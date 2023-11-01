Девушка сбежала из религиозной общины амишей, изолированной от внешнего мира

Первая попытка вырваться из мира амишей была предпринята Энс в 17 лет вместе с сестрой-близнецом. Однако вскоре обе вернулись. Через два года Лиззи ушла окончательно, как раз перед свадьбой сестры. Уход из общины означал, что её не пустят на торжество. Позже из семьи ушли еще трое детей.

Энс владеет бизнесом в сфере нутрициологии. Неизвестно, видится ли она со своими родственниками. По общему правилу изгнанным амишам разрешается видеться с семьей лишь раз в несколько лет.