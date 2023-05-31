Утки, которые подбрасывают свои яйца другим птицам

Быть матерью — тяжёлый и часто неблагодарный труд. Каждый вид имеет свой уникальный подход к выращиванию потомства. Одни мамочки неустанно следят за отпрысками и создают комфорт вокруг своих чад. А кто-то вообще не заморачивается и бросает детей на произвол судьбы. Но каролинская утка поступает умнее: процесс воспитания у неё напрямую зависит от ситуации. Кто-то из её детишек получит любовь и ласку от мамы-утки. А кто-то окажется под присмотром бдительных соседей. Правда, соседей об этом никто не предупреждает...

Птичка обитает в умеренных широтах Северной Америки. Но если долго вглядываться в каролинку, то можно увидеть мандаринку. Утку-мандаринку — пернатую из Азии. Птицы похожи друг на друга неспроста. Несмотря на то, что мандаринка и каролинка находятся в разных частях света, они приходятся друг другу близкими родственниками! Эти два вида — единственные представители рода лесных уток.