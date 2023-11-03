17 странных имен времён СССР, которые доказывают, что в советские времена знали толк в экзотике

К счастью, сегодня мода значительно поменяла своё направление. Имён с уклоном в советскую тематику почти нигде не встретить. Возможно, оно и к лучшему.
Во времена СССР существовало множество людей с необычными именами, которые сегодня могут показаться странными или даже смешными. Что тут сказать, дефицита фантазии в советские времена явно не наблюдалось. Нередко родители выбирали имена для своих детей, вдохновляясь коммунистическими идеалами, революционными лидерами, научными открытиями или просто необычными сочетаниями звуков.
В СССР с особым трепетом относились к кукурузе. Чего только стоит Никита Хрущёв с его инициативой о запуске «Кукурузной кампании». Есть мнение, что где-то в этот период появилось и необычное имя Кукуцаполь, которое расшифровывается как: «Кукуруза — царица полей».
Имя было образовано от слова баррикады (защитное ограждение). Для жителей СССР они имели большое символическое значение. На фото справа представлен носитель столь необычного имени — учёный Замышляев Баррикад Вячеславович.
Имя было образовано от фамилии известного полководца Наполеона Бонапарта.
К велосипедам это имя не имеет никакого отношения. Всё значительно проще. Оно образовано от сокращения словосочетания «Великий педагог Сталин».
Столь странное имя образовалось от лозунга 20-х годов «Долой неграмотность!». Неизвестно, отважился ли кто-то назвать так своего ребёнка, но в любом случае звучит уникально.
В 1923 в СССР выпустили первый трактор. На радостях было решено придумать благозвучные имена, которые бы в полной мере отразили значимость такого события.
Комбайны в СССР ценились очень высоко. Неудивительно, что в честь этих сверхполезных машин было придумано человеческое имя.
В честь Владимира Ильича Ленина было придумано множество имён, которыми советские люди называли своих детей — Вилен, Ленвиль, Ленвлад, Лениан, Нинель и другие. Однако Лелюд полностью затмило их своей оригинальностью. Оно означало «Ленин любит детей».
Это имя составлено из фамилий идеологов революции — Троцкого, Ленина, Бухарина и Зиновьева.
Полёт Валентины Терешковой в космос в 1963 году стал знаменательным для всех советских граждан. В честь него было придумано имя Ватерпежекосма. Расшифровывается оно как «Валентина Терешкова — первая женщина-космонавт». Возможно, не самое милозвучное имя, зато каков смысл!
Герой Сильвестра Сталлоне не имеет никакого отношения к имени, которое мелькало в СССР ещё задолго до выхода культового фильма. Расшифровывается оно как «Революция, электрификация, мировой большевизм, Октябрь».
1917 год стал началом масштабной работы по проведению электроснабжения в городах. В честь этого появилось милое женское имя Электрификация или просто Эля.
Это аббревиатура, составленная из слов «Ленин, Октябрьская революция, индустриализация, электрификация, радиофикация и коммунизм». Фух, вроде бы ничего не забыли!
Это имя советские люди придумали не от большой любви к пушистым коврам. Оно является сокращением почётного звания «Ворошиловский стрелок».
Что уж тут поделать, любили советские люди различные машины и технологии, в честь которых придумались необычные имена. Турбина — оно из них. Появилось в 1920-е годы.
Это имя встречалось в 1930-1940-е годы. Образовано от понятия «Северный морской путь».
В Советские времена существовало патриотичное и довольно необычно имя Сесталинка, которое образовалось от словосочетания «Сестра Сталина». К слову сказать, у главы правительства СССР никогда не было сестёр.
А вы встречали какие-то необычные имена?
Источник:
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Часть вполне себе хоть и редкие но встречались.
Октябрины, Тракторины ,Барриакады реальные .
Даздрапермы ,Ватерпежекосма,Тролебузина и проч часто более поздняя выдумка на основе реального бреда, часто просто было предложена родителям в советское время но не использовалась .
- Он, Василий Иванович, антенну натягивает на крыше.
- Ну и звучные имена у ...лядей пошли.
А сейчас наоборот - модно называть детей максимально дебильным именем. И на детской площадке уже не встретишь Лены, Иры или Коли. Но там обязательно будет какой-нибудь Елисей, Пенелопа или Евлампия.
ну а книжку с именами и что они означали дарили в школе. не помню в каком классе... и там вот таких приколов с именами чуть больше чем дофига.
Имя придумайте сами