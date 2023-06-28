30 примеров слегка упоротого садового креатива

Частный дом, дача, сад и огород — это место, где мы можем выразить себя, установить свои порядки и показать творческие способности. Но некоторые люди заходят слишком далеко в процессе украшения сада. Посмотрим на странные, забавные и слегка упоротые примеры креативных садовых украшений.