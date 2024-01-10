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Половой диморфизм: несколько интересных примеров различий между полами в природе

Половой диморфизм: несколько интересных примеров различий между полами в природе

Автор:
10 января 2024 07:35
Сообщество : Животные
Метки: животные   интересно   половой диморфизм   птицы   рыбы   факты   
1648
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В природе встречаются настолько сильные различия между полами, что носителей разного набора половых хромосом можно принять за отдельные виды.

Половой диморфизм — страшная вещь. У нас, людей, он крайне умеренный, но и этого хватает, чтобы бесконечно спорить о правах, обязанностях и положении в обществе.

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Посмотрите на картинку ниже. Вы бы приняли этих двух попугаев за представителей одного вида? Вот и орнитологи, изучавшие орнитофауну тропических лесов Индонезии, оставили записи, в которых чётко указывали, что встретили два разных вида попугаев. Лишь дальнейшее (и довольно длительное!) наблюдение показало, что перед нами благородный красно-зелёный попугай, чей половой диморфизм дошёл до крайности. Причём яркими и красными у этих попугаев являются самки, а самцы — лишь скромные зелёные трудяжки. Обычно у птиц всё наоборот.

Такой разрыв во внешности связан с необычными брачными играми. Вся жизнь самок вертится вокруг мест для гнездования. Стоит ей найти удобное дупло, и она будет проводить там до 11 месяцев году! Только вот дамочек много, поэтому удобные места всегда находятся в дефиците. Если девушка отлучится, её место тут же займёт конкурентка. Чтобы не рисковать, попугаихи изо всех сил привлекают внимание самцов: яркими красками и соблазнительными выкриками. За одной самкой может ухаживать до 5 кавалеров, готовых кормить и обожествлять свою даму сердца. Впрочем, мальчики тоже не лыком шиты, каждый из них дарит внимание сразу нескольким красоткам.

Бывают различия ещё радикальней. Посмотрите на пауков: у них самки почти всегда крупнее самцов. Но среди кругопрядов-нефилов эта разница больше, чем у кого-либо другого. Представители прекрасной половины этих тропических пауков довольно крупные: размах их лапок достигает 13 сантиметров, а длина тела — 5 сантиметров. А вот самцы в 10 раз меньше, они настоящие малыши!

Такой половой диморфизм позволил виду максимизировать производство потомства и снизить сопутствующие траты. Маленькие самцы мало едят и очень незаметны, поэтому способны преодолевать большие расстояния без особого риска для себя. Тогда как крупные самки способны откладывать много яиц и ловить больших вкусных насекомых. Благо, ловчая сеть позволяет, у нефилов она одна из самых прочных на планете!

Но даже разница паучиных полов — просто шутки по сравнению с половым паразитизмом удильщиков. Их самки — жуткие рыбины с огромными зубастыми ртами и удочками, чьи кончики светятся мертвенно-бледным цветом. А самцы — маленькие, похожие на мальков рыбёшки, которые впиваются в плоть самки и питаются её кровью, даруя взамен возможность продолжить свой род. Удильщиков открыли в 1833 году, но лишь век спустя до людей дошло, что на телах самок повисли не рыбы-паразиты, а самцы.

Такая странная разница между полами возникла в связи с жёсткой необходимостью. Удильщики обитают на огромных глубинах, от 600 метров ниже уровня моря. Там, в вечной темноте очень сложно найти друг друга. Держаться стаями — не вариант: всю пищу распугаете. Вот самцы и нашли способ поддерживать близкий контакт с самкой, но при этом почти не лишать её питательных веществ. Одна дама может поддерживать контакт сразу с 3 самцами!

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Метки: животные   интересно   половой диморфизм   птицы   рыбы   факты   
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livaneth 2 часа назад
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hairov 45 минут назад
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