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Должна ли женщина готовить своему мужчине?

Должна ли женщина готовить своему мужчине?

Автор:
02 ноября 2023 09:10
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Сергей Орлов   Эльдар Джарахов   готовка   знаменитости   отношение   споры   
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Комик Сергей Орлов и блогер Эльдар Джарахов на шоу «Подкаст №1» обсудили готовку еды в паре. По их мнению, девушка не обязана принимать роль матери и готовить парню. Эти слова разделили Сеть и вызвали споры о домашних обязанностях.

На видео стендапер говорит, что девушка или жена парня не обязана исполнять роль его матери и готовить ему. Орлов и Джарахов поделились, что оба поначалу в своих отношениях неосознанно ожидали от партнёрши, что она возьмёт на себе бытовые дела, как делали их матери.


— Когда мы только начали жить с женой, я такой: «Женщина должна мне готовить. Ничего себе, почему она не готовит?» Из-за того, что я видел эти паттерны у себя, я накладывал на неё роль матери. И она такая: «Да какого [чёрта], я не собиралась быть твоей матерью. Я такой: «Ну, я не прошу тебя быть моей матерью, но ты делай, как моя мать, пожалуйста».
— Ой, очень срезонировало, у меня было так в отношениях. Я не осознавал этого.

Слова Сергея Орлова и Эльдара Джарахова вызвали дискуссию в комментариях под видео и в твиттере. Многие парни и некоторые девушки в шутку или всерьёз стали задавать вопросы, зачем тогда вообще девушка или жена, если она не будет готовить и убираться.



Большинство девушек же согласились с комиком и блогером и написали, что парень не должен навязывать девушке роль его матери. По их мнению, отношения — это партнёрство двух людей, ни один из которых не обязан обслуживать другого только по половому признаку.


Также комментаторы отметили, что отношения строятся на принципах взаимопомощи и взаимоуважения — например, если оба партнёра работают, то готовить может тот, у кого больше сил, времени или желания. Также можно готовить вместе, чередоваться или вовсе заказать доставку еды.





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Метки: Видео   Сергей Орлов   Эльдар Джарахов   готовка   знаменитости   отношение   споры   
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21  комментарий
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4k
Wertos 2 часа назад
Ну вот мнение такое, что отношения это партнёрство двух людей...
Но я не знаю как понять это партнёрство... Я 25 лет в браке. Готовит, стирает жена... Но простите, я вот водопровод в дом тянул, 400м, у меня даже мыслей не возникало предложить ей лопату или тачку, я нанимал людей, оплачивал их, сам пахал ппц... Сейчас электрику в доме делаю, та же ситуация, она бухты не разматывает, щит не монтирует... А ещё 2й этаж чистовая отделка, газ вот подвели, рыть надо... Да дохрена дел к которым я жену вообще не буду привлекать... Так и жена у меня, у неё никогда мыслей не возникнет отправить меня стирать, жрать готовить, полоть и т.д. и т.п.
Партнёрство, да, возможно, но не в 4 руки посуду же мыть или макароны варить !
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2k
Демьян 2 минуты назад
Один бизнесмен, давно и плодотворно сотрудничающий с рекрутинговым агентством, наполовину в шутку, наполовину всерьёз попросил своего рекрутёра, даму во многих отношениях бойкую, подыскать ему… жену. Надоела, мол, жизнь холостяцкая. Та на минуту задумалась, а потом сказала: – Ты же знаешь, я бесплатно не работаю. Найду, но за обычную ставку – половину месячной зарплаты специалиста. – Зарплату? – удивился бизнесмен. – А какая у домохозяйки зарплата, кроме денег «на шпильки»?

Тут рекрутёр взяла в руки калькулятор и… В общем, мужчине открылось тако-о-ое… Уверен, вы все хорошо знаете эти женские байки про неоплачиваемый труд домохозяйки, про вторую женскую работу и про неблагодарных мужчин-мужей, которые за это «не платят». И про сопутствующие им расчёты знаете тоже. Вот и наша рекрутёр начала считать: зарплата помощницы по дому «4П» + зарплата няни, а потом гувернантки + ставка психотерапевта + ведение бухгалтерии + эскорт + за сексуальное обслуживание… Короче, набежало не просто много, а очень много. Так много, что челюсть у бизнесмена стукнула о коленку. Первый раз он столкнулся с такой бухгалтерией и посмотрел на семейную жизнь с новой стороны. Однако был мужик, хоть и тёртый калач в бизнесе, всё-таки лохом и аленем в обычной жизни. А в чём подвох? Да, женщины легко начинают плюсовать зарплату няни, зарплату гувернантки, зарплату уборщицы, зарплату повара, зарплату водителя и так далее. И, естественно, складывая 5-6-7 зарплат квалифицированного специалиста на полной ставке, легко приходят ко многим сотням тысяч, а то и миллионам рублей в месяц. Только почему-то столь же легко забывают, что работает-то домохозяйка не 60 и даже не 40 часов в сутки, как они посчитали. И даже не все 24 часа. На самом деле там ставка, максимум полторы: грубо говоря, 0,2 ставки няни + 0,2 ставки повара + 0,1 ставка водителя и так далее. Так что смело делим на пять все эти влажные фантазии на тему того, сколько должна была бы получать домохозяйка. Но девушки обычно так впечатлены получившимися космическими суммами, что забывают ещё одну простую вещь. Забывают, что домохозяйка убирает свою квартиру, стирает и свою одежду, готовит и себе обед и сидит со своими детьми. Это значит, что при использовании наёмного труда - половину оплаты должна была бы вносить жена, если уж мы претендуем на равноправие и равенство, а не на финансовый паразитизм. Так что оставшуюся сумму воображаемой зарплаты смело делим пополам: вторую половину такая домохозяйка должна была бы заплатить себе сама. Ну и не забудем не простим, что домохозяйка вообще-то живёт на деньги мужа. Если она сама не зарабатывает, то и жилплощадь, и коммуналка, и еда, и одежда, и украшения, и косметика, и салоны красоты, и спорт, и поездки на море, и гаджеты, и шуба, и машина - это всё за мужнин счёт. Если бы отношения между ними были коммерческими, все эти суммы, очевидно, ей пришлось бы платить самой. Так что не забудьте вычесть их все из оставшейся воображаемой заработной платы. Наконец, надо бы вычесть из всё той же воображаемой зарплаты домохозяйки ещё и половину всех расходов на её детей. И тогда, увы, мы обнаружим, что на итоговые цифры трудно смотреть без слёз. Если начать считать по-честному, получаются жалкие копейки. А если уж захочется быть совсем честной, то надо ещё из этой суммы вычесть оплату всей работы, которую делает в доме муж, согласно стоимости аналогичных услуг, оказанных профессионалом. Полочку прибил, кран починил, в магазин съездил, стол из Икеи собрал, детей из секции забрал, шашлык на даче поджарил, сумку тяжёлую поднёс, жену на работу отвёз, маму с поезда встретил - всё считаем по расценкам профессионалов: сантехников, плотников, курьеров, таксистов, поваров и т.п. Тоже, впрочем, делим на два, потому что бенефициарами являются оба. Что к этому ещё можно добавить? Несколько нюансов разве что. Например, домашний повар – тот, кто готовит по вкусу и заказу мужа, причём готовит вкусно и разнообразно. А вовсе не та, кто руководствуется в готовке собственными вкусами, предпочтениями и разумением. Если же, допустим, женщина ведёт домашнюю бухгалтерию, то мужу она должна предоставлять ежемесячно полный финансовый отчёт – о расходах, инвестициях и проч. Причём тот имеет безусловное право провести независимый аудит у своей мамы. В противных случаях ставка за такие работы должна быть снижена до минимума или вовсе обнулиться. Ведь наёмным работникам платят за полученный результат, а не за потраченный труд. Ну а теперь подведём баланс, подобьём бабки. С учётом всего перечисленного и, особенно – неоплачиваемой домашней работы мужа, в итоге запросто может оказаться, что женщина вообще ушла в глубокий минус по деньгам, а не в мифический плюс. То есть, по-честному она, вероятно, должна бы ещё и доплачивать мужу. Но это если считать по-настоящему, исходя из реальных цифр и честного равенства. Ну что, мужчины, поняли, как надо бить врага его же оружием вести подобную бухгалтерию?
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2k
Демьян 5 минут назад
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1k
Кактус 13 минут назад
Не хочешь готовить, стирать, убираться? ОК! Тогда я и тебе завожу будильник на 5:30. Вместе встаём, я на работу, и ты на работу. И чтоб принесла не меньше моего. А когда дойдет до ремонта, я делаю сантехнику, а ты электрику тянешь, штробу режешь. Не нравится? Можем поменяться. Я электрику, а ты сантехнику. Надо будет дачу поднимать, ты будешь волокать брус 100х200 и домкратом орудовать, а я могу прополоть морковку)))
Они же такого равноправия и партнёрства хотят?
Нет? Ну, тогда прикрываем хлебало, и осознаём, что у каждого своя роль издревле.
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4k
Хачик 41 минуту назад
В тему обсуждения...)))
Встречаются как-то француженка(Ф), англичанка(А) и русская(Р).
Ну и начали о мужьях своих говорить.
(Ф): Тут история была. Представляете, прихожу домой и говорю мужу:
значит так, надоело мне посуду эту мыть. Либо покупаешь мне
посудомоечную машинку. Либо домой больше не приходи. Ну день его
не вижу, два его не вижу. На третий день прихожу, смотрю машинка
посудомоечная на кухне стоит.
(А): Это еще что. Вот я как-то прихожу домой и говорю мужу: надоело
мне руками одежду стирать. Либо купишь мне стиральную машинку, либо
чтобы я тебя здесь больше не видела. День его не вижу, два его не вижу.
На третий день прихожу, смотрю в ванной стиральная машинка стоит.
(Р): Это все фигня. Вот я как-то мужу говорю: надоело мне, значит,
готовить, либо купишь мне немедленно кухонный комбайн, чтобы всё сам делал, либо чтобы я тебя здесь больше не видела. День его не вижу, два его не вижу. На третий
день правый глаз начал немного открываться....
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2k
Дмитрий 52 минуты назад
Изначально никто никому ничего не должен. Но умные люди всегда договариваются о разделении обязанностей и определяют зоны ответственности в рамках своих сил и возможностей даже в рамках семьи.
Когда распределения нет и каждый делает только то, что хочет - это прямая дорога к бардаку и выяснениям кто кому что теперь должен.
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52
Igor Час назад
Когда в семье начинаются обсуждения темы кто чего должен/не должен, обязан/не обязан - имейте в виду, это значит что семья у вас заканчивается.
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2k
max Час назад
Если он на работе, а она сидит дома и не готовит, то она либо домашнее животное , либо проститутка.
Но если он работает и она работает , то все пополам , сегодня он приготовил , завтра она .
ни чего не делают только дети, животные и паразиты
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15k
Kostick Час назад
я прекрасно и сам могу приготовить, кроме выпечки, нет необходимости. стирает машинка, пылесосит робот, посуду тоже машинка моет. если тогда тот проект под названием "жена" только для её же "бабочек в животике", и секса. то бабшеринг дешевле обходится, моложе и пр.
ps два раза был в браке, хватит.
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17k
banzai7 Час назад
Ну тогда мужчина не должен содержать семью.
Скоро этот абсурд дойдет до того, что бабы будут возмущаться:
- А почему только я должна кормить грудью нашего новорожденного малыша?
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10k
Гомерчик 2 часа назад
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28k
Lehoia 2 часа назад
На самом деле, вопрос с готовкой решается намного проще. Готовит тот, кто, умеет это делать. И умеет это делать вкусно.
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538
ruslan d 2 часа назад
Никто никому ничего не должен , забота происходит от души , будь это жена, друг , сват, брат ... кот
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61k
pynh 2 часа назад
Гомик и гомик обсуждают баб... Авторитетное мнение, однако.
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