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Следственный комитет занялся ещё одной подростковой бандой из Нового Уренгоя

Следственный комитет занялся ещё одной подростковой бандой из Нового Уренгоя

Автор:
13 апреля 2024 22:35
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Новый Уренгой   банда   избиение   мигранты   подростки   следственный комитет   
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По словам местных жителей, подростки нападают на сверстников не в первый раз.

Сегодня в интернете появилось очередное видео с бесчинствами детей мигрантов. Как рассказали знакомые с ситуацией люди, зародыш этнической ОПГ подростки-азербайджанцы выманили 13-летнего школьника по имени Кирилл из дома, а затем один из банды исподтишка на него напал и избил.


Отмечается, что школьника травили в соцсетях, а когда он начал отвечать на оскорбления соответствующим образом, его пригласили "поговорить" в компьютерный клуб. Кирилл, как и договаривались, пришёл один, они тоже пришли одни. После того, как на Кирилла напали в клубе, его отвели в подъезд соседнего дома, где продолжилось избиение. В соцсетях пишут, что попавший на видео инцидент — случай не единичный.

На опубликованный скандальный ролик уже отреагировали в администрации Нового Уренгоя. Там заявили, что инициировали проверку, в которой принимает участие МВД и министерство образования.



"Данное видео видели в социальных сетях. Этот вопрос взят на контроль, проводится проверка органами внутренних дел. Содействие оказывает департамент образования. Известно, что данный конфликт произошел между подростками не на территории образовательного учреждения, а в одном из компьютерных клубов города. Детали происшествия и его участники устанавливаются", — заявили в пресс-службе администрации города.

Тем временем председатель СК тоже увидел ролик и поручил местному подразделению ведомства провести свою доследственную проверку.



"В социальных медиа сообщалось о фактах избиения и травли несовершеннолетних в городе Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа со стороны подростков – детей мигрантов.

По данному факту СУ СК России по ЯНАО проводится доследственная проверка.


А.И. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу Егорову А.Н. доложить о ходе проверки", — говорится в сообщении следственного комитета.

Источник:

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Метки: Видео   Новый Уренгой   банда   избиение   мигранты   подростки   следственный комитет   
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8  комментариев
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7k
Трям 2 часа назад
Походу черножопых надо по подворотням инвалидами на всю жизнь делать, другого они не понимают.
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4
ViciousSnake 57 минут назад
Чурки по какой-то причине вдруг решили, что они хозяева на чужой земле и им все здесь творить дозволено без последствий? Не пора ли нашим властям задуматься о том, во что весь этот первобытный беспредел, который дикарские выродки в России устраивают, может в итоге для них вылиться, когда терпение у народа закончится?
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11k
Дмитрий Час назад
Но надо быть честными. Довелось мне пожить в славном городе Новый Уренгой не один годок. И как раз пообщаться с представителя азербайджанской диаспоры. Большинство из них это купи продай рынок, магазин держу- фрукты овощ торгую. Вторая не меньшая категория это таксисты. Если кому то доведётся приехать на поезде до ст. Коротчаево, там вас как раз первыми и встретят представители этой национальности. Уже много лет они там застолбили себе этот участок. Дело периодически доходило до мелких войн с местными таксистами, но заканчивалось ничем. И вот третья категория, это коренные жители Нового Уренгоя! Да не просто коренные жители, а прям стоявшие у основ его основания. Это, в общении, самая приятная часть представителей диаспоры. Взрослые уважаемые люди. Никакого криминала. Приятно, что называется, пообщаться. Как то помню с одним разговаривал, так он обижался, что его приезжим называют. Он там в числе первых таких же приехал основывать Новый Уренгой. Но таких, наверно, уже совсем мало(совсем, по тому, как почти 10 лет как уехал из НУ) осталось.
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142
Alex K Час назад
такое впечатление, что чем больше затягивается война, тем усерднее неназываемые национальности прессуют русских...
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11k
Дмитрий Час назад
Опять азерботы! Неубиваемые какие то. Они после Карабаха решили, что бессмертные будут везде? Так здесь не Карабах.
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8k
Echo 2 часа назад
Решили решили в заповеднике порядок навести ? Посмотрим что получится
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23k
Shtoppi 2 часа назад
это не подростки, а долбанные черножопые зверьки, которым в России нет места. всем инородцам давно пора собрать манатки и добро пожаловать отсюда.
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3k
Дмитрий 2 часа назад
Чемодан. 50 батогов по заду. Вокзал. Столыпинский вагон. Осёл. Родной аул.
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1983 поста (1989 в горячем)
Лесник
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