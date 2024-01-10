Половой диморфизм: несколько интересных примеров различий между полами в природе

Такой разрыв во внешности связан с необычными брачными играми. Вся жизнь самок вертится вокруг мест для гнездования. Стоит ей найти удобное дупло, и она будет проводить там до 11 месяцев году! Только вот дамочек много, поэтому удобные места всегда находятся в дефиците. Если девушка отлучится, её место тут же займёт конкурентка. Чтобы не рисковать, попугаихи изо всех сил привлекают внимание самцов: яркими красками и соблазнительными выкриками. За одной самкой может ухаживать до 5 кавалеров, готовых кормить и обожествлять свою даму сердца. Впрочем, мальчики тоже не лыком шиты, каждый из них дарит внимание сразу нескольким красоткам.