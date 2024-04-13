Следственный комитет занялся ещё одной подростковой бандой из Нового Уренгоя

По словам местных жителей, подростки нападают на сверстников не в первый раз.
Сегодня в интернете появилось очередное видео с бесчинствами детей мигрантов. Как рассказали знакомые с ситуацией люди,
зародыш этнической ОПГ подростки-азербайджанцы выманили 13-летнего школьника по имени Кирилл из дома, а затем один из банды исподтишка на него напал и избил.
Отмечается, что школьника травили в соцсетях, а когда он начал отвечать на оскорбления соответствующим образом, его пригласили "поговорить" в компьютерный клуб. Кирилл, как и договаривались, пришёл один, они тоже пришли одни. После того, как на Кирилла напали в клубе, его отвели в подъезд соседнего дома, где продолжилось избиение. В соцсетях пишут, что попавший на видео инцидент — случай не единичный.
Источник:
На опубликованный скандальный ролик уже отреагировали в администрации Нового Уренгоя. Там заявили, что инициировали проверку, в которой принимает участие МВД и министерство образования.
"Данное видео видели в социальных сетях. Этот вопрос взят на контроль, проводится проверка органами внутренних дел. Содействие оказывает департамент образования. Известно, что данный конфликт произошел между подростками не на территории образовательного учреждения, а в одном из компьютерных клубов города. Детали происшествия и его участники устанавливаются", — заявили в пресс-службе администрации города.
Источник:
Тем временем председатель СК тоже увидел ролик и поручил местному подразделению ведомства провести свою доследственную проверку.
"В социальных медиа сообщалось о фактах избиения и травли несовершеннолетних в городе Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа со стороны подростков – детей мигрантов.
По данному факту СУ СК России по ЯНАО проводится доследственная проверка.
А.И. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу Егорову А.Н. доложить о ходе проверки", — говорится в сообщении следственного комитета.
Источник:
- В Подмосковье подростки насмотрелись «Слово пацана», избили девочку ногами и кинули в неё дымовую шашку
- «Извиняюсь перед всем русским народом»: в Белгороде задержали главаря банды гопников, кошмаривших местных жителей
- Онижедети: суд смягчил меру пресечения для банды подростков из Химок, избивавших сверстников
- «Рядовое событие»: мэр Нижнего Тагила прокомментировал избиение 11-летней девочки-сироты детьми мигрантов
- "Вставай на колени! Извиняйся!": в Челябинской области школьницы поссорились из-за парня и жестоко избили одноклассницу