё-таки редкостью, и 99% предпочитали называть своих детей нормальными именами - Михаил, Николай, Татьяна, Елена и т.д.

А сейчас наоборот - модно называть детей максимально дебильным именем. И на детской площадке уже не встретишь Лены, Иры или Коли. Но там обязательно будет какой-нибудь Елисей, Пенелопа или Евлампия.
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17k
Сергей 20 минут назад
У нас работает Вилен, молодой парень! Владимир Ильич ЛЕНин!
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9k
Oleg Полчаса назад
У меня дядька - Дамир - Даёшь мировую революцию

ну а книжку с именами и что они означали дарили в школе. не помню в каком классе... и там вот таких приколов с именами чуть больше чем дофига.
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3k
Пластичный Дятел 40 минут назад
Знал одну женщину по отчеству Электроновна. Папка ее, значит, Электроном был.
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547
ruslan d Час назад
Ну дураков всегда хватало , во все времена ...
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17k
Мистер Фикс Час назад
С Первым Мая!
Имя придумайте сами
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1k
neskaju20 Час назад
У меня в детстве в деревне у дедушки и бабушки был мужик комбайнер Комбайн Петрович. Мы долгое время думали, что взрослые просто стебут мужика))
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93k
7guest Час назад
ДА ЗДРАвствует ПЕРвое МАя - Даздраперма.
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15k
GROMOZEKA Час назад
Ссылка youtu.be
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16k
куджо Час назад
Лчино знад древнюю бабульку с именем Тракторина. Уму если честно не постижимо, зачем и на....
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Terracotka

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