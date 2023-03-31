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Сильные дожди в Австралии привели к нашествию ядовитых пауков

Сильные дожди в Австралии привели к нашествию ядовитых пауков

Автор:
31 марта 2023 15:35
Сообщество : Животные
Метки: Ynews   Австралия   животные   нашествие пауков   опасные животные   пауки   ядовитые пауки   
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В Австралии вообще никогда не скучно! Из-за сильных ливней самые опасные и смертоносные пауки начали покидать насиженные места в поиске более надёжных укрытий. Такими укрытиями им кажутся, например, края и бортики бассейнов, так что они дружной толпой двинулись в сторону человеческого жилья.

Некоторые из этих пауков — например, сиднейский воронковый — могут убить взрослого человека менее чем за 90 минут, а ребёнка — всего за 15 минут.

Велика опасность наткнуться на них в воде (например, их туда смыло или они случайно упали в воду с бортика бассейна). Дело в том, что воронковые пауки (семейства Araneida) могут провести под водой более суток и выжить.

Сиднейский воронковый паук (Atrax robustus) — один из самых смертоносных видов пауков, причём яд у самцов сильнее. Хорошо, что с 1980-х годов существует противоядие, но если после укуса срочно не принять меры, последствия будут плачевными.


Проливные дожди и грозы бушуют в Новом Южном Уэльсе с 23 марта, и встречи человека с опасными пауками не заставили себя ждать.


Дэн Смит из южного пригорода Сиднея обнаружил воронкового паука в своём бассейне. На том же месте, где парой дней раньше нашёл люкового паука (ладно, люковый хотя бы безобидный). Дэн опубликовал фотографии в соцсетях — надо признать, они выглядят впечатляюще!


Я как его увидел — длиной добрые 7-8 сантиметров — аж проснулся сразу. Он пытался выбраться из бассейна. Честно говоря, я думал, что это тоже люковый паук, и зачерпнул его банкой.

А потом по фотографии специалисты определили, что хуже и опаснее гостя в дом я притащить не мог. Мало того, что это воронковый паук, так ещё и зрелый самец.

Василиос Бэзил Хаддад из Сиднея также нашёл в своем пустом бассейне «очень неприятного» самца воронкового паука и опубликовал видео с ним в соцсетях.



А Линда Смит, живущая на северном побережье Нового Южного Уэльса, обнаружила в своём бассейне четырёх восточных пауков-мышей Missulena bradleyi.


Этот вид внешне похож на воронковых пауков и яд у них такой же сильный, так что с ними тоже лучше не связываться.

Пауки-воронки и пауки-мыши могут выживать под водой, захватывая пузырьки воздуха волосками на нижней стороне тела. Поэтому им требуется гораздо больше времени, чтобы утонуть. Иногда с виду дохлый паук может внезапно дёрнуться, очнуться и укусить даже в воде! Так что их следует вылавливать сачком и ни в коем случае не дотрагиваться.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Австралия   животные   нашествие пауков   опасные животные   пауки   ядовитые пауки   
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6  комментариев
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Ольга 39 минут назад
Читая такое радуюсь что почти полгода холодно и нет столько разной ядовитой живности вокруг.
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19k
anpetrof 8 минут назад
Так что их следует вылавливать сачком и ни в коем случае не дотрагиваться. А потом тапком, тапком...
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10k
ron 18 минут назад
Знаете, что самое прекрасное в историях из Австралии? Что от нас до нее 8000 км и 9 часовых поясов. Так что нашествие пауков, это даже прикольно ))))
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