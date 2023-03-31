Сильные дожди в Австралии привели к нашествию ядовитых пауков

Сиднейский воронковый паук (Atrax robustus) — один из самых смертоносных видов пауков, причём яд у самцов сильнее. Хорошо, что с 1980-х годов существует противоядие, но если после укуса срочно не принять меры, последствия будут плачевными.

Проливные дожди и грозы бушуют в Новом Южном Уэльсе с 23 марта, и встречи человека с опасными пауками не заставили себя ждать.

Дэн Смит из южного пригорода Сиднея обнаружил воронкового паука в своём бассейне. На том же месте, где парой дней раньше нашёл люкового паука (ладно, люковый хотя бы безобидный). Дэн опубликовал фотографии в соцсетях — надо признать, они выглядят впечатляюще!