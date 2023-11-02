19 странноватых украшений, чей дизайн вызывает неподдельное удивление и массу вопросов

Не все девушки фанатеют от аккуратных и утончённых украшений, подчёркивающих женственность. Есть настоящие ценительницы экстремальных и крайне оригинальных моделей. Для этой категории потребителей и стараются дизайнеры, не щадя ни музу, ни собственную фантазию.
Пользователи Реддита решили поделиться фотографиями самых странных и необычных украшений, которые им довелось когда-либо видеть. Да, такое носить решится далеко не каждый!
Интересно, а идёт бонусом фиксация слизнячьими выделениями?
Этот мужчина превратил протез глаза своей жены в очень необычное кольцо.
Фишка в том, что эти серьги служат портсигаром для одной единственной сигареты. На чёрный день, так сказать.
Радует одно — браслет выполнен не из настоящих зубов. Каждый элемент вылеплен мастером вручную.
Кстати, можно попробовать вырастить в этих серёжках, например, петрушку. И вкусно, и оригинально!
При изготовлении этого кольца был использован настоящий моляр. Что ж, кому-то, видимо, был очень дорог его зуб.
Источник:
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