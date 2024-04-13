Следственный комитет занялся ещё одной подростковой бандой из Нового Уренгоя

Сегодня в интернете появилось очередное видео с бесчинствами детей мигрантов. Как рассказали знакомые с ситуацией люди, зародыш этнической ОПГ подростки-азербайджанцы выманили 13-летнего школьника по имени Кирилл из дома, а затем один из банды исподтишка на него напал и избил.





Отмечается, что школьника травили в соцсетях, а когда он начал отвечать на оскорбления соответствующим образом, его пригласили "поговорить" в компьютерный клуб. Кирилл, как и договаривались, пришёл один, они тоже пришли одни. После того, как на Кирилла напали в клубе, его отвели в подъезд соседнего дома, где продолжилось избиение. В соцсетях пишут, что попавший на видео инцидент — случай не единичный.