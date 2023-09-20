Как выжить в падающем лифте

Наверняка каждый из нас хоть раз да задумывался о том, что будет, если вдруг лифт в котором я сейчас нахожусь, вдруг начнёт падать?
На самом деле, современные лифты уже оснащены механизмами, способными минимизировать силу удара. Для здоровья и жизни пассажиров теперь угроза стала намного меньше, потому что существует система экстренного торможения, а внизу шахты устанавливают большие пружины, чтобы кабина со всего размаху не разбилась.
Шансов на то, что лифт начнёт падать намного меньше, если сравнивать с другими возможными рисками. Из-за невнимательности можно шагнуть в шахту, или же оказаться зажатым дверями.
При падении лифта нужно постараться не впадать в панику и начинать действовать.
Не стоит стоять прямо - это огромный риск. На ноги пассажира рухнет вес в десять раз больше его собственного, поэтому лучше прилечь на пол. В идеале - на спину и закрыть голову руками. Таким образом можно будет защититься от обломков лифтовой конструкции.
Существует мнение, что если начать прыгать по кабине до того, как она ударится о дно шахты, то это снизит силу удара. Но, во-первых непонятно, когда именно будет удар и когда нужно прыгнуть, а во-вторых даже если прыгнуть, то скорость падения всё равно не снизится до такой степени, чтобы избежать травмы. Прыжок наоборот может усугубить положение.
Интересный факт: женщина по имени Бэтти Оливер умудрилась выжить, падая в кабине с 79 этажа. Вот такой во случайный рекорд. Бэтти работала в Empire State Building лифтёром и оказалась в сорвавшейся кабине. А выжить она смогла благодаря нескольким сотням метров кабеля, упавшими на дно шахты как раз перед тем, как кабина лифта начала падать.
Источник:
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