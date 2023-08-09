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"Потому что Земля плоская": Юрий Лоза не верит, что актриса Пересильд летала в космос

"Потому что Земля плоская": Юрий Лоза не верит, что актриса Пересильд летала в космос

Автор:
09 августа 2023 19:25
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Юрий Лоза   космос   мнение   плоская земля   фильм   
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Говорит, хотел бы сесть в маленький плот и отправиться на край Земли, но туда не пускают рептилоиды секретные службы, которые всеми силами ограждают человечество от истины.

Бывший артист, а ныне эксперт по всем вопросам и геодезист-плоскоземельщик Юрий Лоза поделился мнением о том, что актриса Юлия Пересильд не летала на МКС для съёмок фильма "Вызов", поскольку это невозможно. Ведь Земля плоская, а что в действительности находится в космосе — неизвестно. Эту правду от человечества скрывают правительства всех стран, подписавшие некую международную конвенцию.


Я давно придерживаюсь версии плоской Земли. Полностью убеждён, что та версия, которую нам представляют сейчас о шарообразной Земле — она неверна. Я бы съездил на край Земли, но туда не дают проехать, потому что все исследования и все путешествия туда запрещены международной конвенцией. Нам не дают исследовать то, что мы называем космосом, то пространство под куполом. Почему? Потому что это тоже всё запретная тема.


Более того, Лоза покусился на святое, намекнув на то, что и Юрий Гагарин ни в какой космос не летал.


Никто же не отрицает, что гагаринское "Поехали!" и королёвское "Даю старт!" сняты потом в студии. Даже не отрицается никем и никак. Как поэтому мы можем судить только по кадрам, которые нам показывают.

Фильм "Вызов", ради съёмок которого режиссёр картины Клим Шипенко и исполнившая главную роль Юлия Пересильд провели на МКС 12 суток, вышел на экраны 20 апреля нынешнего года. В прокате фильм собрал более 2 млрд рублей. Таким образом, это 20-я картина в истории российского кинопроката, которой удалось собрать такую сумму. Отметим, что из этой двадцатки только 7 фильмов сняты в России.

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Метки: Видео   Юрий Лоза   космос   мнение   плоская земля   фильм   
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23  комментария
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32k
MatveiVainrub 40 минут назад
Даааблин . Клиент готов . Вызывайте машинку .
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4k
TOROID Минуту назад
Жаль, что хороший в прошлом певец обезумел...
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11k
Dihydrogen Monoxide Минуту назад
Что бы понять, что "Земля" шарообразная, не надо лететь в космос. Если вы побываете в каком-нибудь порту, взгляните на горизонт и понаблюдайте за кораблями. Когда корабль отдаляется, он не просто становится всё меньше и меньше. Он постепенно скрывается за горизонтом: сначала исчезает корпус, затем мачта. И наоборот, приближающиеся корабли не появляются на горизонте (как они должны были бы, если бы мир был плоским), а скорее выходят из-под моря.
Причина, по которой приближающиеся корабли выглядят так, будто они медленно поднимаются из-за горизонта, состоит в том, что Земля не плоская, а круглая.
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272
Олег 2 минуты назад
Санитары, на выход, клиент созрел
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27k
Егор 2 минуты назад
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139
Eric Cartman 4 минуты назад
Наткнулся как-то на ютубе на видос, где психиатр разбирает плоскоземельщиков. И отдельно остановился про Юрика. Вывод он сделал такой - нихера он не из этих, а просто нашел нишу в этом трэнде. В целом логично: новые плоты не выходят, а быть в центре каких-то инфоповодов надо. Тем и живет сейчас.
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953
ruslan d 7 минут назад
в одну палату с Байденом ...
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619
Tigerclaw Ω 8 минут назад
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2k
Артур Котовой 9 минут назад
Мозг у них плоский.
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7k
klop 14 минут назад
Вы вот ха-ха, а между прочим плоскоземельщики на фишках есть.
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27k
pokevon 18 минут назад
Ну да, на " Плоту" в космос не слетаешь.,.
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5k
Горожанин 19 минут назад
Удивляюсь доказательщикам круглой Земли, их негодованию, серьезности и надуванием щек. Они до сих пор не дошли своим "продвинутым умишком", что плоскоземельцы их нещадно троллят и ржут над их негодованием и упоротым доказыванием, что... лошадь кушает овес... Реально смешно. Лоза неплохой сатирик над современными чеховским банальщиками, которые достигли умственного развития, что Земля круглая. Но надо же расти дальше - что если Земля вращается вокруг Солнца? А, современные чеховские потешные герои?))))...
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14k
Kostick 21 минуту назад
очень нажористые вещества юра употребляет, причем половником жрёт, самка собаки))
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15k
L.Nemo 21 минуту назад
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10k
Борис Карабанов 24 минуты назад
Чего он мечет бисер, распинается? Этим мракобесам-ШАРОмыжникам ничего не докажешь. Они до конца будут придерживаться только официальной версии, дружно взяв под козырёк. Стадо! Хотя уже по интернету есть случайно пропущенные материалы про истинное устройство Земли. Я смотрел! Оказывается, отчаянные настоящие ученые уже выяснили даже пол черепахи - наука не стоит на месте.
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5k
Димка Смола/67 Полчаса назад
Что за таблеточки Лоза принимает ?! Хочу такие же !!! Вместе бы летали с ним по плоской земле, не выходя из комнаты и пели бы "ООООООООО мой плот......"
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18k
Alex ASK Полчаса назад
В Кащенко ему прямая дорога... Можно на плоту
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63k
Александр Ломовицкий Полчаса назад
начнем с того а кто собственно спорит с имбецилом ?
давно пора всем уяснить раз и навсегда - Скоморохи могут на экране играть роль супер интеллектуала оставаясь таким же имбецилом . а этот певец ртом запомнившийся одной лишь песней "маленький плот" вообще не представляет ценности в разнообразии генного материала . те кто "совершил открытие2 что Земля плоская это муравьи уверенные что вселенная состоит из муравейника потому что они не могут подняться над ним и обозреть окрестности (еще и в силу близорукости). но вот те кто считает мнение этих муравьев авторитетным , это точно клиника.
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14k
котегRUS Полчаса назад
надо было спросить его "Чей Крым ?" и всё стало бы ясно с его диагнозом..
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5k
Fishki_surfer Полчаса назад
За $60,000 можно купить недельный тур на Южный полюс (которого нет по версии плоскоземельщиков).
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11k
Кот Бегемот 39 минут назад
"версии плоской Земли" в лозиной голове вполне логичны – плот ...он же тож не круглый.
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