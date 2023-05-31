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Утки, которые подбрасывают свои яйца другим птицам

Утки, которые подбрасывают свои яйца другим птицам

Автор:
31 мая 2023 08:04
Сообщество : Животные
Метки: в мире   животные   интересно   познавательно   птицы   утка   
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Каролинская утка превзошла по наглости даже кукушку. Птица нередко подбрасывают своё потомство совам!

Быть матерью — тяжёлый и часто неблагодарный труд. Каждый вид имеет свой уникальный подход к выращиванию потомства. Одни мамочки неустанно следят за отпрысками и создают комфорт вокруг своих чад. А кто-то вообще не заморачивается и бросает детей на произвол судьбы. Но каролинская утка поступает умнее: процесс воспитания у неё напрямую зависит от ситуации. Кто-то из её детишек получит любовь и ласку от мамы-утки. А кто-то окажется под присмотром бдительных соседей. Правда, соседей об этом никто не предупреждает...

Птичка обитает в умеренных широтах Северной Америки. Но если долго вглядываться в каролинку, то можно увидеть мандаринку. Утку-мандаринку — пернатую из Азии. Птицы похожи друг на друга неспроста. Несмотря на то, что мандаринка и каролинка находятся в разных частях света, они приходятся друг другу близкими родственниками! Эти два вида — единственные представители рода лесных уток.

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Это значит, что птиц не только отлично плавает, но и неплохо по веткам скачет. Не со скоростью воробушка, но точно более умело, чем типичная кряква. Оттого и диета у уток очень разная: тут и водные растения с мелкой рыбкой из озерца, и ягоды с плодами с веточек, и семена с полей и огородов фермеров. Всё зависит от сезона и места обитания.

Принадлежность к роду «лесных уток» каролинки доказывают и в сезон размножения. Дело в том, что птицы гнездятся в дуплах. Но далеко не каждое дупло подойдёт для будущего дома. Оно должно отвечать определённым критериям. Во-первых, расстояние от него до водоёма должно быть не больше 1,5 км. А во-вторых, дупло должно находиться на высоте около 7 метров.

А осложняется это всё тем, что дупло — это не такая уж и частая штука. И вокруг масса желающих заселиться в такой комфортабельный пентхаус. Каролинкам приходится конкурировать со всей лесной живностью за место для будущего «детского сада». Самец в этом деле самке не помощник — он покидает отпрысков задолго до их появления на свет.

При идеальном стечении обстоятельств, мама-утка организует себе гнездо. И за 28 — 35 дней высидит 13 — 15 маленьких утят. Дети появятся на свет более самостоятельными, чем птенцы других водоплавающих. Уже на вторые сутки они десантируются из дупла на лесную подстилку. Напомним, высота гнезда — минимум 7 метров.

Но «идеальные обстоятельства» в природе складываются редко. Как мы помним, у лесных уток остро стоит жилищный вопрос. Если матери не удалось найти место для гнезда, то она... подбрасывает яйца своим соседкам. Чаще всего, в гнездо более удачливой каролинки. Так как барышень без определённого места жительства много, то количество яиц в таких «общественных» гнездах может достигать 50 штук!

И ладно бы, если бы матери подбрасывали своих будущих детей только соседкам своего вида. Оказалось, что лесные утки с удовольствием пользуются гнёздами североамериканских совок! Которые, на секундочку, хищники! При этом утка не только подбрасывает свои яйца сове, но и выкидывает кладку хозяйки гнезда. Совки же проделывают за непутёвую мать всю работу по высиживанию малышей и их защите.

Правда, родительский контроль над утятами продлится недолго. Через день-два они покинут гнездо приёмных родителей. Такая ранняя самостоятельность отпрысков вызывает бурю эмоций у совок. Остаётся только тревожно ухать вслед удаляющимся утятам. У воды малыши быстро вольются в молодёжную группировку других каролинок. А через два месяца птенцы встанут на крыло и покинут «отчий дом».


Такой способ делегирования родительских обязанностей называется гнездовым паразитизмом. Кукушка — ярчайший пример этой стратегии. Но и водоплавающие пернатые не гнушаются подкидывать своих птенчиков. Не от того, что их не любят. Совсем наоборот! Это позволяет матерям увеличить численность потомства и повысить их шансы на выживание. Даже если с твоим гнездом что-то не так, то сохраняется вероятность, что твой подброшенный отпрыск выживет под присмотром чужой утки. При этом сама мать не тратит слишком много сил, времени и здоровья на воспитание потомства.

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Метки: в мире   животные   интересно   познавательно   птицы   утка   
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