17 странных имен времён СССР, которые доказывают, что в советские времена знали толк в экзотике

Во времена СССР существовало множество людей с необычными именами, которые сегодня могут показаться странными или даже смешными. Что тут сказать, дефицита фантазии в советские времена явно не наблюдалось. Нередко родители выбирали имена для своих детей, вдохновляясь коммунистическими идеалами, революционными лидерами, научными открытиями или просто необычными сочетаниями звуков.