Морянка: красивая и изящная птица

В детстве многие из нас представляли себя в роли отважных капитанов и путешественников. Шумные волны, солёные брызги и скрип мачты под парусом. На минуту представьте, что вам выпала возможность отправиться покорять холодные моря. Как вдруг на горизонте появляется... нет, не пиратский корабль, а утка. Только утка будет не простая, а необычная, морянкой именуемая. И она, аки истинный морской волк, связала свою судьбу с солёными водами и прохладными бризами.

Морянка, она же аулейка, аллейка, авлик, савка, или саук. Так много названий и всё для одной птички! Казалось бы, откуда столько чести? Эта пернатая относится к семейству утиные, отряд гусеобразные и на первый взгляд не является какой-то уникальной. Разве что у моря живёт да кричит своеобразно: «А-аулла, а-ууулыы». А так как коренное население не заморачивалось с имянаречением, как орала птица, так и назвали. А для остальных людей всё ещё проще: раз рассекает по морским просторам, значит, будет морянкой.