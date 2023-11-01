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Уфимец застрял в лифте, попытался выбраться, но по пути уснул в вентиляции

Уфимец застрял в лифте, попытался выбраться, но по пути уснул в вентиляции

Автор:
01 ноября 2023 12:16
Сообщество : Жить в России
Метки: Башкирия   Уфв   история   лифт   не доехал   спасатели   
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Разбудили 21-летнего жителя столицы Башкортостана спасатели.

Уфимским спасателям пришлось вызволять из вентиляционной шахты парня, который проделал длинный путь на свободу и слегка подустал. В службу спасения обратился его друг, пояснивший, что потерял приятеля. Тот сел в лифт, но до его квартиры не доехал.


Выяснилось, что между 7-8 этажами лифт застрял, а дальше узник кабины решил спасаться самостоятельно. Он выбил плафон освещения и вылез на крышу кабины.

"По направляющим противовеса он добрался до 12-го этажа и залез в боковой вентиляционный короб. Спасатели, забравшись в венткороб, обнаружили молодого человека спящим! Они разбудили парня и помогли ему спуститься", - говорится в сообщении управления гражданской защиты города.


К счастью, молодой человек не пострадал, и это приключение никак не отразилось на его здоровье.

Источник:

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Метки: Башкирия   Уфв   история   лифт   не доехал   спасатели   
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3  комментария
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511
ruslan d Час назад
Чего только не бывает ...
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22k
babuby Минуту назад
Вот для этого, короба вентиляции подпора и делаются большого сечения!
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123k
parallax 36 минут назад
Гений, бля. А воспользоваться аварийной кнопкой в лифте, он конечно не догадался.
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