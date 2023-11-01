Когда кино опередило и предсказало будущее: 11 фильмов

В 2000 г. на экраны вышел фильм "Бойлерная", рассказывающий о группе молодых и дерзких финансистов, которые решаются на огромную аферу и преуспевают. Их последующий крах оказался резким и неожиданным. В 2008 г. весь мир наблюдал за крахом мировой экономики, возникшим в результате массовых действий вот таких вот инвесторов-аферистов.

Какие фильмы на ваш взгляд предсказали то, что произошло в реальности или происходит прямо сейчас?