В соцсетях обсуждают жалобу студентки, которая боялась ехать в плацкарте из-за ... людей вокруг

Она добавила, что теперь ей придется оплачивать психоаналитика и пить успокоительное - правда, уже после того, как она вернется домой... снова в плацкарте.

Также девушка в VК-комментариях заявила, что мечтала бы засудить всех (от перевозчика до пассажиров) — но понимает нереальность выигрыша суда.

Впрочем, комментаторы к страданиям барышни-социофоба не прониклись, посоветовав выкупать купе полностью или идти пешком через лес.