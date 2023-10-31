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В соцсетях обсуждают жалобу студентки, которая боялась ехать в плацкарте из-за ... людей вокруг

В соцсетях обсуждают жалобу студентки, которая боялась ехать в плацкарте из-за ... людей вокруг

Автор:
31 октября 2023 23:31
Сообщество : Жить в России
Метки: вагон   жалоба   железная дорога   интроверт   плацкарт   попутчики   соцсети   студентка   
1627
3

Обсуждения плацкартных вагонов в нашей стране неизменно открывают партал в ад. Видимо, потому что мы все там были.

В соцсетях обсуждают жалобу студентки, которая очень боялась ехать в плацкартном вагоне из-за... людей вокруг.

В моем отсеке ехали: парень, который постоянно пшикал пивом и смеялся чему-то в телефон, тетка, которая пила что-то слабоалкогольное и жаловалась, что она одна растит 3 детей, спала, а ее дите бегало по вагону со всеми играть, пузатый мужик-строитель, который курил и приносил запах курева, а потом водки пил на ночь и храпел.

— пожаловалась девушка.

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Она добавила, что теперь ей придется оплачивать психоаналитика и пить успокоительное - правда, уже после того, как она вернется домой... снова в плацкарте.

Также девушка в VК-комментариях заявила, что мечтала бы засудить всех (от перевозчика до пассажиров) — но понимает нереальность выигрыша суда.

Впрочем, комментаторы к страданиям барышни-социофоба не прониклись, посоветовав выкупать купе полностью или идти пешком через лес.

Несколько лет назад Рамблер опубликовал мнение своей читательницы "Я никогда не езжу в плацкарте".

Интересно, как это, ехать и чувствовать запах, где смешались ароматы лапши быстрого приготовления и чужих ног? Неужели вам самим от себя не противно?

В СВ вам может попасться только один попутчик, и то это будет крайне вежливый и тактичный человек, так как все "быдло" осталось в плацкарте. У вас закрытая комната на двоих, я считаю, что это комфортнее, чем самолет. В плацкарте поездка превращается в мучение: вонь, ругань и очереди в туалет. Я считаю, что нужно совсем себя не уважать, чтобы ездить в обычных купе и плацкартах.

Пост собрал более 500 рассерженных комментариев:

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Метки: вагон   жалоба   железная дорога   интроверт   плацкарт   попутчики   соцсети   студентка   
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23  комментария
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1k
Jorr Час назад
Плацкарт это , конечно, не купе и не СВ, но если сравнивать с сидячим вагоном - это верх роскоши. Как то в сидячем семь часов ехал, ночь. Отсидел себе всё что можно, ни лечь ни встать -никак не удобно. Плацкарт со своей верхней полкой - роскошь. Залез наверх, с книжкой-планшетом, наушники одел и лежи кайфуй. А если компания нормальная попадётся - ещё и наболтаешься всласть. Под конец поездки нормальные попутчики превращаются в хороших знакомых, искренне жаль, что больше никогда с ними не встретишься.
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6k
alex 6 минут назад
бедная дурочка
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3k
Autumn2015 9 минут назад
В американский вагон ее,сразу плацкарт залюбит. Там люди ездят только в вагонах одного типа - с креслами, которые немного откидываются, ездят сидя через весь континент по 2-3-е суток, оказавшись в России проникаются нежной любовью к купе, плацкартам и к маршруткам кстати тоже.
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2k
Alexander Gorn 13 минут назад
По фразам типа "разит бедностью" безошибочно вычисляется шлюха, ни дня в своей жизни не работавшая. Еще и безграмотная вдобавок: правильно - "по приездЕ".
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16k
a_komolow 46 минут назад
Не нравится плацкарт - отправьте в общем вагоне
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1k
Tevet 51 минуту назад
Приличные люди достаются приличным людям , а быдло досталось ей
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1k
Baklanavr 52 минуты назад
Ей надо разок в компании вахтовиков проехать, или дембелей, ну или просто подходящую достаточно крупную компанию бухариков рядом. И тогда она сразу хихикающих в телефон парней и мужиков, принимающих водки, что бы заснуть, полюбит. А в целом - да, для тех, кто привык жить с комфортом, таким что бы ничего лишнего не воняло - плацкарт не вариант.
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34
Артем Петухов Baklanavr 45 минут назад
Ездил в компании и дембелей и вахтовиков, вполне себе приличные и веселые люди :)
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9k
Бритва Час назад
отправьте её в Индию.
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11k
ScorpionDS Час назад
Бедный психотерапевт, вот учился или училась 6 лет, думал(а) помогать людям сохранить семью, помогать решать сложные психологические проблемы, участвовать в допросах Ганнибала Лектера, а к ней приходят с психологической травмой из-за того что пришлось ехать в плацкартном вагоне и в нем были люди ...
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32k
Teodor Час назад
Всё от дури и безделья: честной девчонке, что смену у ткацкого станка отстояла или медсестре из больницы расскажи о своих проблемах... Пропишут в фейс - лучше успокоительного сработает.
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439
На хер ЗАПАД! Час назад
[мат] какая-то
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17k
Мистер Фикс Час назад
Какая изнеженная болонка
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6k
hhwost Час назад
оборотная сторона свободы слова - все могут высказываться, даже шизанутые дуры-социопатки.
и, да, если нет денег на отдельный люкс - на психоаналитика точно у неё тоже нет. просто очередная нищебродка с корявыми понтами.
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5k
Suvar_ Час назад
если автору пришлось ехать в плацкарте то она и есть часть этого общества-плацкарта, об чем плачь "царевны"? не царевна ты и смирись с этим...
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700
Тамара Витальевна 2 часа назад
За распитие алкашки в поездах сейчас штрафы. так что ,девушка,мягко говоря. пиликает...В плацкарте езжу, потому что у меня кошки. Так что в добавок ко всему - и в собачьем вагоне. Люди разные,но в основном- НОРМАЛЬНЫЕ.
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22k
babuby 2 часа назад
Условия заранее известны, и ожидаемы И какого-ж хрена тогда жаловаться!? Езжай в купе или частным самолётом летай, да хоть на авто или такси! Какие проблемы?
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18k
Shtoppi 2 часа назад
<<Она добавила, что теперь ей придется оплачивать психоаналитика и пить успокоительное - правда, уже после того, как она вернется домой... снова в плацкарте.>>
------
пусть сразу в дурку сдается, по приезде домой, на казенку от государства, чтобы бабло из зря не тратить на всяких психоаналитиков и пр.. а когда/если выпишут, то она уже ничего бояться не будет.
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27k
Вован 2 часа назад
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56k
dima423 2 часа назад
ХЗ я людей в целом люблю, кто со мной нормально, с теми я хорошо, со всеми слоями общества могу найти общий язык... Бывает конечно изредка встречаются неприятные особи, ну так над ними еще можно и постебаться-поиздеваться, я от этого только энергией заряжаюсь))
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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