Должна ли женщина готовить своему мужчине?

На видео стендапер говорит, что девушка или жена парня не обязана исполнять роль его матери и готовить ему. Орлов и Джарахов поделились, что оба поначалу в своих отношениях неосознанно ожидали от партнёрши, что она возьмёт на себе бытовые дела, как делали их матери.

— Когда мы только начали жить с женой, я такой: «Женщина должна мне готовить. Ничего себе, почему она не готовит?» Из-за того, что я видел эти паттерны у себя, я накладывал на неё роль матери. И она такая: «Да какого [чёрта], я не собиралась быть твоей матерью. Я такой: «Ну, я не прошу тебя быть моей матерью, но ты делай, как моя мать, пожалуйста».

— Ой, очень срезонировало, у меня было так в отношениях. Я не осознавал этого.