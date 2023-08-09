"Потому что Земля плоская": Юрий Лоза не верит, что актриса Пересильд летала в космос

Бывший артист, а ныне эксперт по всем вопросам и геодезист-плоскоземельщик Юрий Лоза поделился мнением о том, что актриса Юлия Пересильд не летала на МКС для съёмок фильма "Вызов", поскольку это невозможно. Ведь Земля плоская, а что в действительности находится в космосе — неизвестно. Эту правду от человечества скрывают правительства всех стран, подписавшие некую международную конвенцию.





Я давно придерживаюсь версии плоской Земли. Полностью убеждён, что та версия, которую нам представляют сейчас о шарообразной Земле — она неверна. Я бы съездил на край Земли, но туда не дают проехать, потому что все исследования и все путешествия туда запрещены международной конвенцией. Нам не дают исследовать то, что мы называем космосом, то пространство под куполом. Почему? Потому что это тоже всё запретная тема.





Более того, Лоза покусился на святое, намекнув на то, что и Юрий Гагарин ни в какой космос не летал.



