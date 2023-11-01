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Илон Маск выступил против борьбы с изменением климата

Илон Маск выступил против борьбы с изменением климата

Автор:
01 ноября 2023 13:10
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Илон Макс   джордж сорос   мнение   подкаст   экология   
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Миллиардер считает, что экосистема планеты способна выдержать гораздо большую нагрузку, чем испытывает сейчас.

Илон Маск вновь побывал в гостях у подкастера Джо Рогана. Самокрутки на этот раз он не раскуривал, но наговорил много интересных и неприятных для правящих кругов вещей. Он заявил, к примеру, что западная климатическая повестка вредит бизнесу и людям, а экоактивисты зашли слишком далеко, считая человека плесенью на поверхности Земли. По его мнению, экосистема планеты способна выдержать примерно на порядок большую цивилизацию, чем есть сейчас, а климату и экологии на самом деле ничего не угрожает.



Доведите экологизм до крайности и вы начинаете рассматривать человечество как чуму на поверхности Земли, как плесень или что-то в этом роде, верно? Но на самом деле это не так. Земля может выдержать, наверное, в 10 раз больше нынешней цивилизации. Население может быть в 10 раз больше, чем сейчас, без уничтожения тропических лесов. Так что экологические движения, а я защитник окружающей среды, зашли слишком далеко. Они зашли слишком далеко. Если вы начинаете думать, что люди – это плохо, то естественным выводом будет то, что люди должны вымереть сейчас же, — высказал своё мнение миллиардер.

Также Илон Маск высказался по поводу Джорджа Сороса и его фонда "Открытое общество", который признан на территории России нежелательной организацией. Он заявил, что Сорос "ненавидит человечество на фундаментальном уровне". По его мнению, "главный спонсор Демократической партии" знает, сколько влияния может оказать, чтобы помочь кандидатам занять те или иные должности в правительстве, поскольку "понимает, что не нужно менять законы, важно, как они исполняются".


Маск вновь сообщил, что собирается подать в суд на Сороса от имени своей соцсети X (ранее Twitter). Миллиардер считает, что финансист подавляет свободу слова. В середине сентября миллиардер заявил, что Джордж Сорос намерен уничтожить западную цивилизацию, а его фонд выделяет гранты группам гражданского общества по всему миру далеко не с благой целью.

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Метки: Видео   Илон Макс   джордж сорос   мнение   подкаст   экология   
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5  комментариев
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123k
parallax 2 часа назад
Маску надо создать тандем с Димой Медведевым, чтобы отжигать и тролить на пару.
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14k
Ivan 12 минут назад
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45k
Игорь 41 минуту назад
1. Есть роман Тома Клэнси "Радуга шесть", - как раз об отбитых на всю голову экоактивистах.

2. Планете около 5 милолиардов лет. В истрии планеты бли и потепления и похолодания. Сколько ни будь систематическое наблюдение за климатом ведётся последние 150-200лет.

3. Что больше даёт вредных выбросов в атмосферу: вся мировая промышленность или извержение 1-2-х вулканов?

4. Когда кто-то начинает поднимать какую-то повестку: зелёную, озоновую, асбестовую, и т.п, сразу надо искать кому это выгодно.
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5k
A 2 часа назад
А он понимает, что его тачки тогда не будут так активно покупать?
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26k
ПаганецЪ 2 часа назад
Как там сказал этот старичок-стендапер, Карлин, если правильно помню: "С планетой всё нормально. Это человечеству ППЦ".
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