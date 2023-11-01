Уфимец застрял в лифте, попытался выбраться, но по пути уснул в вентиляции

Уфимским спасателям пришлось вызволять из вентиляционной шахты парня, который проделал длинный путь на свободу и слегка подустал. В службу спасения обратился его друг, пояснивший, что потерял приятеля. Тот сел в лифт, но до его квартиры не доехал.

Выяснилось, что между 7-8 этажами лифт застрял, а дальше узник кабины решил спасаться самостоятельно. Он выбил плафон освещения и вылез на крышу кабины.

"По направляющим противовеса он добрался до 12-го этажа и залез в боковой вентиляционный короб. Спасатели, забравшись в венткороб, обнаружили молодого человека спящим! Они разбудили парня и помогли ему спуститься", - говорится в сообщении управления гражданской защиты города.