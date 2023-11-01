Илон Маск выступил против борьбы с изменением климата

Также Илон Маск высказался по поводу Джорджа Сороса и его фонда "Открытое общество", который признан на территории России нежелательной организацией. Он заявил, что Сорос "ненавидит человечество на фундаментальном уровне". По его мнению, "главный спонсор Демократической партии" знает, сколько влияния может оказать, чтобы помочь кандидатам занять те или иные должности в правительстве, поскольку "понимает, что не нужно менять законы, важно, как они исполняются".

Маск вновь сообщил, что собирается подать в суд на Сороса от имени своей соцсети X (ранее Twitter). Миллиардер считает, что финансист подавляет свободу слова. В середине сентября миллиардер заявил, что Джордж Сорос намерен уничтожить западную цивилизацию, а его фонд выделяет гранты группам гражданского общества по всему миру далеко не с благой целью.