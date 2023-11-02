Должна ли женщина готовить своему мужчине?

Комик Сергей Орлов и блогер Эльдар Джарахов на шоу «Подкаст №1» обсудили готовку еды в паре. По их мнению, девушка не обязана принимать роль матери и готовить парню. Эти слова разделили Сеть и вызвали споры о домашних обязанностях.
На видео стендапер говорит, что девушка или жена парня не обязана исполнять роль его матери и готовить ему. Орлов и Джарахов поделились, что оба поначалу в своих отношениях неосознанно ожидали от партнёрши, что она возьмёт на себе бытовые дела, как делали их матери.
— Когда мы только начали жить с женой, я такой: «Женщина должна мне готовить. Ничего себе, почему она не готовит?» Из-за того, что я видел эти паттерны у себя, я накладывал на неё роль матери. И она такая: «Да какого [чёрта], я не собиралась быть твоей матерью. Я такой: «Ну, я не прошу тебя быть моей матерью, но ты делай, как моя мать, пожалуйста».
— Ой, очень срезонировало, у меня было так в отношениях. Я не осознавал этого.
Слова Сергея Орлова и Эльдара Джарахова вызвали дискуссию в комментариях под видео и в твиттере. Многие парни и некоторые девушки в шутку или всерьёз стали задавать вопросы, зачем тогда вообще девушка или жена, если она не будет готовить и убираться.
Большинство девушек же согласились с комиком и блогером и написали, что парень не должен навязывать девушке роль его матери. По их мнению, отношения — это партнёрство двух людей, ни один из которых не обязан обслуживать другого только по половому признаку.
Также комментаторы отметили, что отношения строятся на принципах взаимопомощи и взаимоуважения — например, если оба партнёра работают, то готовить может тот, у кого больше сил, времени или желания. Также можно готовить вместе, чередоваться или вовсе заказать доставку еды.
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Но я не знаю как понять это партнёрство... Я 25 лет в браке. Готовит, стирает жена... Но простите, я вот водопровод в дом тянул, 400м, у меня даже мыслей не возникало предложить ей лопату или тачку, я нанимал людей, оплачивал их, сам пахал ппц... Сейчас электрику в доме делаю, та же ситуация, она бухты не разматывает, щит не монтирует... А ещё 2й этаж чистовая отделка, газ вот подвели, рыть надо... Да дохрена дел к которым я жену вообще не буду привлекать... Так и жена у меня, у неё никогда мыслей не возникнет отправить меня стирать, жрать готовить, полоть и т.д. и т.п.
Партнёрство, да, возможно, но не в 4 руки посуду же мыть или макароны варить !
Тут рекрутёр взяла в руки калькулятор и… В общем, мужчине открылось тако-о-ое… Уверен, вы все хорошо знаете эти женские байки про неоплачиваемый труд домохозяйки, про вторую женскую работу и про неблагодарных мужчин-мужей, которые за это «не платят». И про сопутствующие им расчёты знаете тоже. Вот и наша рекрутёр начала считать: зарплата помощницы по дому «4П» + зарплата няни, а потом гувернантки + ставка психотерапевта + ведение бухгалтерии + эскорт + за сексуальное обслуживание… Короче, набежало не просто много, а очень много. Так много, что челюсть у бизнесмена стукнула о коленку. Первый раз он столкнулся с такой бухгалтерией и посмотрел на семейную жизнь с новой стороны. Однако был мужик, хоть и тёртый калач в бизнесе, всё-таки лохом и аленем в обычной жизни. А в чём подвох? Да, женщины легко начинают плюсовать зарплату няни, зарплату гувернантки, зарплату уборщицы, зарплату повара, зарплату водителя и так далее. И, естественно, складывая 5-6-7 зарплат квалифицированного специалиста на полной ставке, легко приходят ко многим сотням тысяч, а то и миллионам рублей в месяц. Только почему-то столь же легко забывают, что работает-то домохозяйка не 60 и даже не 40 часов в сутки, как они посчитали. И даже не все 24 часа. На самом деле там ставка, максимум полторы: грубо говоря, 0,2 ставки няни + 0,2 ставки повара + 0,1 ставка водителя и так далее. Так что смело делим на пять все эти влажные фантазии на тему того, сколько должна была бы получать домохозяйка. Но девушки обычно так впечатлены получившимися космическими суммами, что забывают ещё одну простую вещь. Забывают, что домохозяйка убирает свою квартиру, стирает и свою одежду, готовит и себе обед и сидит со своими детьми. Это значит, что при использовании наёмного труда - половину оплаты должна была бы вносить жена, если уж мы претендуем на равноправие и равенство, а не на финансовый паразитизм. Так что оставшуюся сумму воображаемой зарплаты смело делим пополам: вторую половину такая домохозяйка должна была бы заплатить себе сама. Ну и не забудем не простим, что домохозяйка вообще-то живёт на деньги мужа. Если она сама не зарабатывает, то и жилплощадь, и коммуналка, и еда, и одежда, и украшения, и косметика, и салоны красоты, и спорт, и поездки на море, и гаджеты, и шуба, и машина - это всё за мужнин счёт. Если бы отношения между ними были коммерческими, все эти суммы, очевидно, ей пришлось бы платить самой. Так что не забудьте вычесть их все из оставшейся воображаемой заработной платы. Наконец, надо бы вычесть из всё той же воображаемой зарплаты домохозяйки ещё и половину всех расходов на её детей. И тогда, увы, мы обнаружим, что на итоговые цифры трудно смотреть без слёз. Если начать считать по-честному, получаются жалкие копейки. А если уж захочется быть совсем честной, то надо ещё из этой суммы вычесть оплату всей работы, которую делает в доме муж, согласно стоимости аналогичных услуг, оказанных профессионалом. Полочку прибил, кран починил, в магазин съездил, стол из Икеи собрал, детей из секции забрал, шашлык на даче поджарил, сумку тяжёлую поднёс, жену на работу отвёз, маму с поезда встретил - всё считаем по расценкам профессионалов: сантехников, плотников, курьеров, таксистов, поваров и т.п. Тоже, впрочем, делим на два, потому что бенефициарами являются оба. Что к этому ещё можно добавить? Несколько нюансов разве что. Например, домашний повар – тот, кто готовит по вкусу и заказу мужа, причём готовит вкусно и разнообразно. А вовсе не та, кто руководствуется в готовке собственными вкусами, предпочтениями и разумением. Если же, допустим, женщина ведёт домашнюю бухгалтерию, то мужу она должна предоставлять ежемесячно полный финансовый отчёт – о расходах, инвестициях и проч. Причём тот имеет безусловное право провести независимый аудит у своей мамы. В противных случаях ставка за такие работы должна быть снижена до минимума или вовсе обнулиться. Ведь наёмным работникам платят за полученный результат, а не за потраченный труд. Ну а теперь подведём баланс, подобьём бабки. С учётом всего перечисленного и, особенно – неоплачиваемой домашней работы мужа, в итоге запросто может оказаться, что женщина вообще ушла в глубокий минус по деньгам, а не в мифический плюс. То есть, по-честному она, вероятно, должна бы ещё и доплачивать мужу. Но это если считать по-настоящему, исходя из реальных цифр и честного равенства. Ну что, мужчины, поняли, как надо бить врага его же оружием вести подобную бухгалтерию?
Они же такого равноправия и партнёрства хотят?
Нет? Ну, тогда прикрываем хлебало, и осознаём, что у каждого своя роль издревле.
Встречаются как-то француженка(Ф), англичанка(А) и русская(Р).
Ну и начали о мужьях своих говорить.
(Ф): Тут история была. Представляете, прихожу домой и говорю мужу:
значит так, надоело мне посуду эту мыть. Либо покупаешь мне
посудомоечную машинку. Либо домой больше не приходи. Ну день его
не вижу, два его не вижу. На третий день прихожу, смотрю машинка
посудомоечная на кухне стоит.
(А): Это еще что. Вот я как-то прихожу домой и говорю мужу: надоело
мне руками одежду стирать. Либо купишь мне стиральную машинку, либо
чтобы я тебя здесь больше не видела. День его не вижу, два его не вижу.
На третий день прихожу, смотрю в ванной стиральная машинка стоит.
(Р): Это все фигня. Вот я как-то мужу говорю: надоело мне, значит,
готовить, либо купишь мне немедленно кухонный комбайн, чтобы всё сам делал, либо чтобы я тебя здесь больше не видела. День его не вижу, два его не вижу. На третий
день правый глаз начал немного открываться....
Когда распределения нет и каждый делает только то, что хочет - это прямая дорога к бардаку и выяснениям кто кому что теперь должен.
Но если он работает и она работает , то все пополам , сегодня он приготовил , завтра она .
ни чего не делают только дети, животные и паразиты
ps два раза был в браке, хватит.
Скоро этот абсурд дойдет до того, что бабы будут возмущаться:
- А почему только я должна кормить грудью нашего новорожденного малыша?
-Женщина:"-Писю!"...
Записи в дневнике онаниста.
Понедельник:
Попробовал правой рукой - кайф!
Вторник:
Попробовал левой рукой - хорошо, но не правая рука, похуже!
Среда:
Попробовал с женщиной - жалкое подобие левой руки!!!!