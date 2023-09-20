Как выжить в падающем лифте

Существует мнение, что если начать прыгать по кабине до того, как она ударится о дно шахты, то это снизит силу удара. Но, во-первых непонятно, когда именно будет удар и когда нужно прыгнуть, а во-вторых даже если прыгнуть, то скорость падения всё равно не снизится до такой степени, чтобы избежать травмы. Прыжок наоборот может усугубить положение.



