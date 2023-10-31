В соцсетях обсуждают жалобу студентки, которая боялась ехать в плацкарте из-за ... людей вокруг

Обсуждения плацкартных вагонов в нашей стране неизменно открывают партал в ад. Видимо, потому что мы все там были.
В соцсетях обсуждают жалобу студентки, которая очень боялась ехать в плацкартном вагоне из-за... людей вокруг.
В моем отсеке ехали: парень, который постоянно пшикал пивом и смеялся чему-то в телефон, тетка, которая пила что-то слабоалкогольное и жаловалась, что она одна растит 3 детей, спала, а ее дите бегало по вагону со всеми играть, пузатый мужик-строитель, который курил и приносил запах курева, а потом водки пил на ночь и храпел.
— пожаловалась девушка.
Она добавила, что теперь ей придется оплачивать психоаналитика и пить успокоительное - правда, уже после того, как она вернется домой... снова в плацкарте.
Также девушка в VК-комментариях заявила, что мечтала бы засудить всех (от перевозчика до пассажиров) — но понимает нереальность выигрыша суда.
Впрочем, комментаторы к страданиям барышни-социофоба не прониклись, посоветовав выкупать купе полностью или идти пешком через лес.
Несколько лет назад Рамблер опубликовал мнение своей читательницы "Я никогда не езжу в плацкарте".
Интересно, как это, ехать и чувствовать запах, где смешались ароматы лапши быстрого приготовления и чужих ног? Неужели вам самим от себя не противно?
В СВ вам может попасться только один попутчик, и то это будет крайне вежливый и тактичный человек, так как все "быдло" осталось в плацкарте. У вас закрытая комната на двоих, я считаю, что это комфортнее, чем самолет. В плацкарте поездка превращается в мучение: вонь, ругань и очереди в туалет. Я считаю, что нужно совсем себя не уважать, чтобы ездить в обычных купе и плацкартах.
Пост собрал более 500 рассерженных комментариев:
Источник:
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и, да, если нет денег на отдельный люкс - на психоаналитика точно у неё тоже нет. просто очередная нищебродка с корявыми понтами.
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пусть сразу в дурку сдается, по приезде домой, на казенку от государства, чтобы бабло из зря не тратить на всяких психоаналитиков и пр.. а когда/если выпишут, то она уже ничего бояться не будет.