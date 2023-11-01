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Девушка сбежала из религиозной общины амишей, изолированной от внешнего мира

Девушка сбежала из религиозной общины амишей, изолированной от внешнего мира

Автор:
01 ноября 2023 08:55
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Жизнь   США   амиши   история   община   подробности   
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До 19 лет Лиззи Энс воспитывалась в консервативной протестантской общине. Ее семья жила обособленно, отвергая блага цивилизации. Американка немецкого происхождения поделилась подробностями своей прежней жизни и собрала 2,6 млн просмотров.

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Первая попытка вырваться из мира амишей была предпринята Энс в 17 лет вместе с сестрой-близнецом. Однако вскоре обе вернулись. Через два года Лиззи ушла окончательно, как раз перед свадьбой сестры. Уход из общины означал, что её не пустят на торжество. Позже из семьи ушли еще трое детей.

Энс владеет бизнесом в сфере нутрициологии. Неизвестно, видится ли она со своими родственниками. По общему правилу изгнанным амишам разрешается видеться с семьей лишь раз в несколько лет.

До 19 лет девушка жила в ультраконсервативной общине Шварцентрубер. У её родителей в общей сложности 19 детей.

Она пояснила: "У моих родителей 19 детей, и среди этих 19 детей есть три пары близнецов, и я - тоже близнец. И мама родила нас всех естественным путем".

Лиззи упомянула, что амишам разрешено ходить на свидания, но встречаться с потенциальным партнером можно только раз в две недели, и им запрещается появляться вместе на людях.

В общине Шварцентрубер люди воздерживаются от использования водопровода и прочих благ цивилизации.

Известно, что они также отказываются от перехода на летнее время, используют для передвижения конные повозки, а для приготовления пищи и отопления применяют исключительно дровяные печи. Для получения воды используются ветряные мельницы и традиционные ручные насосы. Амиши носят скромную одежду, женщины - только длинные платья.

Раньше у девушки не было номера социального страхования.

Этот документ - нечто среднее между СНИЛС и ИНН. Он должен быть у всех жителей США, выдается раз и на всю жизнь.

"Когда я уехала, мне пришлось подавать заявление на получение номера социального страхования, в тот момент у меня было всего 20 долларов", - рассказала 36-летняя Энс.

"Амиши двуязычны. На самом деле, мы говорим на трех языках, - сказала Лиззи. - Наш первый язык - пенсильванский немецкий, а в школе мы учим немецкий и английский".

Пенсильванские немцы - это группа американцев немецкого происхождения, которые приехали в США в XVII, XVIII и XIX веках, спасаясь от религиозных и политических преследований.

Согласно официальному сайту Ohio's Amish Country, амиши "не приемлют технологий, которые, по их мнению, ослабляют семью". А в журнале общины говорится следующее: "Амишам разрешено пользоваться телефоном, но общим, размещенным в деревянной постройке неподалеку".

Президент компании Amish Experience at Plain & Fancy Farm Клинтон Марти пояснил, что в сверхстрогом сообществе Шварцентрубер запрещено пользоваться телефоном. Он также рассказал, что некоторым амишам позволительны только самые простые мобильные телефоны без интернета, в то время как у других есть смартфоны, но они не должны использовать такие приложения, как Facebook* и YouTube.

* Запрещены в РФ

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   США   амиши   история   община   подробности   
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14  комментариев
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35k
Андрей Иванов 51 минуту назад
Решила лайки пособирать. Амиши самая демократичная ветвь христианства. Там веру принимают добровольно с 16 лет. Можешь не принять и выйти из общины. Да, там отказываются от "излишеств" техномира, но и только. По сравнению с мормонами - милые чудачества.
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24k
Евгений 11 минут назад
Вот забавный сериал. Наверное вся суть амишей раскрыта на 99%. Хотя сериал конечно не про них :).
И даже п....с не раздражает в сериале, а вполне себе забавный персонаж. Наверное потому, что по жизни актёр не п....с, а только его играет.
Советую к просмотру :).
Ссылка youtu.be
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32k
Юрий 16 минут назад
Наговорили много.. А как вот в реальности?

Пользуются электричеством или нет?
Как зарабатывают деньги?
Как лечатся?
Личная гигиена? Стирают одежду золой?

Наверное это другое...
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8k
Пуриц Жорж 38 минут назад
А мормоны не то же самое?
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31k
Владимир 47 минут назад
Сбежала? Амиши никого к себе силой не тянут и не удерживают. Хочешь живи с ними по их правилам и традициям, хочешь живи как обычный человек. Собсно они даже детей своих не удерживают, чему многим религиозным деятелям и всяким сектам, которые навязывают свое мировоззрение всем подряд, и заявляют что только они "скрепы, правда и прочее" стоит поучится.
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509
ruslan d Час назад
Вот интересно , почему люди так делают ?
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83k
Доктор Джонс 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
на секту сексуальноозабоченных похожи..
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