"Потому что Земля плоская": Юрий Лоза не верит, что актриса Пересильд летала в космос

Говорит, хотел бы сесть в маленький плот и отправиться на край Земли, но туда не пускают
рептилоиды секретные службы, которые всеми силами ограждают человечество от истины.
Бывший артист, а ныне эксперт по всем вопросам и геодезист-плоскоземельщик Юрий Лоза поделился мнением о том, что актриса Юлия Пересильд не летала на МКС для съёмок фильма "Вызов", поскольку это невозможно. Ведь Земля плоская, а что в действительности находится в космосе — неизвестно. Эту правду от человечества скрывают правительства всех стран, подписавшие некую международную конвенцию.
Я давно придерживаюсь версии плоской Земли. Полностью убеждён, что та версия, которую нам представляют сейчас о шарообразной Земле — она неверна. Я бы съездил на край Земли, но туда не дают проехать, потому что все исследования и все путешествия туда запрещены международной конвенцией. Нам не дают исследовать то, что мы называем космосом, то пространство под куполом. Почему? Потому что это тоже всё запретная тема.
Более того, Лоза покусился на святое, намекнув на то, что и Юрий Гагарин ни в какой космос не летал.
Никто же не отрицает, что гагаринское "Поехали!" и королёвское "Даю старт!" сняты потом в студии. Даже не отрицается никем и никак. Как поэтому мы можем судить только по кадрам, которые нам показывают.
Источник:
Фильм "Вызов", ради съёмок которого режиссёр картины Клим Шипенко и исполнившая главную роль Юлия Пересильд провели на МКС 12 суток, вышел на экраны 20 апреля нынешнего года. В прокате фильм собрал более 2 млрд рублей. Таким образом, это 20-я картина в истории российского кинопроката, которой удалось собрать такую сумму. Отметим, что из этой двадцатки только 7 фильмов сняты в России.
Источник:
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
Причина, по которой приближающиеся корабли выглядят так, будто они медленно поднимаются из-за горизонта, состоит в том, что Земля не плоская, а круглая.
давно пора всем уяснить раз и навсегда - Скоморохи могут на экране играть роль супер интеллектуала оставаясь таким же имбецилом . а этот певец ртом запомнившийся одной лишь песней "маленький плот" вообще не представляет ценности в разнообразии генного материала . те кто "совершил открытие2 что Земля плоская это муравьи уверенные что вселенная состоит из муравейника потому что они не могут подняться над ним и обозреть окрестности (еще и в силу близорукости). но вот те кто считает мнение этих муравьев авторитетным , это точно клиника.