Сильные дожди в Австралии привели к нашествию ядовитых пауков

В Австралии вообще никогда не скучно! Из-за сильных ливней самые опасные и смертоносные пауки начали покидать насиженные места в поиске более надёжных укрытий. Такими укрытиями им кажутся, например, края и бортики бассейнов, так что они дружной толпой двинулись в сторону человеческого жилья.
Некоторые из этих пауков — например, сиднейский воронковый — могут убить взрослого человека менее чем за 90 минут, а ребёнка — всего за 15 минут.
Велика опасность наткнуться на них в воде (например, их туда смыло или они случайно упали в воду с бортика бассейна). Дело в том, что воронковые пауки (семейства Araneida) могут провести под водой более суток и выжить.
Сиднейский воронковый паук (Atrax robustus) — один из самых смертоносных видов пауков, причём яд у самцов сильнее. Хорошо, что с 1980-х годов существует противоядие, но если после укуса срочно не принять меры, последствия будут плачевными.
Проливные дожди и грозы бушуют в Новом Южном Уэльсе с 23 марта, и встречи человека с опасными пауками не заставили себя ждать.
Дэн Смит из южного пригорода Сиднея обнаружил воронкового паука в своём бассейне. На том же месте, где парой дней раньше нашёл люкового паука (ладно, люковый хотя бы безобидный). Дэн опубликовал фотографии в соцсетях — надо признать, они выглядят впечатляюще!
Я как его увидел — длиной добрые 7-8 сантиметров — аж проснулся сразу. Он пытался выбраться из бассейна. Честно говоря, я думал, что это тоже люковый паук, и зачерпнул его банкой.
А потом по фотографии специалисты определили, что хуже и опаснее гостя в дом я притащить не мог. Мало того, что это воронковый паук, так ещё и зрелый самец.
Василиос Бэзил Хаддад из Сиднея также нашёл в своем пустом бассейне «очень неприятного» самца воронкового паука и опубликовал видео с ним в соцсетях.
А Линда Смит, живущая на северном побережье Нового Южного Уэльса, обнаружила в своём бассейне четырёх восточных пауков-мышей Missulena bradleyi.
Этот вид внешне похож на воронковых пауков и яд у них такой же сильный, так что с ними тоже лучше не связываться.
Пауки-воронки и пауки-мыши могут выживать под водой, захватывая пузырьки воздуха волосками на нижней стороне тела. Поэтому им требуется гораздо больше времени, чтобы утонуть. Иногда с виду дохлый паук может внезапно дёрнуться, очнуться и укусить даже в воде! Так что их следует вылавливать сачком и ни в коем случае не дотрагиваться.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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