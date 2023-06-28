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30 примеров слегка упоротого садового креатива

30 примеров слегка упоротого садового креатива

Автор:
28 июня 2023 21:08
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   дизайн   огород   подборка   сад   смешно   смешное   украшения   фейлы   фото   
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Частный дом, дача, сад и огород — это место, где мы можем выразить себя, установить свои порядки и показать творческие способности. Но некоторые люди заходят слишком далеко в процессе украшения сада. Посмотрим на странные, забавные и слегка упоротые примеры креативных садовых украшений.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   дизайн   огород   подборка   сад   смешно   смешное   украшения   фейлы   фото   
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