Когда кино опередило и предсказало будущее: 11 фильмов

Предсказывают ли научно-фантастические фильмы развитие технологий, потому что сценаристы и режиссеры – прирожденные футурологи и им дано «заглядывать в будущее» при помощи интеллекта и воображения?
Черт побери, да сейчас все происходит прям как в фильме Стивена Содерберга, восклицали люди, наблюдая за новостями о коронавирусной инфекции 2019 года. К счастью сценарий триллера "Заражение" 2011 г. повторился лишь частично и человечество отделалось не столь тотальной катастрофой. Но то, что и в фильме и в реальности источником вируса стала Азия - вызвало кучу конспирологических теорий. Хотя в фильме про заговоры тоже было :)
В 1995 г. в прокат вышел фильм "Сеть" о девушке, оказавшейся вынужденной доказывать что она - это она. Тогда мало кто был озадачен опасностями, связанными с личными данными в интернете. Сегодня уже никого не удивляет то, что наши личные данные могут быть легко заполучены хакерами и кто-то якобы от нашего имени может что-то заказать или даже опустошить банковский счет. Лишь спустя 3 года после выхода этого фильма в США был принят закон, предусматривающий суровое наказание за кражу интернет личности.
20 лет назад "Особое мнение" было увлекательной фантастикой. Но сейчас мы все просто смирились с тем, что IT корпорации собирают данные о нас и используют их в коммерческих целях. За нами везде наблюдают камеры, а если мы совершим преступление, государство моментально влезет в наши компьютеры и телефоны, чтобы разузнать все, что нужно. А террористические акты вообще давно пресекаются практически так, как показано в фильме - они еще ничего не сделали, но их уже поймали.
Первые попытки создать реалити-шоу были еще в 1940-х. В 1973 г. в США появилось первое реалити-шоу, демонстрировавшее будни обычной американской семьи. В 1990-х форматы и популярность жанра стали расти. Но в 2010-х и 2020-х реалити стало расти в геометрической прогрессии. К тому же люди стали выкладывать собственные многочисленные онлайн-проекты в интернете. "Шоу Трумана", где человек существует под камерами 24 часа в сутки и каждый день все еще вымысел, но уже намного более близкий реальности, чем это было в 1998 году.
Когда в 1976 г. Сидни Люмет снял свою "Телесеть", жестоко критикующую телевизионные компании за эксплуатацию низменных интересов публики, никто и догадаться не мог во что превратятся теленовости в 21-м веке. Фейкньюс стали настолько обыденными, а экстравагантные выходки и крики перед экраном настолько ожидаемыми, что никто уже и не представляет себе возврат к былым ценностям телевещания.
В 1998 г. герои Тома Хэнкс и Мег Райан крутили роман в онлайн переписке. В это время по опросам в США лишь 4 % респондентов знакомились друг с другом в интернете. Стоит говорить о том, что сейчас статистика совершенно другая? Романтические отношения давно стали значимой составляющей онлайн жизни практически каждого юного жителя Земли.
В 1999 г. зрители с восхищением наблюдали за перерождением героя, который в обычной жизни был обычным клерком, а в онлайн пространстве был прославленным хакером. Спустя год миллионы американцев обзавелись высокоскоростным интернетом. И уже сейчас виртуальная реальность для многих стала более значимой и насыщенной, чем жизнь в физическом мире.
Когда в 1989 г. на экраны вышел фильм "Волшебник", история о том, что дети смогут участвовать в конкурсах по игре в компьютерные игры и зарабатывать на этом огромные деньги, была настоящей фантастикой. Но уже в 2000-х турниры по играм в компьютерные игры начали превращаться в самостоятельную индустрию и с тех пор лишь расширяются и увеличивают свою значимость.
Еще один фильм, который стал предвестником формирования мощной глобальной игровой индустрии. В 1998 г. фильм "Шулера" рассказывал об огромных деньгах, которые могут зарабатывать игроки в покер. Спустя 5 лет профессиональный покер превратился в развитую индустрию с международным чемпионатом и огромным призовым фондом.
За три года до того как два самолета врезались в башни Торгового центра США, на экраны вышел фильм, который во многом предсказал все шаги, которые руководство страны предприняло в попытке уничтожить международный терроризм. Спусковым крючком в фильме "Осада" 1998 г. становится взрыв автобуса, а затем спецслужбы Америки начинают охоту за всеми представителями арабского мира и создают для них лагеря в стиле тюрьмы Гуантанамо. Фильм отлично предвидел, к какой паранойе, ксенофобии и повсеместной потере доверия может привести крупный теракт.
В 2000 г. на экраны вышел фильм "Бойлерная", рассказывающий о группе молодых и дерзких финансистов, которые решаются на огромную аферу и преуспевают. Их последующий крах оказался резким и неожиданным. В 2008 г. весь мир наблюдал за крахом мировой экономики, возникшим в результате массовых действий вот таких вот инвесторов-аферистов.
Какие фильмы на ваш взгляд предсказали то, что произошло в реальности или происходит прямо сейчас?
Источник:
- Как снимали фильм "Факультет" (1998): кадры со съемок и интересные факты
- 13 самых эпичных смертей в кино, от которых захватывает дух
- Как снимали фильм "Армагеддон: кадры со съемок и интересные факты
- 2022-й в кино: как этот год был показан в фильмах
- Мы видели, а они – нет: актеры, которые не смотрели свои же сериалы
Фрагмент из этой ленты обошел все соцсети, когда Илон Маск научил ракеты садиться «на попу». В советском фильме 1959 года показана именно такая посадка. Тогда это сочли фантазией.