Морянка: красивая и изящная птица

Морянка – маленькая милая уточка, которая обитает вдоль Северной Америки, Европы и России. Птица способна погружается на глубину до 60 метров и обходиться без воздуха целую минуту!
В детстве многие из нас представляли себя в роли отважных капитанов и путешественников. Шумные волны, солёные брызги и скрип мачты под парусом. На минуту представьте, что вам выпала возможность отправиться покорять холодные моря. Как вдруг на горизонте появляется... нет, не пиратский корабль, а утка. Только утка будет не простая, а необычная, морянкой именуемая. И она, аки истинный морской волк, связала свою судьбу с солёными водами и прохладными бризами.
Морянка, она же аулейка, аллейка, авлик, савка, или саук. Так много названий и всё для одной птички! Казалось бы, откуда столько чести? Эта пернатая относится к семейству утиные, отряд гусеобразные и на первый взгляд не является какой-то уникальной. Разве что у моря живёт да кричит своеобразно: «А-аулла, а-ууулыы». А так как коренное население не заморачивалось с имянаречением, как орала птица, так и назвали. А для остальных людей всё ещё проще: раз рассекает по морским просторам, значит, будет морянкой.
И своё имя пернатая полностью оправдывает: птичка качается на волнах холодных вод Северной Америки, Европы и России до 9 месяцев в году! На сушу пернатые выбираются в исключительных случаях — сезон размножения.
Чтобы добыть пропитание в большом море, маленькой птичке нужно очень постараться. Габариты морянки не впечатляют, вес пернатой — не больше килограмма. Городская кряква — и та почти вдвое больше!
Но скромные размеры аулейка компенсирует ловкостью и выносливостью. Если бы утки устраивали конкурс «кто дольше всех продержится под водой», наша героиня стала бы безоговорочным победителем. Морянка способна обходиться без воздуха минуту — это втрое дольше собратьев с рек и озер.
Если бы тот же тамада предложил уткам конкурс «кто глубже нырнёт», морянка вновь общеголяла бы своих лапчатых собратьев. Аулейка погружается на глубину до 60 м. А зафиксированный максимум — 146 м! Рекорды пернатая бьёт благодаря особой технике: морянка — единственная утка, которая использует крылья для плавания, как ласты. На такой глубине наловить можно что угодно: и моллюсков, и ракообразных, и мелкую рыбёшку.
Но с наступлением сезона размножения утка меняет образ жизни с судоходного на сухопутный. В мае-июне пернатые собираются в группы и летят в тундру, устраивать гнёзда и пары. Самка самоотверженно высиживает малышей на протяжении месяца. А вот папаша очень быстро уйдет за «хлебом». Первое время самец следит за своей избранницей, но уже к середине срока у него появляется более важное дело — сменить свой костюм. Их у самцов аулейки три: брачный, летний и зимний. Вот так, поматросил и бросил.
Благо, что потомство будущей мамочки самостоятельно с самого рождения. Уже спустя несколько часов после вылупления пуховые комочки готовы шагать за родительницей и постигать основы морянской жизни. Первое время в открытое плавание утят никто не выпустит. Осваивать азы они будут на озере, повторяя за самкой. Но иногда тяга к морю перевешивает родительские инстинкты, и мамочки идут на хитрость: спихивают подросших птенчиков на «плечи» другой самки. И тогда одна аулейка плавает в толпе из разновозрастных утят. А «кукушка», освободив себя от хлопот, скорее улетает покорять открытые воды. Спустя полтора месяца птенцы и сами сменят пуховой наряд на взрослый и разлетятся кто куда.
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